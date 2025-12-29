MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
TV & Media 29.12.2025

«Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΜΑΙΡΑ»: Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX – Οι ρόλοι και οι περιλήψεις των πρώτων δύο επεισοδίων

Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης σειράς διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα» θα γίνει την Πρωτοχρονιά, Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 στο ERTFLIX.
Mad.gr

Βασισμένη στο αριστουργηματικό ομώνυμο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, η σειρά υποδέχεται το νέο έτος με τα πρώτα δύο επεισόδια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης από το πρώτο λεπτό του 2026 (1/1/2026, 00:01).

Η τηλεοπτική πρεμιέρα της σειράς θα ακολουθήσει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, από την ΕΡΤ1, που θα μεταδώσει τα πρώτα δύο επεισόδια. Στη συνέχεια, οι τηλεθεατές θα έχουν ραντεβού μ’ ένα νέο επεισόδιο κάθε Κυριακή στις 22:00.

Διαβάστε την συνέχεια στο typologies.gr

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ελληνικές Σειρές Η μεγάλη χίμαιρα ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Gwyneth Paltrow μιλά για τη σκηνή που αρνήθηκε με τον Ethan Hawke

Η Gwyneth Paltrow μιλά για τη σκηνή που αρνήθηκε με τον Ethan Hawke

29.12.2025
Επόμενο
Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στα δικαστήρια με θαυμάστρια μετά από σοκαριστικό περιστατικό

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στα δικαστήρια με θαυμάστρια μετά από σοκαριστικό περιστατικό

29.12.2025

Δες επίσης

The Voice: Αυτοί είναι οι 8 φιναλίστ που περνούν στον μεγάλο τελικό
TV

The Voice: Αυτοί είναι οι 8 φιναλίστ που περνούν στον μεγάλο τελικό

29.12.2025
Καμία σχέση με το Bridgerton: Ο Regé-Jean Page επιστρέφει στο Netflix με τον πιο ανατρεπτικό ρόλο
Cinema

Καμία σχέση με το Bridgerton: Ο Regé-Jean Page επιστρέφει στο Netflix με τον πιο ανατρεπτικό ρόλο

27.12.2025
Οι νέες ταινίες και σειρές του Netflix που θα σε κρατήσουν μέσα τα Χριστούγεννα
Cinema

Οι νέες ταινίες και σειρές του Netflix που θα σε κρατήσουν μέσα τα Χριστούγεννα

26.12.2025
Πέθανε ο ηθοποιός Pat Finn από τα Φιλαράκια σε ηλικία 60 ετών
TV

Πέθανε ο ηθοποιός Pat Finn από τα Φιλαράκια σε ηλικία 60 ετών

25.12.2025
Οι ελληνικές σειρές που μας κράτησαν κολλημένους στην τηλεόραση το 2025
TV

Οι ελληνικές σειρές που μας κράτησαν κολλημένους στην τηλεόραση το 2025

25.12.2025
Stranger Things 5: Ξαφνικός θάνατος μετά από ατύχημα σε σετ λίγο πριν την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων
Cinema

Stranger Things 5: Ξαφνικός θάνατος μετά από ατύχημα σε σετ λίγο πριν την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων

24.12.2025
Τι θα δούμε στην TV την Παραμονή Χριστουγέννων – Όλα τα προγράμματα της prime time ανά κανάλι
TV

Τι θα δούμε στην TV την Παραμονή Χριστουγέννων – Όλα τα προγράμματα της prime time ανά κανάλι

24.12.2025
MEGA: Η ημερομηνία πρεμιέρας της πολυαναμενόμενης νέας σειράς «Οι Αθώοι»
TV

MEGA: Η ημερομηνία πρεμιέρας της πολυαναμενόμενης νέας σειράς «Οι Αθώοι»

24.12.2025
Ζέτα Μακρυπούλια: Το «καρφί» για την αλλαγή ώρας του «Rouk Zouk» μέσα από το reunion του «Παρά Πέντε»
TV

Ζέτα Μακρυπούλια: Το «καρφί» για την αλλαγή ώρας του «Rouk Zouk» μέσα από το reunion του «Παρά Πέντε»

24.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού