Μαχαιρωμένη βρέθηκε η star του Broadway Imani Dia Smith

Η Imani Dia Smith έχασε τη ζωή της σε ηλικία 25 ετών έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε κατοικία στο Έντισον

Η Imani Dia Smith, πρώην παιδική ηθοποιός του Broadway που είχε εμφανιστεί στην επιτυχημένη παραγωγή «The Lion King», έχασε τη ζωή της την Κυριακή έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε σπίτι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ.

Αστυνομικοί εντόπισαν την Imani Dia Smith, ηλικίας 25 ετών, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, όταν ανταποκρίθηκαν σε κλήση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Middlesex. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Robert Wood Johnson, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Οι ερευνητές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής πληροφορίες για τα αίτια που οδήγησαν στην επίθεση, ούτε για το αν υπήρχαν και άλλα άτομα στον χώρο τη στιγμή του εγκλήματος. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η Imani Dia Smith είχε ενσαρκώσει τον ρόλο της νεαρής Nala στη μακροχρόνια θεατρική παραγωγή της Disney από τις 27 Σεπτεμβρίου 2011 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2012. Η συμμετοχή της στο «The Lion King» την είχε καθιερώσει σε πολύ νεαρή ηλικία ως ανερχόμενο ταλέντο της θεατρικής σκηνής της Νέας Υόρκης. Για την υπόθεση συνελήφθη ο Jordan D. Jackson-Small, ηλικίας 35 ετών. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Οι εισαγγελείς περιορίστηκαν να δηλώσουν ότι ο Jordan D. Jackson-Small ήταν πρόσωπο που γνώριζε η Imani Dia Smith, χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μεταξύ τους σχέση.

