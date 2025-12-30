TV: Αυτοί οι stars θα μας κρατήσουν συντροφιά την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής θα υποδεχτούν τη νέα χρονιά στις οθόνες μας, προσκαλώντας το κοινό να διασκεδάσει μέχρι τις πρώτες ώρες του 2026. Όπως κάθε φορά έτσι και τώρα, τα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας έχουν ετοιμάσει πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα με μουσικές συναυλίες, special επεισόδια και μεγάλες επιτυχίες για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

ΕΡΤ1: Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά και ζωντανή σύνδεση με Σύνταγμα

Η ΕΡΤ1 ξεκινά στις 22:30 με το εορταστικό πρόγραμμα «Παρέα», φιλοξενώντας καλλιτέχνες όπως ο Κώστας Μακεδόνας, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Μαρία Ηλιάκη, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, η Ματίνα Νικολάου και η Φωτεινή Μπαξεβάνη. Πέντε λεπτά πριν την αλλαγή του χρόνου, η ΕΡΤ1 θα συνδεθεί ζωντανά με την πλατεία Συντάγματος, μεταδίδοντας την εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Στις 00:10 η “Παρέα” επιστρέφει στην οθόνη για μουσική και διασκέδαση.





Mega: Reunion του Παρά Πέντε και συναυλία Άννας Βίσση

Το Mega προβάλλει από τις 21:00 έως τις 23:55 το πολυαναμενόμενο reunion του Παρά Πέντε, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Μετά την αλλαγή της χρονιάς, τη σκυτάλη παίρνει η Άννα Βίσση με τη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο, προσφέροντας μουσική έως τις πρώτες ώρες του 2026.





ΑΝΤ1: Rouk Zouk Special και συναυλία Σταμάτη Γονίδη – Θοδωρή Φέρρη

Το αγαπημένο Rouk Zouk με τη Ζέτα Μακρυπούλια προβάλλεται από τις 21:00 σε special εορταστικό επεισόδιο. Στη συνέχεια, από τις 23:00 έως 01:00, ο Σταμάτης Γονίδης και ο Θοδωρής Φέρρης παρουσιάζουν τη συναυλία “Πέφτει η Νύχτα με… Ρυθμό”.

Alpha: Κωνσταντίνος Αργυρός στο Royal Albert Hall

Στις 22:00 ο Alpha επαναλαμβάνει τη μεγάλη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, με τον καλλιτέχνη να τραγουδά για το κοινό έως και την πρώτη ώρα του 2026.

ΣΚΑΪ: Special Blind Audition του The Voice

Το ΣΚΑΪ κλείνει τη φετινή σεζόν του The Voice με ένα special Blind Audition στις 21:00, με την Έλενα Παπαρίζου, τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη να υποδέχονται αστέρες της ελληνικής showbiz για να τους προκαλέσουν να γυρίσουν τις καρέκλες τους.





Open: Ρεβεγιόν με Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή

Από τις 21:50, το OPEN γιορτάζει τη νέα χρονιά με την Άντζελα Δημητρίου και τον Λευτέρη Πανταζή, φιλοξενώντας καλλιτέχνες όπως ο Χρήστος Μενιδιάτης, η Μορφούλα Ιακωβίδου, η Τάνια Μπρεάζου, η Ειρήνη Παπαδοπούλου, η Χριστίνα Μηλιού, η Τραϊάνα Ανανία και ο Θάνος Λάμπρου.

Star: Ρομαντική κομεντί για το καλωσόρισμα της χρονιάς

Το Star προβάλλει στις 23:00 την κλασική ρομαντική κομεντί “Έχετε Μήνυμα στον Υπολογιστή σας” (You’ve Got Mail) με τον Τομ Χανκς και τη Μεγκ Ράιαν, προσφέροντας ήρεμο και απολαυστικό κλείσιμο της χρονιάς.

