MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 29.12.2025

Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε γιατί έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου – Η on air απάντηση της παρουσιάστριας

Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε γιατί έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου - Η on air απάντηση της παρουσιάστριας
Όλη η αλήθεια για την μεταξύ τους σχέση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένη στο podcast του Fipster βρέθηκε η Μαίρη Συνατσάκη και μεταξύ άλλων αποκάλυψε τον λόγο που έκανε unfollow στηνΚατερίνα Καινούργιου. 

«Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει “εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη”.

Η Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Παίρνει αναβολή ο γάμος της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Και είμαι εγώ στο καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Και μάλιστα τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η Κατερίνα “άβολο, αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν”. Και είμαι σε φάση γιατί; Γιατί το έπαιξες; Γιατί το έκανες; Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους; Από πού και ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω μαζί τους; Ξέρεις τι έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρεις σε αυτή τη θέση; Και έγινε το unfollow», είπε η youtuber και επιχειρηματίας.

Σήμερα το πρωί, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να δώσει την δική της απάντηση στην Μαίρη Συνατσάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είχε δίκιο η Μαίρη, πραγματικά ήταν ότι πιο άβολο έχει γίνει. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει το συγκεκριμένο βίντεο, πάνε 3,5 αν δεν κάνω λάθος, και να παθαίνω σοκ. Ένας παρουσιαστής φέρει την ευθύνη της εκπομπής, ειδικά όταν είναι ο κεντρικός παρουσιαστής. Από εκεί και πέρα όμως τότε υπήρχε μια άλλη συνθήκη, μια άλλη κατάσταση που τώρα δεν υπάρχει, δεν είχα τόσο πολύ την επιμέλεια της εκπομπής, δεν είχα τον πρώτο λόγο στην εκπομπή. Θα μου πεις κακώς Κατερίνα, παρουσιάστρια δεν είσαι; Κι όμως συμβαίνει και συμβαίνει και σε πάρα πολλούς παρουσιαστές. Στην προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε δεν με έπαιρνε να πω και πάρα πολλά. Θυμάμαι την συγκεκριμένη μέρα ότι η μόνη ενημέρωση που είχα για το θέμα ήταν ότι έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για την εγκυμοσύνη της Μαίρης Συνατσάκη και ξαφνικά βλέπω στον αέρα να παίζει αυτό το πράγμα. Παθαίνω σοκ, έχω ασπρίσει. Υπάρχει μια διαφωνία με την τότε από πάνω συνθήκη.


Έχουν γίνει πολλά λάθη και φταίω γιατί δεν έχω πατήσει πόδι αλλά αυτό ήταν από αυτά που δεν έχω αντιληφθεί ότι θα γίνουν. Έγινε κι από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε λίγο να τα μπαλώσουμε και να συνεχίσω κανονικά. Έγινε ένας χαμός μετά. Το λάθος έγινε τότε. Προσπάθησα να δείξω στον αέρα ότι έχω ενοχληθεί. Πολλές φορές τσακωνόμουν με την τότε συνθήκη πολύ. Το θέμα είναι βρε Μαίρη μου, γιατί όλο αυτό μετά από 3,5 χρόνια; Θα μπορούσες να μου στείλεις ένα μήνυμα. Τώρα που είμαι κι εγώ στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης μου κι έχεις νιώσει να σε στεναχωρούν αφού κι εγώ το είχα κάνει για ποιον λόγο να βγεις τώρα στον Fipster να το θυμίσεις και να κάνεις κάτι τέτοιο; Αυτή είναι η απόψή μου. Από εκεί και πέρα αν έκρινε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να «χτυπήσει» εμένα, δικαίωμά της».

Η Κατερίνα Καινούργιου αλλάζει το σπίτι της λόγω του μωρού - Η αποκάλυψη που έκανε on air
https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Μαίρη Συνατσάκη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Avatar η πιο εμπορική τριλογία όλων των εποχών

Το Avatar η πιο εμπορική τριλογία όλων των εποχών

29.12.2025
Επόμενο
Σάκης Ρουβάς: Νέο viral «ατύχημα» στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

Σάκης Ρουβάς: Νέο viral «ατύχημα» στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

29.12.2025

Δες επίσης

Η Britney Spears αφήνει αιχμές για την οικογενειακή χριστουγεννιάτικη ανάρτηση
Celeb News

Η Britney Spears αφήνει αιχμές για την οικογενειακή χριστουγεννιάτικη ανάρτηση

29.12.2025
Στο Παρίσι για Χριστούγεννα Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου – Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία
Celeb News

Στο Παρίσι για Χριστούγεννα Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου – Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία

29.12.2025
Σε σχέση Νίκος Οικονομόπουλος – Μελίνα Νικολαΐδη; Η απάντηση του τραγουδιστή
Celeb News

Σε σχέση Νίκος Οικονομόπουλος – Μελίνα Νικολαΐδη; Η απάντηση του τραγουδιστή

29.12.2025
Σπάνια φωτογραφία της Mariah Carey με τα δίδυμά της δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο
Celeb News

Σπάνια φωτογραφία της Mariah Carey με τα δίδυμά της δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

29.12.2025
Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στα δικαστήρια με θαυμάστρια μετά από σοκαριστικό περιστατικό
Celeb News

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στα δικαστήρια με θαυμάστρια μετά από σοκαριστικό περιστατικό

29.12.2025
Γάμοι 2025: Τα λαμπερά ζευγάρια που είπαν «I Do» και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας φέτος
Celeb News

Γάμοι 2025: Τα λαμπερά ζευγάρια που είπαν «I Do» και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας φέτος

29.12.2025
Brigitte Bardot: Το παγκόσμιο ίνδαλμα που άλλαξε την εικόνα της γυναίκας και δίδαξε την ελευθερία
Celeb News

Brigitte Bardot: Το παγκόσμιο ίνδαλμα που άλλαξε την εικόνα της γυναίκας και δίδαξε την ελευθερία

28.12.2025
Brigitte Bardot: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός
Celeb News

Brigitte Bardot: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός

28.12.2025
2025: Η πιο «γλυκιά» χρονιά της showbiz – Όλες οι νέες μανούλες και οι moms-to-be του 2026
Celeb News

2025: Η πιο «γλυκιά» χρονιά της showbiz – Όλες οι νέες μανούλες και οι moms-to-be του 2026

28.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού