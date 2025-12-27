Τι να κάνεις όταν το δώρο είναι από καρδιάς αλλά… δεν σου αρέσει καθόλου

Πώς να επιβιώσεις κοινωνικά όταν ανοίγεις το κουτί και συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς ούτε να το αλλάξεις ούτε θες σε καμία περίπτωση να το χρησιμοποιήσεις

Υπάρχουν δώρα που είναι μοναδικά και αναντικατάστατα όχι επειδή είναι ακριβά ή σπάνια, αλλά επειδή προέρχονται από ανθρώπους που αγαπάμε. Το δώρο των γονιών μας, του συντρόφου μας, του παιδιού μας δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι μια χειρονομία, μια αγκαλιά σε περιτύλιγμα, μια απόδειξη ότι κάποιος μας σκέφτηκε. Και γι’ αυτό ακριβώς είναι κάποιες φορές πολύ… επικίνδυνα. Γιατί εκεί ακριβώς που περιμένεις πώς και πώς να ανοίξεις το κουτί, τα μάτια σου λάμπουν, η καρδιά σου χτυπά λίγο πιο γρήγορα και έχεις ήδη πλάσει στο μυαλό σου κάτι μεταξύ κοσμήματος, ταξιδιού ζωής και αντικειμένου που θα αλλάξει την καθημερινότητά σου, ανοίγεις το χαρτί και συνειδητοποιείς ότι το δώρο είναι, πώς να το πούμε ευγενικά, χάλια. Όχι απλώς άστοχο. Όχι απλώς περιττό. Αλλά από αυτά που σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν ο άνθρωπος που σε αγαπά τόσο πολύ σε γνωρίζει τελικά καθόλου.

Το πρώτο και βασικό ζητούμενο εκείνη τη στιγμή είναι να μη σε προδώσει το πρόσωπό σου. Το σώμα σου μπορεί να αντιδράσει πριν από το μυαλό σου, γι’ αυτό χρειάζεται ψυχραιμία. Χαμόγελο. Όχι υπερβολικό γιατί θα μοιάζει ύποπτο, όχι παγωμένο γιατί θα μοιάζει ειλικρινές. Ένα ήπιο, κοινωνικά αποδεκτό χαμόγελο ανθρώπου που προσπαθεί να επεξεργαστεί «κάτι βαθύ».

Η δεύτερη γραμμή άμυνας είναι η φράση που θα ξεστομήσεις που πρέπει να είναι τελείως άλλη από αυτή που σου έρχεται στην άκρη της γλώσσας. Εδώ χρειάζεται στρατηγική. Φράσεις όπως «τι είναι αυτό;», «α, μάλιστα!», «δεν το περίμενα!» είναι οι φράσεις που πρέπει πάση θυσία να αποφύγεις γιατί καταστρέφουν οικογενειακούς και συναισθηματικούς δεσμούς. Προτίμησε κάτι πιο αφηρημένο, όπως «είναι πολύ εσύ» ή «μα τι ενδιαφέρον που είναι». Αν ειπωθούν με σωστό τόνο, δεν σημαίνουν τίποτα απολύτως και ταυτόχρονα σημαίνουν τα πάντα.

Αν το δώρο δεν αλλάζεται, πράγμα πολύ συχνό όταν συνοδεύεται από τη φράση «το είδα και σε σκέφτηκα», τότε μπαίνουμε στο δημιουργικό κομμάτι. Πρώτη επιλογή είναι η αλλαγή χρήσης. Το αντικείμενο μπορεί να μην κάνει για αυτό που προοριζόταν, αλλά μπορεί να κάνει θαύματα αλλού. Το κακό φωτιστικό γίνεται ατμοσφαιρικό φως αποθήκης. Το αμφιβόλου αισθητικής διακοσμητικό γίνεται σταθεροποιητής βιβλίων. Το μπλουζάκι που δεν θα φορεθεί ποτέ γίνεται πιτζάμα εκτάκτου ανάγκης. Διάφορα μπιχλιμπίδια μπαίνουν πάνω στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Δεύτερη επιλογή είναι η συναισθηματική μετατόπιση. Το δώρο δεν είναι πια αυτό που είναι, αλλά αυτό που συμβολίζει. Δεν είναι το αντικείμενο, είναι η πρόθεση. Μπορείς να το κρατήσεις σε συρτάρι και να το αντιμετωπίζεις ως φυλαχτό καλών προθέσεων. Δεν το βλέπεις συχνά, αλλά ξέρεις ότι υπάρχει και αυτό σε κάνει να νιώθεις λίγο καλύτερα.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιλεγεί η κοινωνική επανακυκλοφορία. Όσο λογική, οικολογική ή «κρίμα να πάει χαμένο» κι αν μοιάζει, είναι ο πιο γρήγορος δρόμος προς κοινωνικό ναρκοπέδιο. Τα δώρα έχουν μνήμη και οι άνθρωποι ακόμη μεγαλύτερη. Κάποια στιγμή, κάπου, σε ένα άσχετο τραπέζι ή σε μια αθώα κουβέντα, το αντικείμενο θα αναγνωριστεί, θα αποκαλυφθεί η διαδρομή του και τότε δεν θα μιλάμε πια για υπαρξιακή αμηχανία. Η κοινωνική επανακυκλοφορία δεν είναι λύση, είναι ρίσκο με καθυστέρηση και σχεδόν πάντα εκρήγνυται την πιο ακατάλληλη στιγμή.

Μια πιο ασφαλής και αξιοπρεπής επιλογή είναι η ελεγχόμενη εξαφάνιση. Το δώρο δεν πετιέται ούτε μετατρέπεται σε κοινωνική βόμβα, απλώς αποσύρεται σιωπηλά από το ορατό σου σύμπαν. Μπαίνει σε ένα ντουλάπι, σε μια αποθήκη, σε ένα κουτί με άλλα αντικείμενα που δεν χρειάζεται να εξηγείς γιατί υπάρχουν. Δεν προκαλεί, δεν εκθέτει, δεν σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Είναι εκεί, αλλά δεν είναι παρόν. Κάπως σαν εκείνες τις παλιές φωτογραφίες που δεν διαγράφεις αλλά ούτε κορνιζάρεις. Έτσι προστατεύεις και τη σχέση και τον εαυτό σου, χωρίς ρίσκο, χωρίς ενοχές και χωρίς να χρειαστεί ποτέ να πεις «α, αυτό μου το είχες πάρει εσύ».

Γιατί τελικά τα δώρα, όπως και οι άνθρωποι, δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να είναι σημαντικά. Χρειάζεται απλώς να υπάρχουν, να δίνονται με αγάπη και να μας θυμίζουν ότι κάποιος, κάπου, μας σκέφτηκε. Ακόμα κι αν το αποτέλεσμα δεν ήταν ακριβώς αυτό που θα διαλέγαμε εμείς.

