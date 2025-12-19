MadWalk 2025 Mega
Celeb News 19.12.2025

Η Selena Gomez μιλά ανοιχτά για το μελάσμα και τις κηλίδες στο πρόσωπό της

Η Selena Gomez μιλά ανοιχτά για το μελάσμα της, αποκαθιστώντας τις φήμες για το «μουστάκι» και υπενθυμίζοντας τη σημασία της αυτοφροντίδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Selena Gomez, γνωστή για την ειλικρίνεια της σχετικά με τη ζωή και την καριέρα της, δεν διστάζει να μιλά ανοιχτά για θέματα που αφορούν την ομορφιά και την αυτοφροντίδα. Από την εμπειρία της με την ακμή μέχρι τη φροντίδα της επιδερμίδας της λόγω της διάγνωσης λύκου, η τραγουδίστρια συνεχώς υπενθυμίζει στους θαυμαστές της ότι η φροντίδα του εαυτού δεν είναι μόνο επιφανειακή υπόθεση.

Πρόσφατα, αποφάσισε να βάλει τέλος στις φήμες για το «μουστάκι» της, απαντώντας με χιούμορ σε ένα σχόλιο σχετικά με τη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας της. Σε ένα Instagram story post την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, η σταρ του Only Murders in the Building, εμφανιζόμενη χωρίς μακιγιάζ, αποκάλυψε: «Κάποιος με ρώτησε με χιούμορ, ‘Πώς ξυρίζεις το μουστάκι σου;’». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για σκιά τριχών: «Είναι το μελάσμα μου. Το φροντίζω και το αντιμετωπίζω, αλλά ναι, υπάρχει».

Η 33χρονη τραγουδίστρια εξήγησε ότι η πάθηση οφείλεται στον ήλιο και συμβούλεψε τους ακόλουθούς της να χρησιμοποιούν πάντα αντηλιακό. Η Selena Gomez έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για την ακμή της και την εμπειρία της με τη φροντίδα της επιδερμίδας, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινή φροντίδα του δέρματος είναι συνδεδεμένη με τη φροντίδα του σώματος, του νου και της ψυχής της, ειδικά λόγω της διάγνωσης λύκου που έχει λάβει.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στις αισθητικές παρεμβάσεις που έχει κάνει, παραδεχόμενη μόνο το Botox και απορρίπτοντας κάθε άλλη φήμη σχετικά με την εμφάνισή της. Παρά τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του κοινού, μαθαίνει να αντιμετωπίζει τις δύσκολες μέρες με γέλιο και φροντίδα προς τον εαυτό της, αναζητώντας υποστήριξη από φίλους και την ψυχοθεραπεία της.

Τι είναι το μελάσμα

Το μελάσμα είναι μια δερματική πάθηση που προκαλεί καφέ ή γαλάζιο-γκρι κηλίδες, κυρίως στο πρόσωπο, όπως στο άνω χείλος, αλλά μερικές φορές και στον λαιμό, την πλάτη ή τα χέρια. Η κύρια αιτία είναι η έκθεση στον ήλιο ή σε διάφορους τύπους ακτινοβολίας (υπεριώδης, ορατό φως ή υπέρυθρη θερμότητα), ενώ μπορεί επίσης να προκληθεί από ορμονικές αλλαγές. Η φροντίδα περιλαμβάνει τη χρήση αντηλιακού, ειδικών καλλυντικών και, όταν χρειάζεται, θεραπευτικές αγωγές για τη μείωση της εμφάνισης των κηλίδων.

Με τη δημόσια εξομολόγησή της, η Selena Gomez δίνει φωνή σε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοια δερματικά θέματα, υπενθυμίζοντας τη σημασία της αυτοφροντίδας και της αποδοχής της φυσικής ομορφιάς.

