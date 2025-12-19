MadWalk 2025 Mega
Ο Giorgio Armani, η Demi Moore και η Kourtney Kardashian στους πρώτους τιμώμενους των WWD Style Awards

Giorgio Armani
Το WWD αποκαλύπτει τους πρώτους τιμώμενους των Style Awards 2026, με Giorgio Armani, Demi Moore, Pamela Anderson και Kourtney Kardashian Barker να ξεχωρίζουν στο κόκκινο χαλί
Το WWD αποκάλυψε την πρώτη λίστα των τιμώμενων για τα δεύτερα ετήσια WWD Style Awards, που πραγματοποιούνται κατά την «Golden Week», λίγες ημέρες πριν από τα βραβεία Golden Globes. Τα βραβεία τιμούν τις δημιουργικές δυνάμεις που καθορίζουν το στυλ στο κόκκινο χαλί, σε τομείς όπως η μόδα, η ομορφιά και τα αξεσουάρ.

Φέτος, ο Giorgio Armani θα τιμηθεί με το βραβείο Red Carpet Visionary, το οποίο θα παραλάβει ο George Clooney εκ μέρους του αείμνηστου σχεδιαστή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιανουαρίου στο Regent Santa Monica Beach, με προσωπική παρουσία διασήμων όπως οι Demi Moore, Pamela Anderson, Hailey Bieber και Kourtney Kardashian Barker. Το VIP event υποστηρίζεται από τις Amazon Beauty, Donna Karan New York και IHG Hotels & Resorts.

«Τα WWD Style Awards γιορτάζουν τη βάση της βιομηχανίας μας: τον μοναδικό συνδυασμό δημιουργίας, εμπορίου και κουλτούρας», δήλωσε η Amanda Smith, CEO της Fairchild Media Group. «Το 2026, τιμούμε τους οραματιστές που όχι μόνο δημιουργούν μαγεία στο κόκκινο χαλί, αλλά καθορίζουν και τη συνολική συζήτηση στη μόδα. Από τις πασαρέλες μέχρι το κόκκινο χαλί, η επιρροή τους καθορίζει τις παγκόσμιες τάσεις και εμπνέει μια ολόκληρη γενιά».

Μερικοί από τους τιμώμενους του 2026 είναι:

  • Red Carpet Visionary: Giorgio Armani
  • Fashion Icon: Demi Moore
  • Beauty Icon: Pamela Anderson
  • Red Carpet Makeup Artist of the Year: Gucci Westman
  • Style Trailblazer: Hailey Bieber
  • Red Carpet Hair Stylist of the Year: Adir Abergel
  • Red Carpet Skin Savior of the Year: Lord Gavin Valentine
  • Wellness Entrepreneur of the Year: Kourtney Kardashian Barker
  • Red Carpet Watch of the Year: Omega (το βραβείο θα παραλάβει η Cindy Crawford)
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα πρώτα WWD Style Awards πέρυσι είχαν τιμήσει μεταξύ άλλων τις Tracee Ellis Ross, Anna Sawai και Wes Gordon. Φέτος, η influencer Tefi Pessoa θα παρευρεθεί στο κόκκινο χαλί των βραβείων, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η ομάδα του WWD θα καλύψει ζωντανά τα looks και τις εμφανίσεις των διασήμων στα Golden Globes μέσω των WWD.com, Instagram, Youtube, TikTok, X και του Red Carpet Beauty storefront στο Amazon.com.

Τα WWD Style Awards αποτελούν πλέον έναν από τους πιο αναγνωρισμένους θεσμούς που τιμούν τη μόδα και την ομορφιά στο κόκκινο χαλί, ενσωματώνοντας την καινοτομία, την επιρροή και το πάθος που χαρακτηρίζει την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας.

