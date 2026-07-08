Ετοιμάζεσαι για festival; Το «survival kit» της Κατερίνας Πεφτίτση θα σου σώσει το καλοκαίρι!

Με μια ματιά Η καλή διάθεση είναι το σημαντικότερο αξεσουάρ για ένα festival.

Στο festival kit περιλαμβάνονται γυαλιά ηλίου, lip balm, άρωμα, power bank και προϊόντα μακιγιάζ.

Για να αντέξεις με λίγο ύπνο, χρειάζονται καφές, νερό και "μικρά ψέματα" στον εαυτό.

Το κινητό είναι το πιο σημαντικό αντικείμενο, καθώς περιέχει φωτογραφίες, εισιτήρια και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι σημαίνει συναυλίες, festivals, ατελείωτο χορό και στιγμές που μένουν αξέχαστες. Πριν όμως φορέσεις το αγαπημένο σου outfit και βρεθείς μπροστά στη σκηνή, υπάρχει ένα πράγμα που δεν πρέπει να αγνοήσεις: το σωστό festival survival kit. Γιατί όσο εντυπωσιακό κι αν είναι το line-up, η σωστή προετοιμασία είναι αυτή που θα κάνει την εμπειρία πραγματικά απολαυστική και η Κατερίνα Πεφτίτση έχει τη λύση.

Από το τι αξίζει να έχεις πάντα στην τσάντα σου μέχρι τα μικρά hacks που θα σε σώσουν μετά από αμέτρητες ώρες ορθοστασίας και χορού, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Και ποιος καλύτερος να δώσει τις πιο χρήσιμες συμβουλές από κάποιον που έχει ζήσει αμέτρητες festival εμπειρίες και ξέρει τι πραγματικά χρειάζεται για να αντέξεις από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα.

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Η Κατερίνα Πεφτίτση αποκαλύπτει όλα τα δικά της μυστικά επιβίωσης στα festivals: ποια αντικείμενα δεν λείπουν ποτέ από το backpack της, πώς καταφέρνει να βγάζει ένα τριήμερο γεμάτο μουσική ακόμα κι όταν ο ύπνος είναι… είδος πολυτελείας, αλλά και ποιο είναι το ένα αντικείμενο που, όπως λέει, δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα αυτό το καλοκαίρι. Αν ετοιμάζεσαι για το επόμενο μεγάλο festival, κράτα σημειώσεις.

Η Κατερίνα Πεφτίτση δεν κρύβει ότι το σημαντικότερο «αξεσουάρ» σε κάθε festival είναι η καλή διάθεση. Όπως εξηγεί, χωρίς αυτή τίποτα δεν μπορεί να πάει πραγματικά καλά. Από εκεί και πέρα, η τσάντα της περιλαμβάνει πάντα τα απαραίτητα: γυαλιά ηλίου, lip balm, ένα travel-size άρωμα, power bank, γιατί, όπως παραδέχεται με χιούμορ, αν μείνει από μπαταρία το κινητό της «σβήνει» κι εκείνη, αλλά και προϊόντα για ένα γρήγορο refresh στο makeup. Άλλωστε, ακόμα κι αν χορεύει ασταμάτητα για οκτώ ώρες, θέλει να δείχνει σαν να μόλις έφτασε στον χώρο.

Όσο για το πώς καταφέρνει να αντέχει ένα τριήμερο festival με ελάχιστο ύπνο, η απάντησή της είναι γεμάτη χιούμορ. Η ίδια βασίζεται στον καφέ, στο πολύ νερό, στο concealer και… στα μικρά ψέματα που λέει στον εαυτό της, υποσχόμενη κάθε βράδυ ότι «σήμερα θα κοιμηθώ νωρίς». Όπως όμως παραδέχεται, αυτό σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνει. Αντί γι’ αυτό, δυναμώνει τη μουσική, αφήνει την ενέργεια και την προσωπικότητά της να κάνουν όλη τη δουλειά και συνεχίζει να απολαμβάνει κάθε στιγμή.

Αν υπήρχε μόνο ένα αντικείμενο που δεν θα ήθελε με τίποτα να χάσει αυτό το καλοκαίρι, αυτό θα ήταν χωρίς δεύτερη σκέψη το κινητό της. Η Κατερίνα εξηγεί ότι όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, είτε πρόκειται για γυαλιά ηλίου είτε για αντηλιακό. Το κινητό, όμως, συγκεντρώνει όλη της την καθημερινότητα: φωτογραφίες, μηνύματα, εισιτήρια, κάρτες και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Γι’ αυτό και το χαρακτηρίζει, με τον δικό της απολαυστικό τρόπο, ως το απόλυτο «do not lose this item» του φετινού καλοκαιριού.

Είτε ετοιμάζεσαι για το πρώτο σου festival είτε μετράς ήδη αμέτρητες συναυλιακές εμπειρίες, ένα είναι σίγουρο: η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Με λίγα αλλά απαραίτητα αντικείμενα, αρκετή ενέργεια και ακόμα περισσότερη καλή διάθεση, μπορείς να απολαύσεις κάθε στιγμή χωρίς άγχος. Οι συμβουλές της Κατερίνας Πεφτίτση αποδεικνύουν ότι το απόλυτο festival survival δεν χρειάζεται υπερβολές, αρκεί να έχεις μαζί σου τα σωστά essentials, να μη χάσεις ποτέ το κινητό σου και, φυσικά, να ζήσεις κάθε στιγμή στο έπακρο.