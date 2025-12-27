Πέθανε ο Perry Bamonte των The Cure σε ηλικία 65 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο Perry Bamonte, ο κιθαρίστας και κιμπορντίστας που σημάδεψε τη διαδρομή των The Cure από τη δεκαετία του 1990

Σε ηλικία 65 ετών έφυγε από τη ζωή ο Perry Bamonte, επί χρόνια κιθαρίστας και κιμπορντίστας του βρετανικού συγκροτήματος The Cure. Την είδηση του θανάτου του μουσικού ανακοίνωσε το ίδιο το συγκρότημα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του, γνωστοποιώντας ότι ο Perry Bamonte απεβίωσε στο σπίτι του, ύστερα από σύντομη ασθένεια, κατά τη διάρκεια των ημερών των Χριστουγέννων.

Στην ανακοίνωσή τους, τα μέλη των The Cure αποχαιρέτησαν τον συνεργάτη και φίλο τους με λόγια βαθιάς εκτίμησης, χαρακτηρίζοντάς τον «ήσυχο, έντονο, διαισθητικό, σταθερό και εξαιρετικά δημιουργικό» και υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε «ζωτικό κομμάτι της ιστορίας των The Cure». Όπως σημείωσαν, ο Perry Bamonte φρόντιζε το συγκρότημα από το 1984 έως το 1989 και το 1990 εντάχθηκε επίσημα ως πλήρες μέλος, αναλαμβάνοντας κιθάρα, εξάχορδο μπάσο και πλήκτρα. . Στην ίδια ανακοίνωση το συγκρότημα πρόσθεσε ότι «οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας είναι με όλη την οικογένειά του. Θα μας λείψει βαθιά».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους The Cure συμμετείχε σε ορισμένα από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ της δισκογραφίας τους, μεταξύ των οποίων τα «Wish» του 1992, «Wild Mood Swings» του 1996, «Bloodflowers» του 2000, «Acoustic Hits» του 2001 και «The Cure» του 2004. Στο ίδιο διάστημα εμφανίστηκε σε περισσότερες από 400 συναυλίες, συμβάλλοντας καθοριστικά σε τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του συγκροτήματος, όπως τα «Friday I’m in Love», «High» και «A Letter to Elise».

Οι The Cure δημιουργήθηκαν το 1976 από τον τραγουδιστή Robert Smith και τον ντράμερ Lol Tolhurst και εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής, με καθοριστική παρουσία στη goth, post punk και indie σκηνή. Ο Perry Bamonte συνδέθηκε για πρώτη φορά με το συγκρότημα το 1984, όταν εντάχθηκε στο τεχνικό προσωπικό της περιοδείας. Το 1990 έγινε πλήρες μέλος του συγκροτήματος μετά την αποχώρηση του κιμπορντίστα Roger O’Donnell και παρέμεινε ενεργό μέλος έως το 2005. Αποχώρησε το 2005, όταν ο Robert Smith αναδιαμόρφωσε το συγκρότημα σε τρίο.O Perry Bamonte τιμήθηκε το 2019 με την ένταξή του στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των The Cure.

O Perry Bamonte επέστρεψε στους The Cure το 2022 και συμμετείχε σε ακόμη 90 συναυλίες, μερικές από τις καλύτερες στην ιστορία του συγκροτήματος, με αποκορύφωμα τη συναυλία «Show of a Lost World» στο Λονδίνο την 1 Νοεμβρίου 2024

Πέρα από τους The Cure, ο Perry Bamonte υπήρξε μπασίστας του supergroup Love Amongst Ruin, μαζί με τον πρώην ντράμερ των Placebo Steve Hewitt και τον συνεργάτη του Julian Cope Donald Ross Skinner. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε δύο στούντιο άλμπουμ, το ομώνυμο «Love Amongst Ruin» το 2010 και το «Lose Your Way» το 2015. Παράλληλα, ο Perry Bamonte ασχολήθηκε με την εικονογράφηση και τη συγγραφή, συμβάλλοντας στο περιοδικό Fly Culture, ενώ είχε ιδιαίτερη αγάπη για το fly fishing.

