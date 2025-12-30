MadWalk 2025 highlights
Beauty 30.12.2025

Το trick που κάνουν όλες οι influencers για εντυπωσιακά eye looks

eyeliner_madwalk
Το μυστικό πίσω από ένα εντυπωσιακό βλέμμα κρύβεται στις γραμμές, τις σκιές και την τεχνική του eyeliner
Μαρία Χατζηγιάννη

Το βλέμμα είναι σχεδόν πάντα το πρώτο πράγμα που θέλουμε να αναδείξουμε στο μακιγιάζ μας. Δεν είναι τυχαίο ότι στα social media κυριαρχούν tutorials και hacks γύρω από το πώς θα κάνουμε τα μάτια να δείχνουν μεγαλύτερα, πιο έντονα ή πιο «τραβηγμένα». Και αν υπάρχει ένα προϊόν που μπορεί πραγματικά να αλλάξει το σχήμα και την ένταση των ματιών, αυτό είναι χωρίς αμφιβολία το eyeliner.

Σε όποια μορφή κι αν το προτιμάς, μολύβι, υγρό ή gel, το eyeliner μπορεί να λειτουργήσει σαν μαγικό ραβδί. Με τη σωστή τεχνική, δεν τονίζει απλώς το βλέμμα, αλλά δημιουργεί οπτικές ψευδαισθήσεις. Κάνει τα μάτια να δείχνουν πιο μεγάλα, πιο αμυγδαλωτά ή πιο επιμήκη, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλεις να πετύχεις.

mpornto_eyeliner
https://www.instagram.com/sofiatilbury/

Αν θέλεις πιο αμυγδαλωτά μάτια

Ξεκίνα τη γραμμή από τη μέση του άνω βλεφάρου και κατεύθυνέ την προς την εξωτερική γωνία του ματιού. Εκεί, τράβηξέ τη ελαφρώς προς τα έξω και προς τα πάνω, χωρίς υπερβολή. Αυτό το μικρό «σήκωμα» στο τελείωμα δημιουργεί την αίσθηση πιο αμυγδαλωτού σχήματος και κάνει το βλέμμα να δείχνει πιο αρμονικό και κομψό.

Αν θέλεις τα μάτια να φαίνονται μεγαλύτερα

Η γραμμή πρέπει να ξεκινά από το εσωτερικό του ματιού και να ακολουθεί όλο το άνω βλέφαρο. Το μυστικό εδώ είναι το πάχος: ξεκίνησε με μια πολύ λεπτή γραμμή και άφησέ τη να γίνεται σταδιακά πιο έντονη όσο πλησιάζεις προς τα έξω. Με αυτόν τον τρόπο «ανοίγεις» το μάτι και το κάνεις να δείχνει πιο μεγάλο και φωτεινό.

Pinterest

Αν έχεις στρογγυλά μάτια και θέλεις πιο επιμήκες αποτέλεσμα

Για να «σπάσεις» τη στρογγυλάδα και να δώσεις elongated εφέ, η γραμμή eyeliner πρέπει να είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Ξεκίνα από την εσωτερική γωνία και σταμάτησε ακριβώς στο τέλος του ματιού, χωρίς να την επιμηκύνεις προς τα έξω. Αυτή η τεχνική εξισορροπεί το σχήμα και χαρίζει πιο σοφιστικέ αποτέλεσμα.

https://www.instagram.com/reels/Ck1EzAopgWt/

beauty eyeliner μακιγιάζ μάτια
