MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb World 26.12.2025

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η star του Broadway Imani Dia Smith

Η Imani Dia Smith έχασε τη ζωή της σε ηλικία 25 ετών έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε κατοικία στο Έντισον
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Imani Dia Smith, πρώην παιδική ηθοποιός του Broadway που είχε εμφανιστεί στην επιτυχημένη παραγωγή «The Lion King», έχασε τη ζωή της την Κυριακή έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε σπίτι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ.

Αστυνομικοί εντόπισαν την Imani Dia Smith, ηλικίας 25 ετών, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, όταν ανταποκρίθηκαν σε κλήση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Middlesex. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Robert Wood Johnson, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Οι ερευνητές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής πληροφορίες για τα αίτια που οδήγησαν στην επίθεση, ούτε για το αν υπήρχαν και άλλα άτομα στον χώρο τη στιγμή του εγκλήματος. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο ηθοποιός Pat Finn από τα Φιλαράκια σε ηλικία 60 ετών

Η Imani Dia Smith είχε ενσαρκώσει τον ρόλο της νεαρής Nala στη μακροχρόνια θεατρική παραγωγή της Disney από τις 27 Σεπτεμβρίου 2011 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2012. Η συμμετοχή της στο «The Lion King» την είχε καθιερώσει σε πολύ νεαρή ηλικία ως ανερχόμενο ταλέντο της θεατρικής σκηνής της Νέας Υόρκης. Για την υπόθεση συνελήφθη ο Jordan D. Jackson-Small, ηλικίας 35 ετών. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Οι εισαγγελείς περιορίστηκαν να δηλώσουν ότι ο Jordan D. Jackson-Small ήταν πρόσωπο που γνώριζε η Imani Dia Smith, χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μεταξύ τους σχέση.

Διάβασε επίσης: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο James Ransone του The Wire

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Imani Dia Smith ηθοποιός ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΘΑΝΕ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς γιόρτασαν οι stars τα Χριστούγεννα του 2025

Πώς γιόρτασαν οι stars τα Χριστούγεννα του 2025

26.12.2025
Επόμενο
Αυτά είναι τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που «μισούν» τα φυτά σου

Αυτά είναι τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που «μισούν» τα φυτά σου

26.12.2025

Δες επίσης

Πώς γιόρτασαν οι stars τα Χριστούγεννα του 2025
Celeb News

Πώς γιόρτασαν οι stars τα Χριστούγεννα του 2025

26.12.2025
Η Céline Dion  γίνεται… Grinch και τραγουδά το All by Myself
Celeb News

Η Céline Dion  γίνεται… Grinch και τραγουδά το All by Myself

25.12.2025
Ο Sean «Diddy» Combs καταθέτει έφεση και ζητά άμεση αποφυλάκιση
Celeb News

Ο Sean «Diddy» Combs καταθέτει έφεση και ζητά άμεση αποφυλάκιση

25.12.2025
Η πριγκίπισσα Charlotte και η Kate Middleton σε χριστουγεννιάτικο ντουέτο στο πιάνο
Celeb News

Η πριγκίπισσα Charlotte και η Kate Middleton σε χριστουγεννιάτικο ντουέτο στο πιάνο

25.12.2025
Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»
Celeb News

Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»

24.12.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Παίρνει αναβολή ο γάμος της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Παίρνει αναβολή ο γάμος της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

24.12.2025
Bradley Cooper – Gigi Hadid: Ένα βήμα πριν τον γάμο για το πιο συζητημένο ζευγάρι του Hollywood
Celeb News

Bradley Cooper – Gigi Hadid: Ένα βήμα πριν τον γάμο για το πιο συζητημένο ζευγάρι του Hollywood

24.12.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

23.12.2025
Αλεξάνδρα Νίκα: Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ποζάρει αγκαλιά με τον γιο τους μπροστά από το δέντρο
Celeb News

Αλεξάνδρα Νίκα: Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ποζάρει αγκαλιά με τον γιο τους μπροστά από το δέντρο

23.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Έρχεται καταιγίδα για τα νοικοκυριά

Έρχεται καταιγίδα για τα νοικοκυριά

Το νέο δόγμα ασφαλείας του Τραμπ περιθωριοποιεί την ΕΕ και θέτει νέες προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο

Το νέο δόγμα ασφαλείας του Τραμπ περιθωριοποιεί την ΕΕ και θέτει νέες προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο