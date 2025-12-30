Stranger Things 5-Volume 2: Το επεισόδιο που κατέγραψε τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της σειράς

Οι φίλοι του Stranger Things μετρούν αντίστροφα για το μεγάλο φινάλε της σειράς του Netflix, ωστόσο το Stranger Things 5 -Volume 2 φαίνεται πως δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό όπως περιμέναν.

Το έβδομο επεισόδιο της σεζόν, με τίτλο «The Bridge», βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο έντονης συζήτησης στα social media, με πολλούς θεατές να εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους.

Το χειρότερα αξιολογημένο επεισόδιο της σειράς

Το επεισόδιο αυτό, που αποτελεί και το προτελευταίο της σειράς, σημείωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία που έχει λάβει ποτέ επεισόδιο του Stranger Things στο IMDb. Συγκεκριμένα, μετά από περισσότερες από 71.000 αξιολογήσεις χρηστών, η βαθμολογία του φτάνει μόλις 5,5/10, γεγονός που το καθιστά το χειρότερα αξιολογημένο επεισόδιο σε όλη την πορεία του σόου.

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στο Rotten Tomatoes: αν και η πέμπτη σεζόν διατηρεί ποσοστό 84% από τους επαγγελματίες κριτικούς, η βαθμολογία του κοινού έχει πέσει στο 56%, με βάση περισσότερες από 5.000 αξιολογήσεις. Πολλοί fans χαρακτηρίζουν το Volume 2 ως το πιο αδύναμο κομμάτι της τελικής σεζόν, επισημαίνοντας προβληματικές επιλογές στη γραφή και την εξέλιξη της πλοκής που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.

Παρά τις αντιδράσεις, η αγωνία παραμένει

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, το ενδιαφέρον για το φινάλε παραμένει αμείωτο. Το τελευταίο επεισόδιο του Stranger Things θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix την 1η Ιανουαρίου στις 03:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), κλείνοντας οριστικά έναν κύκλο που σημάδεψε την τηλεοπτική κουλτούρα της τελευταίας δεκαετίας. Οι fans περιμένουν με αγωνία να δουν πώς θα ολοκληρωθούν οι ιστορίες των αγαπημένων τους χαρακτήρων.

