MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Mad Radio News 27.12.2025

Radio Charts 2025: Τα ραδιόφωνα της Αθήνας γράφουν το soundtrack της χρονιάς στο MAD

Για 15η χρονιά, τα μικρόφωνα κορυφαίων ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας συναντούν το MAD TV, μεταφέροντας τον παλμό και τη μουσική της χρονιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Tο Radio Charts, η τηλεοπτική γιορτή που εδώ και 15 χρόνια φέρνει τα μικρόφωνα των πιο αγαπημένων ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας στην οθόνη του MAD TV, επιστρέφει, μεταφέροντας τη ζωντανή ενέργεια και την αυθεντική ματιά των σταθμών που κατέγραψαν τη χρονιά μέσα από τη μουσική της.

Από τις 23 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, κάθε βράδυ στις 20:00–21:00 (με επανάληψη την επόμενη μέρα στις 11:00–12:00), ραδιοφωνικοί παραγωγοί και DJs περνούν από το στούντιο του MAD για να παρουσιάσουν το δικό τους Top 10, όπως το αποτύπωσαν στα playlists, στα airplays και στις φωνές τους.

Διάβασε επίσης: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 μοιράζονται τις πιο αστείες στιγμές τους on air

Ποιοι συμμετέχουν:

23.12 – RED 96.3: Πηνελόπη Αναστασοπούλου & Γιάννης Λεουνάκης

24.12 & 06.01 – MAD RADIO 106.2: Αντιγόνη Βιντιάδη, Φαίη Βώκου, Πέτρος Τριανταφύλλου, & Kατερίνα Ψύχα

25.12 – EN LEFKO 87.7: Εύα Θεοτοκάτου

27.12 – HIT 88.9: Μαίρη Μαργέλη

29.12 – LOVE RADIO 97.5: Σωτήρης Καραμίντζας

30.12 – MUSIC 89.2: Ευθύμης Κάλφας & Αστερόπη Χαινά

31.12 – NOSTOS 100.6: Ηλιάνα Στεργιοπούλου & Φωτεινή Γαλάνη

01.01 – MY RADIO 104.6: Χάρης Χρονόπουλος

03.01 – MELODIA 99.2: Δημήτρης Βραχνός & Ματούλα Κουστένη

05.01 – BEST 92.6: Μαρία Παπιδάκη

Η παραγωγή φέρει την υπογραφή του MAD, με κάθε επεισόδιο να αποτελεί μια δημιουργική σύμπραξη μεταξύ τηλεόρασης και ραδιοφώνου, ένα concept βασισμένο στην αμεσότητα, στη μουσική αυθεντικότητα και στον διαχρονικό ρόλο του ραδιοφώνου.

Ώρες μετάδοσης: Κάθε βράδυ | 20:00–21:00 Επανάληψη | 11:00–12:00 την επόμενη ημέρα Αποκλειστικά στο Mad TV

Διάβασε επίσης: Μια μέρα στη ζωή ενός Mad Radio Producer – Από τον πρωινό καφέ μέχρι το τελευταίο τραγούδι

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
mad radio 106.2 Radio Charts ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι 10 μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την υγεία την περίοδο των γιορτών

Οι 10 μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την υγεία την περίοδο των γιορτών

27.12.2025

Δες επίσης

Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 μοιράζονται τις πιο αστείες στιγμές τους on air
Mad Radio News

Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 μοιράζονται τις πιο αστείες στιγμές τους on air

19.12.2025
Το ’25 μας χάρισε πολλά, εμείς χαρίζουμε πολλά δώρα: Άνοιξε τον Σάκο του Άη Βασίλη στο MAD Radio 106,2
MAD RADIO 106.2

Το ’25 μας χάρισε πολλά, εμείς χαρίζουμε πολλά δώρα: Άνοιξε τον Σάκο του Άη Βασίλη στο MAD Radio 106,2

16.12.2025
Η Δήμητρα Δερζέκου στο Mad Radio 106,2: «Ξεκίνησα να κάνω την Αλίκη Βουγιουκλάκη γιατί ήθελα να δω πώς θα ήταν στο σήμερα»
Mad Radio News

Η Δήμητρα Δερζέκου στο Mad Radio 106,2: «Ξεκίνησα να κάνω την Αλίκη Βουγιουκλάκη γιατί ήθελα να δω πώς θα ήταν στο σήμερα»

15.12.2025
Μάνος Δημητρούλης στο Mad Radio 106,2: «Φάτε ό,τι θέλετε φέτος τα Χριστούγεννα, έχουμε άλλες 350 ημέρες»
Mad Radio News

Μάνος Δημητρούλης στο Mad Radio 106,2: «Φάτε ό,τι θέλετε φέτος τα Χριστούγεννα, έχουμε άλλες 350 ημέρες»

14.12.2025
Μια μέρα στη ζωή ενός Mad Radio Producer – Από τον πρωινό καφέ μέχρι το τελευταίο τραγούδι
Mad Radio News

Μια μέρα στη ζωή ενός Mad Radio Producer – Από τον πρωινό καφέ μέχρι το τελευταίο τραγούδι

12.12.2025
Αργύρης Πανταζάρας στο Mad Radio 106,2: «Μου αρέσουν οι κωμικοί ρόλοι, θα έπαιζα αύριο με τον Στίβ Καρέλ»
Mad Radio News

Αργύρης Πανταζάρας στο Mad Radio 106,2: «Μου αρέσουν οι κωμικοί ρόλοι, θα έπαιζα αύριο με τον Στίβ Καρέλ»

08.12.2025
Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα πολυ ενα σενάριό μου να γίνει ταινία»
MAD RADIO 106.2

Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα πολυ ενα σενάριό μου να γίνει ταινία»

07.12.2025
Τα hits που λατρεύουν, τα τραγούδια που μισούν και οι αποκαλύψεις των παραγωγών του Mad Radio 106,2
Mad Radio News

Τα hits που λατρεύουν, τα τραγούδια που μισούν και οι αποκαλύψεις των παραγωγών του Mad Radio 106,2

05.12.2025
H Mikay το Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι που έχω καταθέσει για τη Eurovision είναι βαθιά προσωπικό»
MAD RADIO 106.2

H Mikay το Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι που έχω καταθέσει για τη Eurovision είναι βαθιά προσωπικό»

01.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Έρχεται καταιγίδα για τα νοικοκυριά

Έρχεται καταιγίδα για τα νοικοκυριά

Το νέο δόγμα ασφαλείας του Τραμπ περιθωριοποιεί την ΕΕ και θέτει νέες προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο

Το νέο δόγμα ασφαλείας του Τραμπ περιθωριοποιεί την ΕΕ και θέτει νέες προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο