Διακόσμηση 26.12.2025

Αυτά είναι τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που «μισούν» τα φυτά σου

Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που τα φυτά σου δεν «εκτιμούν» και οι μελωδίες που δημιουργούν αρμονία στον χώρο
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα Χριστούγεννα έχουν ήχο. Οι μελωδίες που γεμίζουν το σπίτι από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι αναπόσπαστο κομμάτι του εορταστικού κλίματος, και πολύ λογικά, αφού για πολλούς η μουσική είναι καθημερινή συνήθεια τον Δεκέμβριο. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, σχεδόν ένας στους τέσσερις ακούει χριστουγεννιάτικα τραγούδια κάθε μέρα τον τελευταίο μήνα του χρόνου. Κι ενώ σε εσένα η μουσική φτιάχνει διάθεση και σε βάζει σε «holiday mood», μήπως επηρεάζει και τα φυτά σου;

Η ιδέα ότι η μουσική μπορεί να επηρεάσει τα φυτά δεν είναι απλώς μια ρομαντική σκέψη. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι οι ηχητικές δονήσεις μπορούν να έχουν επίδραση στη λειτουργία των φυτών, όχι απαραίτητα επειδή «ακούνε», αλλά επειδή οι δονήσεις κι οι συχνότητες μπορούν να κινητοποιούν βιολογικές διεργασίες στα κύτταρά τους. Ηρεμία και ισορροπία στον ήχο μπορούν να έχει θετικό αντίκτυπο, ενώ η ένταση και οι απότομες συχνότητες μπορεί να λειτουργούν περισσότερο σαν ηχητικό στρες.

Διάβασε επίσης: Wintergreen: Το φυτό που θα «κρατήσει» τα Χριστούγεννα στο σπίτι σου όλο τον χρόνο

Τι λένε οι μελέτες

Σε διάφορα πειράματα έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες μορφές μουσικής σχετίζονται με καλύτερη ανάπτυξη των φυτών. Για παράδειγμα τα φυτά που εκτέθηκαν σε κλασική μουσική παρουσίασαν πιο υγιή βλάστηση, πιο πυκνά φύλλα και μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με φυτά που εκτέθηκαν σε πιο έντονους ήχους ή μουσική υψηλής έντασης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα φυτά «ακούνε» μουσική όπως την αντιλαμβάνεσαι εσύ. Είναι οι δονήσεις στον αέρα που μπορούν να επηρεάζουν φυσικές διεργασίες όπως η κίνηση του κυτταροπλάσματος, η ανάπτυξη ριζών ή η λειτουργία των στομάτων στα φύλλα. Ενώ η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ακόμη καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα, υπάρχει μια τάση να θεωρείται ότι οι απαλοί, ρυθμικοί ήχοι και οι πιο χαμηλές συχνότητες είναι πιθανότερο να έχουν ευνοϊκή επίδραση από τους πολύ δυνατούς ήχους με απότομες αλλαγές.

Ποιες μελωδίες ταιριάζουν στο σπίτι και στα φυτά σου

Αν θέλεις να διατηρήσεις μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο σπίτι που να είναι ευχάριστη και για τα φυτά (όσο αυτό μπορεί να συμβεί με τη μουσική), αυτές είναι μερικές επιλογές που ταιριάζουν σε πιο ήπιους, μελωδικούς ρυθμούς:

  • Carol of the Bells – John Williams
  • Christmas Time Is Here – Vince Guaraldi Trio
  • The Christmas Song – Nat King Cole
  • Have Yourself A Merry Little Christmas – Frank Sinatra
  • It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas – Michael Bublé
  • Ave Maria – Celine Dion

Αυτά τα τραγούδια λειτουργούν περισσότερο σαν απαλή μελωδία παρά σαν ρυθμικές εκρήξεις, και τείνουν να έχουν ισορροπημένες συχνότητες που δεν «ταράζουν» τον χώρο.

Τραγούδια που αξίζει να παίζεις πιο χαμηλά

Μερικά χριστουγεννιάτικα hits είναι ιδανικά για πάρτι και ανθρώπους, αλλά μπορεί να είναι πιο έντονα για μια ήσυχη φυτική γωνιά. Είναι υπέροχα για την ενέργεια και τη διάθεση, αλλά ίσως να τα απολαμβάνεις σε υψηλότερη ένταση όταν τα φυτά δεν βρίσκονται ακριβώς δίπλα στα ηχεία.

  • Underneath the Tree – Kelly Clarkson
  • Holiday Road – Kesha
  • Christmas In Hollis – RUN‑D.M.C.
  • You Make It Feel Like Christmas – Gwen Stefani & Blake Shelton
Πρέπει να παίζεις μουσική στα φυτά σου;

Δεν υπάρχει οριστική επιστημονική απάντηση ότι η μουσική βελτιώνει σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών, όμως φαίνεται ότι οι δονήσεις, ως μέρος του περιβάλλοντος των φυτών, μπορούν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν στο περιβάλλον τους. Τα ηχητικά κύματα μπορεί να ενισχύουν ορισμένες φυσικές διεργασίες, ή απλώς να καθιστούν την ατμόσφαιρα πιο ευχάριστη για όλους στον χώρο.

Αν θες να νιώσεις τον χώρο σου πραγματικά σε ισορροπία αυτή την εποχή, μπορείς να σκεφτείς όχι μόνο τι μουσική σε γεμίζει εσένα, αλλά και πώς το ηχητικό περιβάλλον αλληλεπιδρά με τα φυτά σου. Μια playlist με ήπιες μελωδίες, μέτρια ένταση και διαστήματα ησυχίας μπορεί να είναι ωραία για κάθε γωνιά του σπιτιού, ακόμα και για το αγαπημένο σου φίκο ή τη μονστέρα σου.

Διάβασε επίσης: Γιορτινό τραπέζι χωρίς λάθη: Τι να αποφύγεις στη διακόσμηση

 

