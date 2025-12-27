Radio Charts 2025: Τα ραδιόφωνα της Αθήνας γράφουν το soundtrack της χρονιάς στο MAD

Για 15η χρονιά, τα μικρόφωνα κορυφαίων ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας συναντούν το MAD TV, μεταφέροντας τον παλμό και τη μουσική της χρονιάς

Tο Radio Charts, η τηλεοπτική γιορτή που εδώ και 15 χρόνια φέρνει τα μικρόφωνα των πιο αγαπημένων ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας στην οθόνη του MAD TV, επιστρέφει, μεταφέροντας τη ζωντανή ενέργεια και την αυθεντική ματιά των σταθμών που κατέγραψαν τη χρονιά μέσα από τη μουσική της.

Από τις 23 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, κάθε βράδυ στις 20:00–21:00 (με επανάληψη την επόμενη μέρα στις 11:00–12:00), ραδιοφωνικοί παραγωγοί και DJs περνούν από το στούντιο του MAD για να παρουσιάσουν το δικό τους Top 10, όπως το αποτύπωσαν στα playlists, στα airplays και στις φωνές τους.

Ποιοι συμμετέχουν:

23.12 – RED 96.3: Πηνελόπη Αναστασοπούλου & Γιάννης Λεουνάκης

24.12 & 06.01 – MAD RADIO 106.2: Αντιγόνη Βιντιάδη, Φαίη Βώκου, Πέτρος Τριανταφύλλου, & Kατερίνα Ψύχα

25.12 – EN LEFKO 87.7: Εύα Θεοτοκάτου

27.12 – HIT 88.9: Μαίρη Μαργέλη

29.12 – LOVE RADIO 97.5: Σωτήρης Καραμίντζας

30.12 – MUSIC 89.2: Ευθύμης Κάλφας & Αστερόπη Χαινά

31.12 – NOSTOS 100.6: Ηλιάνα Στεργιοπούλου & Φωτεινή Γαλάνη

01.01 – MY RADIO 104.6: Χάρης Χρονόπουλος

03.01 – MELODIA 99.2: Δημήτρης Βραχνός & Ματούλα Κουστένη

05.01 – BEST 92.6: Μαρία Παπιδάκη

Η παραγωγή φέρει την υπογραφή του MAD, με κάθε επεισόδιο να αποτελεί μια δημιουργική σύμπραξη μεταξύ τηλεόρασης και ραδιοφώνου, ένα concept βασισμένο στην αμεσότητα, στη μουσική αυθεντικότητα και στον διαχρονικό ρόλο του ραδιοφώνου.

Ώρες μετάδοσης: Κάθε βράδυ | 20:00–21:00 Επανάληψη | 11:00–12:00 την επόμενη ημέρα Αποκλειστικά στο Mad TV

