Υγεία 27.12.2025

Οι 10 μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την υγεία την περίοδο των γιορτών

Από το γιορτινό τραπέζι και τον στολισμό έως το αλκοόλ και τη μοναξιά, οι παγίδες της εορταστικής περιόδου και τα μέτρα πρόληψης για ασφαλείς γιορτές
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Τα Χριστούγεννα θεωρούνται για πολλούς η πιο φωτεινή και ζεστή περίοδος του χρόνου, ωστόσο πίσω από το εορταστικό κλίμα, τα πλούσια τραπέζια και τις οικογενειακές συναθροίσεις κρύβονται κίνδυνοι για την υγεία που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Οι γιατροί επισημαίνουν ότι η χαλάρωση της καθημερινής ρουτίνας και η υπερβολή μπορούν εύκολα να μετατρέψουν τις γιορτές σε περίοδο ταλαιπωρίας για την υγεία.

www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Χριστούγεννα: Τι τρώμε, τι προσέχουμε και τι λένε οι ειδικοί για τις επιπτώσεις στην υγεία μας

Στην κορυφή των κινδύνων βρίσκεται η γαλοπούλα, το πιο συνηθισμένο κεντρικό πιάτο του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Η ακατάλληλη προετοιμασία και το ανεπαρκές ψήσιμο ευθύνονται για μεγάλο αριθμό τροφικών δηλητηριάσεων. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η γαλοπούλα δεν πρέπει να πλένεται πριν από το μαγείρεμα, καθώς έτσι διασπείρονται επικίνδυνα βακτήρια στις επιφάνειες της κουζίνας. Αν πρόκειται για κατεψυγμένο πουλερικό, πρέπει να αποψυχθεί πλήρως και να ψηθεί μέχρι το κρέας να μην έχει ροζ χρώμα και οι χυμοί να είναι καθαροί.

christmas_diakosmisi
Pinterest

Εξίσου συχνά παρατηρούνται ατυχήματα που σχετίζονται με τον χριστουγεννιάτικο στολισμό. Τα φωτάκια, τα πολύπριζα και τα διακοσμητικά αντικείμενα, όταν είναι παλιά ή φθαρμένα, αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς. Η προσεκτική τοποθέτηση και η αποσύνδεση των λαμπιόνιων κατά τη διάρκεια της νύχτας θεωρούνται βασικά μέτρα πρόληψης.

xristougenniatika_keria
Pinterest

Οι πυρκαγιές μέσα στο σπίτι αποτελούν έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους της περιόδου. Οι στατιστικές δείχνουν ότι η πιθανότητα να πάρει ένα σπίτι φωτιά αυξάνονται κατά 50% τα Χριστούγεννα σε σχέση με άλλες περιόδους.Τα κεριά, οι γιρλάντες και τα εύφλεκτα υλικά του στολισμού μπορούν να προκαλέσουν φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά. Επίσης, τα αναμένα κεριά χωρίς επίβλεψη είναι παγίδα. Επίσης, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι περισσότερες φωτιές ξεκινούν στην κουζίνα, ιδιαίτερα όταν η προσοχή αποσπάται από το μαγείρεμα.

Φωτο: pixabay.com

Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου αυξάνονται και τα ατυχήματα και εκτός σπιτιού. Οι κακές καιρικές συνθήκες, η βροχή και σε κάποιες περιπτώσεις ο πάγος καθιστούν επικίνδυνες ακόμη και τις σύντομες μετακινήσεις. Οι πτώσεις σε πεζοδρόμια που γλιστρούν είναι πολύ πιο συχνές αυτή την περίοδο καθώς είθισται ο κόσμος να βγαίνει περισσότερο τόσο για τα ψώνια του όσο και για να επισκεφτεί χριστουγεννιάτικα χωριά και γιορτινά παζάρια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και τα παιδιά. Τα μικροσκοπικά στολίδια, οι μπάλες του δέντρου και τα παιχνίδια με αποσπώμενα κομμάτια αποτελούν σοβαρό κίνδυνο πνιγμού. Οι γονείς καλούνται να επιλέγουν δώρα κατάλληλα για την ηλικία και να επιβλέπουν διαρκώς τα μικρά παιδιά.

www.freepik.com

Η υπερκατανάλωση φαγητού αποτελεί σχεδόν αναπόσπαστο στοιχείο των ημερών. Το πρόβλημα δεν είναι ένα πλούσιο γεύμα, αλλά η συνεχής υπερφαγία σε διάστημα αρκετών ημερών. Οι διατροφολόγοι επισημαίνουν ότι η ισορροπία και ο έλεγχος των μερίδων, ακόμη και στις γιορτές, μπορούν να αποτρέψουν γαστρεντερικές διαταραχές και επιβάρυνση του οργανισμού.

pagwto_krasi
Pinterest

Το αλκοόλ αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Η αυξημένη κατανάλωση συνδέεται με ατυχήματα, επιθετική συμπεριφορά και προβλήματα υγείας. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η υπευθυνότητα στην κατανάλωση προστατεύει όχι μόνο το άτομο αλλά και το κοινωνικό του περιβάλλον.

krasi_pagwto

Οι χειμερινοί μήνες ευνοούν την εμφάνιση λοιμώξεων του αναπνευστικού. Το κρύο, η υγρασία μάς κάνει να συνωστιζόμαστε σε κλειστούς που διευκολύνουν τη μετάδοση ιώσεων. Οι γιατροί συνιστούν καλό αερισμό των χώρων, καλή υγιεινή και προσοχή στα πρώτα συμπτώματα ασθένειας.

www.freepik.com

Οι οικογενειακές εντάσεις αποτελούν έναν λιγότερο ορατό αλλά υπαρκτό κίνδυνο. Η πίεση των ημερών, τα οικονομικά βάρη και οι υψηλές προσδοκίες οδηγούν συχνά σε συγκρούσεις. Η ψυχραιμία, ο διάλογος και η κατανομή των ευθυνών μπορούν να μειώσουν τις εντάσεις.

www.freepik.com

Τέλος, η μοναξιά παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα της εορταστικής περιόδου. Για πολλούς ανθρώπους, τα Χριστούγεννα εντείνουν το αίσθημα απομόνωσης. Η κοινωνική στήριξη, η επικοινωνία και η αναζήτηση βοήθειας όταν χρειάζεται αποτελούν κρίσιμους παράγοντες ψυχικής υγείας.

www.freepik.com

Τα Χριστούγεννα μπορούν να παραμείνουν μια περίοδος χαράς και ξεκούρασης, εφόσον συνοδεύονται από μέτρο, προσοχή και φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια όλων.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Όσα υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας το 2025 και δεν κάναμε ποτέ

