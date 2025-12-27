MadWalk 2025 Mega
Διακόσμηση 27.12.2025

Πού να τοποθετήσεις το αλεξανδρινό σου για να γεμίσει το σπίτι θετική ενέργεια

Η σωστή θέση των αλεξανδρινών στο σπίτι ενισχύει τη γιορτινή ενέργεια, την ευημερία και την αρμονία, φέρνοντας τύχη και χαρά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η γιορτινή ατμόσφαιρα βρίσκεται στο απόγειό της και τα αγαπημένα αλεξανδρινά κάνουν την εμφάνισή τους σε κάθε σπίτι. Το έντονο κόκκινο χρώμα τους φέρνει ζεστασιά και ενέργεια, προσθέτοντας αμέσως μια γιορτινή λάμψη στο χώρο. Αυτή την εποχή, περισσότερο από ποτέ, τα αλεξανδρινά δίνουν ζωή και ενισχύουν την αίσθηση χαράς και γιορτής γύρω μας.

Παρά το γεγονός ότι δεν αποτελούν «παραδοσιακό» φυτό Feng Shui, συνδέονται με το στοιχείο της Φωτιάς. Η ενέργεια αυτή ενισχύει τη θετικότητα, τη ζωντάνια και την καλαισθησία του σπιτιού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον γεμάτο χαρά και ευημερία.

Διάβασε επίσης: Συνδύασε το αλεξανδρινό σου με αυτά τα φυτά και το σπίτι σου θα γεμίσει με θετική ενέργεια

Τι φέρνουν στο σπίτι

Το κόκκινο των αλεξανδρινών συμβολίζει τύχη και ευημερία, ενώ η «φλογερή» τους ενέργεια προσθέτει ζεστασιά και ανανέωση. Στο Feng Shui θεωρείται ότι απομακρύνουν τη στάσιμη ενέργεια, κρατώντας τον χώρο ζωντανό και γεμάτο κίνηση, ακριβώς αυτό που χρειάζεται το σπίτι στα μέσα των γιορτών, όταν η οικογένεια και οι φίλοι συναντιούνται πιο συχνά.

Ιδανικές τοποθεσίες μέσα στο σπίτι

Νότιος τομέας

Στον νότιο τομέα του σπιτιού, που αντιστοιχεί στη Φήμη και την Αναγνώριση, τα αλεξανδρινά ενισχύουν τη θετική εικόνα και την αυτοπεποίθηση.

Είσοδος

Στην είσοδο ή το χολ, ένα υγιές αλεξανδρινό δεξιά ή αριστερά της πόρτας φέρνει την ενέργεια της γιορτής αμέσως στους καλεσμένους.

Σαλόνι

Στο σαλόνι, στον νοτιοανατολικό τομέα της αφθονίας, το κόκκινο ενεργοποιεί την ενέργεια πλούτου και δημιουργεί ζεστή, φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Νοτιοδυτική ζώνη

Στη νοτιοδυτική ζώνη, που συνδέεται με τις σχέσεις και την αγάπη, τα αλεξανδρινά φέρνουν αρμονία και ζεστασιά, ενισχύοντας τη σύνδεση με τα αγαπημένα πρόσωπα.

Τοποθεσίες που αποφεύγονται

Η βόρεια ζώνη του σπιτιού, που αντιστοιχεί στην Καριέρα και το στοιχείο της είναι το Νερό, δεν ταιριάζει με την ενέργεια Φωτιάς. Κοντά σε σόμπες, καλοριφέρ ή τζάκι, τα φυτά μαραίνονται γρήγορα, ενώ τα ξεραμένα φυτά θεωρούνται αδύναμη ενέργεια.

Σκοτεινές γωνίες επίσης δεν είναι ιδανικές, καθώς η έλλειψη φωτός μειώνει τη ζωτικότητα και τη λάμψη τους. Στα μέσα των γιορτών, όταν οι χώροι είναι γεμάτοι ζωή και κίνηση, η σωστή θέση των αλεξανδρινών μπορεί να απογειώσει το εορταστικό σκηνικό.

Διάβασε επίσης: Wintergreen: Το φυτό που θα «κρατήσει» τα Χριστούγεννα στο σπίτι σου όλο τον χρόνο

