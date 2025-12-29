Η Gwyneth Paltrow μιλά για τη σκηνή που αρνήθηκε με τον Ethan Hawke

Σε βίντεο του Vanity Fair, η ηθοποιός θυμάται γιατί είπε «όχι» στην πρόταση του Alfonso Cuarón, μιλώντας ανοιχτά για τα όρια που έθεσε

Η Gwyneth Paltrow αποκάλυψε πρόσφατα τον λόγο που αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια ιδιαίτερα τολμηρή σκηνή με τον Ethan Hawke στην ταινία «Μεγάλες Προσδοκίες» του 1998.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Vanity Fair στις 17 Δεκεμβρίου, οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν ξανά και θυμήθηκαν τη συνεργασία τους σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος του Charles Dickens. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ήρθε στο προσκήνιο μια σκηνή που τελικά δεν γυρίστηκε ποτέ.

Όπως ανέφεραν, ο σκηνοθέτης της ταινίας, Alfonso Cuarón, είχε προτείνει μια ερωτική σκηνή, στην οποία ο χαρακτήρας της Paltrow θα δεχόταν στοματικό έρωτα από τον χαρακτήρα του Hawke. Η ηθοποιός θυμήθηκε ότι αντέδρασε αμέσως αρνητικά, εξηγώντας πως η ιδέα την έκανε να αισθανθεί εξαιρετικά άβολα.

«Σκέφτηκα ότι ο πατέρας μου θα πάθαινε καρδιακή προσβολή», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας πως εκείνη την περίοδο την απασχολούσε έντονα το πώς θα αντιδρούσε η οικογένειά της βλέποντας μια τέτοια σκηνή στην αρχή της καριέρας της. Ο Ethan Hawke συμπλήρωσε με χιούμορ ότι η πρόταση του σκηνοθέτη ήταν ιδιαίτερα κινηματογραφική, με την κάμερα να ακολουθεί το πρόσωπό της τη στιγμή της κορύφωσης, κάτι που η ίδια απέρριψε κατηγορηματικά.

Η Gwyneth Paltrow παραδέχτηκε ότι τότε δεν ήταν έτοιμη να ξεπεράσει αυτά τα όρια, κυρίως λόγω της ηλικίας και της φάσης στην οποία βρισκόταν επαγγελματικά. Ωστόσο, σημείωσε πως σήμερα θα αντιμετώπιζε το ζήτημα πολύ διαφορετικά. «Τώρα, δεν θα με ένοιαζε», είπε, δείχνοντας πόσο έχει αλλάξει τόσο η ίδια όσο και η αντίληψή της γύρω από τέτοιες σκηνές με την πάροδο του χρόνου.

