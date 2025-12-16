Απρόοπτο στην «Κοινωνία Ώρα Mega» με την Ανθή Βούλγαρη – Αποχώρησε εκτάκτως

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», με πρωταγωνίστρια την Ανθή Βούλγαρη. Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της εκπομπής, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια φάνηκε να μην αισθάνεται καλά, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον συμπαρουσιαστή της, Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

«Σήμερα δεν σε βλέπω πολύ καλά», της είπε on air, δείχνοντας την ανησυχία του.

Η Ανθή Βούλγαρη επιβεβαίωσε πως κάτι δεν πήγαινε καλά, εξηγώντας ότι από τη στιγμή που μπήκε στο στούντιο είχε ζαλάδα και θολή όραση. «Σας βλέπω σαν αστεράκια, όλα είναι λίγο θολά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Λίγο αργότερα, εκτίμησε πως πιθανότατα είχε παρουσιάσει πτώση πίεσης και αποφάσισε να αποχωρήσει προσωρινά από το πλατό. «Θα βγω για λίγο να πιω κάτι και επιστρέφω», είπε καθησυχάζοντας τους συνεργάτες της.





Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ζήτησε αμέσως να της προσφέρουν νερό και κάτι πρόχειρο να φάει, αποκαλύπτοντας πως η παρουσιάστρια δεν είχε φάει τις τελευταίες δύο ημέρες, και συνέχισε κανονικά τη ροή της εκπομπής.

Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε λίγο αργότερα στο στούντιο εμφανώς ανακουφισμένη και σε καλύτερη κατάσταση, εξηγώντας με χαμόγελο πως επρόκειτο απλώς για ένα επεισόδιο υπότασης. «Συμβαίνουν αυτά», σχολίασε, καθησυχάζοντας τόσο τους τηλεθεατές όσο και την ομάδα της εκπομπής.

