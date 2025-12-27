MadWalk 2025 Mega
Δεν είναι μόνο ο Ταύρος: Τα 4 ζώδια που θα έτρωγαν το γλυκό άλλου χωρίς καμία τύψη!

Αυτά τα ζώδια δεν κρατιούνται μπροστά σε κανένα ψυγείο – ούτε στο δικό σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν έχεις αφήσει το αγαπημένο σου γλυκό στο ψυγείο «για μετά» και επιστρέφοντας το βρίσκεις… μισό ή εξαφανισμένο, μην ψάχνεις πολύ. Υπάρχουν τέσσερα ζώδια που δεν θα δίσταζαν λεπτό να το καταβροχθίσουν και το χειρότερο; Δεν θα ένιωθαν ούτε μισή ενοχή! Ίσα-ίσα, μπορεί και να σου πουν πως έκαναν χάρη να «μην παλιώσει».

Ας δούμε ποιοι είναι οι ύποπτοι αυτής της… γλυκιάς εγκληματικότητας!

Pinterest.com

Ταύρος

Ο Ταύρος είναι ο απόλυτος λάτρης του καλού φαγητού και των απολαύσεων. Αν βρει μπροστά του ένα cheesecake, ένα tiramisu ή ακόμα και το cupcake σου, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσει ήσυχο. Στο μυαλό του, το γλυκό δεν ανήκει πραγματικά σε κάποιον μέχρι να φαγωθεί. Τύψεις; Καμία. Μόνο ευγνωμοσύνη που του έκανες χώρο στο ψυγείο.

χριστούγεννα ζώδιο
Pinterest.com

Λέων

Ο Λέων δεν χρειάζεται καν να δικαιολογηθεί. Αν δει κάτι λαχταριστό, θεωρεί ότι είναι… φυσικό δικαίωμά του να το απολαύσει. Και το κάνει με τέτοιο στυλ που σχεδόν σε πείθει πως καλά έκανε. Και το χειρότερο; Θα σου χαρίσει κι ένα χαμόγελο-παιδικό-είμαι-αθώος που σε αποστομώνει εντελώς.

Pinterest.com

Τοξότης

Ο Τοξότης είναι γνωστός για την αυθορμησία του. Θα ανοίξει το κουτί «για μια μπουκιά» και πριν το καταλάβει θα έχει εξαφανίσει όλο το γλυκό σου. Και η δικαιολογία του; Κάτι ανάμεσα σε: «Ορκίζομαι, ήταν ατύχημα» και «Ζω μόνο μια φορά, φίλε!». Στο τέλος θα γελάει τόσο πολύ που δεν θα μπορείς ούτε να θυμώσεις.

emotional eating
Pinterest.com

Ιχθύες

Οι Ιχθύες δεν έχουν κακή πρόθεση… απλά έχουν κενά μνήμης όταν πρόκειται για γλυκά. Συνήθως θα πουν ότι νόμιζαν πως ήταν δικό τους και το εννοούν! Αν τους πεις ότι ήταν τούρτα γενεθλίων σου για την επόμενη μέρα, θα συγκινηθούν, θα σου ζητήσουν συγγνώμη και ίσως σου φέρουν ένα άλλο γλυκό. Αλλά το αρχικό; Πάει για πάντα.

χριστούγεννα ζώδιο
Pinterest.com

Αν συγκατοικείς με κάποιο από αυτά τα ζώδια, το γλυκό σου καλύτερα να έχεις κωδικό πρόσβασης. Γιατί η γλυκιά τους αδυναμία δεν γνωρίζει όρια ούτε αναστολές.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

γλυκά ζώδια
