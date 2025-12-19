Από την Hailey Bieber στη Selena Gomez: Αυτές οι 4 celebrities θα σε πείσουν να υιοθετήσεις το καρέ

Το bob παραμένει το πιο αγαπημένο και versatile κούρεμα, με 4 celebrities να σου δείχνουν πώς να το υιοθετήσεις το 2026

Το καρέ συνεχίζει να κυριαρχεί στον κόσμο της ομορφιάς και των μαλλιών, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια χρονιά γιατί θεωρείται το κούρεμα που καθορίζει τις τάσεις. Από το κλασικό ιταλικό bob μέχρι το Flippy Bob και το Butterfly Bob, οι παραλλαγές του είναι αμέτρητες, ενώ η ευελιξία του το καθιστά ιδανικό για κάθε τύπο προσώπου.

Eίναι το απόλυτο κούρεμα για όσες θέλουν να μεταβούν από τα μακριά στα μεσαίου ή κοντού μήκους μαλλιά χωρίς υπερβολές. Είναι πρακτικό, εύκολο στο styling και, ταυτόχρονα, δίνει χαρακτήρα στο πρόσωπο, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του με έναν φυσικό τρόπο. Το 2025, αρκετές celebrities τόλμησαν να το υιοθετήσουν, προσφέροντάς μας έμπνευση για το 2026. Ακολουθούν οι πέντε πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις bob cut της χρονιάς.

Hailey Bieber

Το lob της Hailey Bieber αποτελεί την τελευταία αλλαγή της χρονιάς. Η ηθοποιός και μοντέλο επέλεξε ένα Flippy Bob, με τις άκρες να γυρίζουν προς τα έξω, μια κλασική επιλογή για όσες κάνουν τη μετάβαση από τα μακριά στα κοντά μαλλιά. Το look είναι ιδανικό ως πρώτο βήμα πριν ένα πιο τολμηρό κούρεμα.

Sofia Richie Grainge

Η Sofia Richie Grainge αποχαιρέτησε τα μακριά ξανθά μαλλιά της για ένα lob, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά chic look. Το νέο της κούρεμα, με ανάλαφρες κυματιστές τούφες, είναι ιδανικό για όσες θέλουν ένα εύκολο στη φροντίδα αλλά κομψό hairstyle.

Selena Gomez

Το καρέ της Selena Gomez για τον γάμο της με τον Benny Blanco ήταν η απόλυτη bridal επιλογή. Μαλακό, απαλό και εξαιρετικά θηλυκό, με μεσαίο μήκος που επιτρέπει διάφορα styling, το κούρεμά της απέδειξε ότι το bob μπορεί να είναι το τέλειο look για κάθε ξεχωριστή περίσταση.

Pamela Anderson

Η Pamela Anderson εντυπωσίασε με το Flippy Bob που υιοθέτησε τον Ιούλιο. Η σταρ συνέχισε να πειραματίζεται με το bob της τους επόμενους μήνες, αποδεικνύοντας πως το κοντό κούρεμα μπορεί να συνδυάσει δυναμισμό και φρεσκάδα, και ότι οι αλλαγές στο hair look μπορούν να γίνουν η μεγαλύτερη beauty αποκάλυψη της χρονιάς.

