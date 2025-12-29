Η Mikay στο Unplugged Stories: «Ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα είναι να βρεθώ στη σκηνή της Eurovision»

Η Mikay μιλά στην εκπομπή Unplugged Stories για τη μουσική της πορεία, την εμπειρία της στην Κίνα και τα όνειρά της

Η Mikay, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με ελληνικές, ιταλικές και αρμενικές ρίζες, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Unplugged Stories, όπου μίλησε για τη ζωή, τις μουσικές της επιρροές και τα όνειρά της.

Η ίδια περιέγραψε την πολυγλωσσία της και τις πρώτες εμπειρίες της: «Τραγουδάω στα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, κινέζικα, ιαπωνικά, κορεάτικα, γαλλικά, ισπανικά». Αποκάλυψε ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα, μεγάλωσε στην Ιταλία μέχρι τα 7 και πέρασε τρία χρόνια στην Κίνα, γεγονός που, όπως εξήγησε, την έκανε να αποκτήσει ευκολία με τις γλώσσες και τους στίχους.

Η Mikay μοιράστηκε την παιδική της αγάπη για τη μουσική: «Κατάλαβα ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική από πάρα πολύ μικρή. Ήμουν σίγουρη γι’ αυτό. Το όνειρό μου ήταν να γίνω τραγουδίστρια και είπα με οποιονδήποτε τρόπο θα το κάνω». Υπογράμμισε τη στήριξη της οικογένειάς της: «Οι γονείς μου με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δεν έχω γεννηθεί με κάποιο ταλέντο, όλα είναι θέμα σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και πείσματος».

Η εμπειρία της στην Κίνα ήταν καθοριστική για την καριέρα της: «Το 2019 μας ήρθε μια πρόταση για να πάμε στην Κίνα για live performances. Ήταν φοβιστικό, αλλά επειδή μας αρέσει να ρισκάρουμε, το κάναμε». Ανέφερε επίσης ότι οι περιορισμοί λόγω Covid ήταν δύσκολοι, αλλά τελικά η εμπειρία ήταν «ζωής».

Σχετικά με την καλλιτεχνική της πορεία μέσω των social media, η Mikay δήλωσε: «Ξεκίνησα να ανεβάζω βίντεο στο TikTok σαν hobby, και ένα cover έγινε viral. Τα social media είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο, αν τα χρησιμοποιούμε σωστά, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά».

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε και τα επόμενα σχέδιά της: «Ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα είναι να βρεθώ στη σκηνή της Eurovision. Επίσης, θα ήθελα να κυκλοφορήσει το πρώτο μου άλμπουμ». Τέλος, ευχήθηκε στο κοινό της: «Καλή χρονιά σε όλους με υγεία, ειρήνη και γαλήνη. Εύχομαι τα πιο μεγάλα όνειρά σας να πραγματοποιηθούν».

