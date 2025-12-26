Πώς γιόρτασαν οι stars τα Χριστούγεννα του 2025

Τα Χριστούγεννα του 2025 βρήκαν τους αστέρες της διεθνούς σκηνής να γιορτάζουν μακριά από τα φώτα της δουλειάς τους και κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα, μεταφέροντας μέσα από φωτογραφίες και δημόσιες αναρτήσεις ένα κλίμα χαράς, οικογενειακής ζεστασιάς και προσωπικών στιγμών που ξεπερνούν τη λάμψη της δημοσιότητας.

Διάβασε επίσης: Η πριγκίπισσα Charlotte και η Kate Middleton σε χριστουγεννιάτικο ντουέτο στο πιάνο

Η Mariah Carey υποδέχθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων μαζί με τα παιδιά της Moroccan Cannon και Monroe Cannon σε εορταστική ατμόσφαιρα με τον Άγιο Βασίλη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον άτυπο τίτλο της βασίλισσας των Χριστουγέννων.

Η Jennifer Lopez μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον οικογενειακό εορτασμό της παραμονής των Χριστουγέννων.

Η Cardi B γιόρτασε τα πρώτα της Χριστούγεννα ως μητέρα 4 παιδιών, δημοσιεύοντας μια αυθόρμητη οικογενειακή φωτογραφία και σχολιάζοντας με χιούμορ ότι «η τέλεια χριστουγεννιάτικη φωτογραφία δεν υπάρχει σε αυτό το σπίτι».

Η Kim Kardashian τίμησε την παραμονή των Χριστουγέννων με μια εορταστική φωτογράφιση με πιτζάμες, μαζί με 3 από τα παιδιά της, τον ανιψιό της και τις ανιψιές της.

Ο Justin Bieber ευχήθηκε δημόσια «Καλά Χριστούγεννα από τους Bieber» μέσα από μια τρυφερή selfie με τη σύζυγό του Hailey Bieber.

Η Heidi Klum υποδέχθηκε τις γιορτές φορώντας ασορτί πιτζάμες με τον σύζυγό της Tom Kaulitz και τα 4 παιδιά της, σε μια εικόνα οικογενειακής ενότητας.

Η Céline Dion έκλεψε τις εντυπώσεις ερμηνεύοντας το τραγούδι της «All by Myself» ντυμένη με πλήρη στολή Grinch, με προσθετικά και θεατρικό μακιγιάζ.

Η Victoria Beckham άνοιξε ένα παράθυρο στο οικογενειακό σπίτι των Beckham με βίντεο στο οποίο ο David Beckham απολαμβάνει πεντικιούρ, ενώ ο γιος τους Cruz Beckham παίζει κιθάρα στο τραγούδι «Viva Forever» των Spice Girls.

Ο Alec Baldwin και η Hilaria Baldwin γιόρτασαν τα Χριστούγεννα με τα παιδιά τους και ένα νέο μέλος στην οικογένεια, καθώς καλωσόρισαν έναν σκύλο στο ήδη πολυμελές σπίτι τους.

Ο Barack Obama μοιράστηκε μια νέα φωτογραφία με τη σύζυγό του Michelle Obama, συνοδεύοντάς τη με την ευχή «η Michelle και εγώ σας ευχόμαστε καλές γιορτές γεμάτες φως και χαρά».

Διάβασε επίσης: Η Madonna γιορτάζει τα Χριστούγεννα με αισθησιακή φωτογράφιση – Τι έγραψε στον Άγιο Βασίλη

Δες κι αυτό…