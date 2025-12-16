MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 16.12.2025

Απρόοπτο στην «Κοινωνία Ώρα Mega» με την Ανθή Βούλγαρη – Αποχώρησε εκτάκτως

Η παρουσιάστρια ένιωσε ζαλάδα και αποχώρησε προσωρινά από το πλατό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», με πρωταγωνίστρια την Ανθή Βούλγαρη. Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της εκπομπής, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια φάνηκε να μην αισθάνεται καλά, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον συμπαρουσιαστή της, Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

«Σήμερα δεν σε βλέπω πολύ καλά», της είπε on air, δείχνοντας την ανησυχία του.

https://www.instagram.com/anthivoulgari/

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Τα videos με τις φορές που έχει αναφερθεί στην εγκυμοσύνη της

Η Ανθή Βούλγαρη επιβεβαίωσε πως κάτι δεν πήγαινε καλά, εξηγώντας ότι από τη στιγμή που μπήκε στο στούντιο είχε ζαλάδα και θολή όραση. «Σας βλέπω σαν αστεράκια, όλα είναι λίγο θολά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Λίγο αργότερα, εκτίμησε πως πιθανότατα είχε παρουσιάσει πτώση πίεσης και αποφάσισε να αποχωρήσει προσωρινά από το πλατό. «Θα βγω για λίγο να πιω κάτι και επιστρέφω», είπε καθησυχάζοντας τους συνεργάτες της.


Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ζήτησε αμέσως να της προσφέρουν νερό και κάτι πρόχειρο να φάει, αποκαλύπτοντας πως η παρουσιάστρια δεν είχε φάει τις τελευταίες δύο ημέρες, και συνέχισε κανονικά τη ροή της εκπομπής.

Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε λίγο αργότερα στο στούντιο εμφανώς ανακουφισμένη και σε καλύτερη κατάσταση, εξηγώντας με χαμόγελο πως επρόκειτο απλώς για ένα επεισόδιο υπότασης. «Συμβαίνουν αυτά», σχολίασε, καθησυχάζοντας τόσο τους τηλεθεατές όσο και την ομάδα της εκπομπής.

https://www.instagram.com/anthivoulgari/

Διάβασε επίσης: Κλέλια Ανδριολάτου: Ο ξέφρενος και αισθησιακός χορός στο πάρτι της Βάσιας Κωσταρά (video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MegaTV Ανθή Βούλγαρη Κοινωνία ώρα mega ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Floodlighting: Η νέα τάση στις σχέσεις που τρομάζει την Gen Z

Floodlighting: Η νέα τάση στις σχέσεις που τρομάζει την Gen Z

16.12.2025
Επόμενο
Χριστούγεννα: Τι τρώμε, τι προσέχουμε και τι λένε οι ειδικοί για τις επιπτώσεις στην υγεία μας

Χριστούγεννα: Τι τρώμε, τι προσέχουμε και τι λένε οι ειδικοί για τις επιπτώσεις στην υγεία μας

16.12.2025

Δες επίσης

Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!
TV

Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!

16.12.2025
Παρά Πέντε: Δες το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου
TV

Παρά Πέντε: Δες το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου

16.12.2025
Αλλαγή σχεδίων για το Survivor 2026 στον ΣΚΑΪ
TV

Αλλαγή σχεδίων για το Survivor 2026 στον ΣΚΑΪ

16.12.2025
Αυλαία για το GNTM – Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού
TV

Αυλαία για το GNTM – Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού

16.12.2025
Παρά Πέντε: Θεοπούλα και Άννα ξαναζωντανεύουν τη θρυλική τους κόντρα – Το επικό βίντεο από τα γυρίσματα
TV

Παρά Πέντε: Θεοπούλα και Άννα ξαναζωντανεύουν τη θρυλική τους κόντρα – Το επικό βίντεο από τα γυρίσματα

15.12.2025
Το Maestro ταξιδεύει στη Βουδαπέστη: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα με Παπακαλιάτη-Ανδριολάτου
TV

Το Maestro ταξιδεύει στη Βουδαπέστη: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα με Παπακαλιάτη-Ανδριολάτου

15.12.2025
GNTM: Ανατροπή πριν τον προημιτελικό – Η αποχώρηση που δεν περίμενε κανείς
TV

GNTM: Ανατροπή πριν τον προημιτελικό – Η αποχώρηση που δεν περίμενε κανείς

15.12.2025
The Voice: Αυλαία για τα battles – Ποιοι πήραν τα 9 τελευταία εισιτήρια για τα lives
TV

The Voice: Αυλαία για τα battles – Ποιοι πήραν τα 9 τελευταία εισιτήρια για τα lives

15.12.2025
Ο Θανάσης Πάτρας στο After Dark: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη γυναίκα μου»
TV

Ο Θανάσης Πάτρας στο After Dark: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη γυναίκα μου»

14.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Αναθέρμανση των σχέσεων του ΠΑΣΟΚ με τους αγρότες

Αναθέρμανση των σχέσεων του ΠΑΣΟΚ με τους αγρότες

Ελπίδες για νέες διακρίσεις αφήνουν όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη

Ελπίδες για νέες διακρίσεις αφήνουν όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας