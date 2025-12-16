Χριστούγεννα: Τι τρώμε, τι προσέχουμε και τι λένε οι ειδικοί για τις επιπτώσεις στην υγεία μας

Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται το παραδοσιακό ελληνικό τραπέζι, γεμάτο μυρωδιές, γεύσεις και αναμνήσεις.

Από το πλούσιο χριστουγεννιάτικο γεύμα μέχρι τη βασιλόπιτα και τα μελομακάρονα, η διατροφή των Ελλήνων αλλάζει αισθητά αυτήν την περίοδο.

Αν και η ακρίβεια αναγκάζει πολλές οικογένειες να προσαρμοστούν, τα βασικά στοιχεία της γιορτινής διατροφής παραμένουν σχεδόν α­ναλλοίωτα. Σημαντικό, ωστό­σο, δεν είναι μόνο το τι καταναλώνουμε αλλά και πώς αυτό επηρεάζει την υγεία μας.

Οι εορταστικές διατροφικές συνήθειες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την πολιτισμική ταυτότητα του Έλληνα.

Τι τρώμε, τι προσέχουμε και τι λένε οι ειδικοί για τις επιπτώσεις στην υγεία μας; Διαβάστε την συνέχεια στο paron.gr

Φωτο: pixabay.com

