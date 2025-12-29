MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
TV 29.12.2025

Eurovision – Sing for Greece: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές

eurovision 2026
Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, η ΕΡΤ1 μάς προσκαλεί σε μια λαμπερή, τρίωρη βραδιά με τη Μπέτυ Μαγγίρα, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά επίσημα στην ΕΡΤ! Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, η ΕΡΤ1 μάς προσκαλεί σε μια λαμπερή, τρίωρη βραδιά με την εκπομπή «Sing for Greece» | Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 | Οι Φιναλίστ, όπου αποκαλύπτονται οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Από τις 19:00 έως τις 22:00, η Μπέτυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, μας συστήνουν τους καλλιτέχνες και τις ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές, σε μια εκπομπή γεμάτη μουσική, συνεντεύξεις, backstage στιγμές και πολλές εκπλήξεις. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει και μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που θα ακουστούν στον Εθνικό Τελικό του Φεβρουαρίου.

Eurovision - Sing for Greece: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές

Διάβασε επίσης: Ρήγμα στην Ιταλία για τη Eurovision 2026 – Συνδικάτα ζητούν αποχώρηση από τον διαγωνισμό

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η εμφάνιση-έκπληξη της Klavdia, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε έναν ιδιαίτερο ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό και… γούρι στους φετινούς διαγωνιζόμενους, καθώς στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο. Μια στιγμή-κλειδί που σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη της τελικής ευθείας προς τη Eurovision 2026, με την Klavdia να φέρνει την καλύτερη τύχη σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

Eurovision 2026: Αυτό είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει τον Εθνικό Τελικό

Αρχισυνταξία: Γιώργος Φραντζεσκάκης
Σκηνοθεσία: Γιώργος Μουκάνης
Διεύθυνση παραγωγής: Μαριάννα Ροζάκη
«Sing for Greece» | Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 | Οι Φιναλίστ

Η μεγάλη γιορτή της Eurovision αρχίζει στην ΕΡΤ1
Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 | 19:00–22:00 | ΕΡΤ1

Eurovision: Αλλάζει το όριο ηλικίας - Από το 2027 μόνο διαγωνιζόμενοι άνω των 18

Διάβασε επίσης: Good Job Nicky: «Πάω μόνο για την πρωτιά στον εθνικό τελικό της Eurovision»

