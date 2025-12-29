MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 29.12.2025

Σάκης Ρουβάς: Νέο viral «ατύχημα» στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

Σάκης Ρουβάς: Νέο viral «ατύχημα» στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου
Το σκηνικό που κατέγραψαν οι θαμώνες και έκανε τον γύρο του διαδικτύου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Σάκης Ρουβάς έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα να γίνεται συχνά viral όχι μόνο για τις εκρηκτικές εμφανίσεις του, αλλά και για κάποια… απρόοπτα με τις ενδυματολογικές του επιλογές πάνω στη σκηνή. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται πως συνέβη και το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της live εμφάνισής του στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψαν θαμώνες του μαγαζιού, σε μια εντυπωσιακή στιγμή του προγράμματος ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε στα χέρια του τη Νατάσσα Θεοδωρίδου στο πλαίσιο της χορογραφίας. Η κίνηση αυτή, ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα να σκιστεί για ακόμη μία φοράτο πίσω μέρος του παντελονιού του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, γνωστός για την έντονη σκηνική του παρουσία και τα δυναμικά χορευτικά του, έχει αντιμετωπίσει ξανά παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν, τα οποία φυσικά δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο των social media και να γίνουν viral.

Το απρόοπτο, πάντως, αντιμετωπίστηκε με χαμόγελο και καλή διάθεση. Τόσο ο Σάκης Ρουβάς όσο και η Νατάσα Θεοδωρίδου κράτησαν την ψυχραιμία τους, με την τραγουδίστρια να σχολιάζει με χιούμορ «ωραίο ήταν» και τον Σάκη Ρουβά να απαντά χαλαρά: «Ένα παντελόνι παραπάνω… ξέρετε πόσα έχω σκίσει».

