Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε γιατί έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου – Η on air απάντηση της παρουσιάστριας

Καλεσμένη στο podcast του Fipster βρέθηκε η Μαίρη Συνατσάκη και μεταξύ άλλων αποκάλυψε τον λόγο που έκανε unfollow στηνΚατερίνα Καινούργιου.

«Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει “εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη”.

Και είμαι εγώ στο καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Και μάλιστα τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η Κατερίνα “άβολο, αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν”. Και είμαι σε φάση γιατί; Γιατί το έπαιξες; Γιατί το έκανες; Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους; Από πού και ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω μαζί τους; Ξέρεις τι έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρεις σε αυτή τη θέση; Και έγινε το unfollow», είπε η youtuber και επιχειρηματίας.

Σήμερα το πρωί, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να δώσει την δική της απάντηση στην Μαίρη Συνατσάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είχε δίκιο η Μαίρη, πραγματικά ήταν ότι πιο άβολο έχει γίνει. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει το συγκεκριμένο βίντεο, πάνε 3,5 αν δεν κάνω λάθος, και να παθαίνω σοκ. Ένας παρουσιαστής φέρει την ευθύνη της εκπομπής, ειδικά όταν είναι ο κεντρικός παρουσιαστής. Από εκεί και πέρα όμως τότε υπήρχε μια άλλη συνθήκη, μια άλλη κατάσταση που τώρα δεν υπάρχει, δεν είχα τόσο πολύ την επιμέλεια της εκπομπής, δεν είχα τον πρώτο λόγο στην εκπομπή. Θα μου πεις κακώς Κατερίνα, παρουσιάστρια δεν είσαι; Κι όμως συμβαίνει και συμβαίνει και σε πάρα πολλούς παρουσιαστές. Στην προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε δεν με έπαιρνε να πω και πάρα πολλά. Θυμάμαι την συγκεκριμένη μέρα ότι η μόνη ενημέρωση που είχα για το θέμα ήταν ότι έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για την εγκυμοσύνη της Μαίρης Συνατσάκη και ξαφνικά βλέπω στον αέρα να παίζει αυτό το πράγμα. Παθαίνω σοκ, έχω ασπρίσει. Υπάρχει μια διαφωνία με την τότε από πάνω συνθήκη.





Έχουν γίνει πολλά λάθη και φταίω γιατί δεν έχω πατήσει πόδι αλλά αυτό ήταν από αυτά που δεν έχω αντιληφθεί ότι θα γίνουν. Έγινε κι από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε λίγο να τα μπαλώσουμε και να συνεχίσω κανονικά. Έγινε ένας χαμός μετά. Το λάθος έγινε τότε. Προσπάθησα να δείξω στον αέρα ότι έχω ενοχληθεί. Πολλές φορές τσακωνόμουν με την τότε συνθήκη πολύ. Το θέμα είναι βρε Μαίρη μου, γιατί όλο αυτό μετά από 3,5 χρόνια; Θα μπορούσες να μου στείλεις ένα μήνυμα. Τώρα που είμαι κι εγώ στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης μου κι έχεις νιώσει να σε στεναχωρούν αφού κι εγώ το είχα κάνει για ποιον λόγο να βγεις τώρα στον Fipster να το θυμίσεις και να κάνεις κάτι τέτοιο; Αυτή είναι η απόψή μου. Από εκεί και πέρα αν έκρινε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να «χτυπήσει» εμένα, δικαίωμά της».

