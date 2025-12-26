MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 26.12.2025

Πώς γιόρτασαν οι stars τα Χριστούγεννα του 2025

Πώς κορυφαία ονόματα της διεθνούς showbiz μοιράστηκαν στιγμές οικογενειακής θαλπωρής και εορταστικής διάθεσης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Τα Χριστούγεννα του 2025 βρήκαν τους αστέρες της διεθνούς σκηνής να γιορτάζουν μακριά από τα φώτα της δουλειάς τους και κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα, μεταφέροντας μέσα από φωτογραφίες και δημόσιες αναρτήσεις ένα κλίμα χαράς, οικογενειακής ζεστασιάς και προσωπικών στιγμών που ξεπερνούν τη λάμψη της δημοσιότητας.

www.instagram.com/mariahcare

Διάβασε επίσης: Η πριγκίπισσα Charlotte και η Kate Middleton σε χριστουγεννιάτικο ντουέτο στο πιάνο

Η Mariah Carey υποδέχθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων μαζί με τα παιδιά της Moroccan Cannon και Monroe Cannon σε εορταστική ατμόσφαιρα με τον Άγιο Βασίλη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον άτυπο τίτλο της βασίλισσας των Χριστουγέννων.

Η Jennifer Lopez μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον οικογενειακό εορτασμό της παραμονής των Χριστουγέννων.

Η Cardi B γιόρτασε τα πρώτα της Χριστούγεννα ως μητέρα 4 παιδιών, δημοσιεύοντας μια αυθόρμητη οικογενειακή φωτογραφία και σχολιάζοντας με χιούμορ ότι «η τέλεια χριστουγεννιάτικη φωτογραφία δεν υπάρχει σε αυτό το σπίτι».

Η Kim Kardashian τίμησε την παραμονή των Χριστουγέννων με μια εορταστική φωτογράφιση με πιτζάμες, μαζί με 3 από τα παιδιά της, τον ανιψιό της και τις ανιψιές της.

Ο Justin Bieber ευχήθηκε δημόσια «Καλά Χριστούγεννα από τους Bieber» μέσα από μια τρυφερή selfie με τη σύζυγό του Hailey Bieber.

Η Heidi Klum υποδέχθηκε τις γιορτές φορώντας ασορτί πιτζάμες με τον σύζυγό της Tom Kaulitz και τα 4 παιδιά της, σε μια εικόνα οικογενειακής ενότητας.

Η Céline Dion έκλεψε τις εντυπώσεις ερμηνεύοντας το τραγούδι της «All by Myself» ντυμένη με πλήρη στολή Grinch, με προσθετικά και θεατρικό μακιγιάζ.

Η Victoria Beckham άνοιξε ένα παράθυρο στο οικογενειακό σπίτι των Beckham με βίντεο στο οποίο ο David Beckham απολαμβάνει πεντικιούρ, ενώ ο γιος τους Cruz Beckham παίζει κιθάρα στο τραγούδι «Viva Forever» των Spice Girls.

Ο Alec Baldwin και η Hilaria Baldwin γιόρτασαν τα Χριστούγεννα με τα παιδιά τους και ένα νέο μέλος στην οικογένεια, καθώς καλωσόρισαν έναν σκύλο στο ήδη πολυμελές σπίτι τους.

Ο Barack Obama μοιράστηκε μια νέα φωτογραφία με τη σύζυγό του Michelle Obama, συνοδεύοντάς τη με την ευχή «η Michelle και εγώ σας ευχόμαστε καλές γιορτές γεμάτες φως και χαρά».

Διάβασε επίσης:  Η Madonna γιορτάζει τα Χριστούγεννα με αισθησιακή φωτογράφιση – Τι έγραψε στον Άγιο Βασίλη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas stars Χριστούγεννα Χριστούγεννα του 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να αξιοποιήσεις τη γαλοπούλα που περίσσεψε

Πώς να αξιοποιήσεις τη γαλοπούλα που περίσσεψε

26.12.2025
Επόμενο
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η star του Broadway Imani Dia Smith

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η star του Broadway Imani Dia Smith

26.12.2025

Δες επίσης

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η star του Broadway Imani Dia Smith
Celeb News

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η star του Broadway Imani Dia Smith

26.12.2025
Η Céline Dion  γίνεται… Grinch και τραγουδά το All by Myself
Celeb News

Η Céline Dion  γίνεται… Grinch και τραγουδά το All by Myself

25.12.2025
Ο Sean «Diddy» Combs καταθέτει έφεση και ζητά άμεση αποφυλάκιση
Celeb News

Ο Sean «Diddy» Combs καταθέτει έφεση και ζητά άμεση αποφυλάκιση

25.12.2025
Η πριγκίπισσα Charlotte και η Kate Middleton σε χριστουγεννιάτικο ντουέτο στο πιάνο
Celeb News

Η πριγκίπισσα Charlotte και η Kate Middleton σε χριστουγεννιάτικο ντουέτο στο πιάνο

25.12.2025
Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»
Celeb News

Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»

24.12.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Παίρνει αναβολή ο γάμος της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Παίρνει αναβολή ο γάμος της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

24.12.2025
Bradley Cooper – Gigi Hadid: Ένα βήμα πριν τον γάμο για το πιο συζητημένο ζευγάρι του Hollywood
Celeb News

Bradley Cooper – Gigi Hadid: Ένα βήμα πριν τον γάμο για το πιο συζητημένο ζευγάρι του Hollywood

24.12.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

23.12.2025
Αλεξάνδρα Νίκα: Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ποζάρει αγκαλιά με τον γιο τους μπροστά από το δέντρο
Celeb News

Αλεξάνδρα Νίκα: Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ποζάρει αγκαλιά με τον γιο τους μπροστά από το δέντρο

23.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Έρχεται καταιγίδα για τα νοικοκυριά

Έρχεται καταιγίδα για τα νοικοκυριά

Το νέο δόγμα ασφαλείας του Τραμπ περιθωριοποιεί την ΕΕ και θέτει νέες προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο

Το νέο δόγμα ασφαλείας του Τραμπ περιθωριοποιεί την ΕΕ και θέτει νέες προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο