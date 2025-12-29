«Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΜΑΙΡΑ»: Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX – Οι ρόλοι και οι περιλήψεις των πρώτων δύο επεισοδίων

Βασισμένη στο αριστουργηματικό ομώνυμο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, η σειρά υποδέχεται το νέο έτος με τα πρώτα δύο επεισόδια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης από το πρώτο λεπτό του 2026 (1/1/2026, 00:01).

Η τηλεοπτική πρεμιέρα της σειράς θα ακολουθήσει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, από την ΕΡΤ1, που θα μεταδώσει τα πρώτα δύο επεισόδια. Στη συνέχεια, οι τηλεθεατές θα έχουν ραντεβού μ’ ένα νέο επεισόδιο κάθε Κυριακή στις 22:00.

Διαβάστε την συνέχεια στο typologies.gr