Οι συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να αφήνεις στην πρίζα όταν λείπεις για ταξίδι

Οι διακοπές είναι για να ξεκουράζεσαι όχι για να αναρωτιέσαι αν άφησες κάτι στην πρίζα. Κι όμως, αρκετές ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα όσο λείπεις, είτε λόγω υπέρτασης ρεύματος είτε λόγω άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι πριν φύγεις από το σπίτι, καλό είναι να αποσυνδέσεις ορισμένες συσκευές. Δεν θα σου πάρει πάνω από ένα λεπτό, αλλά μπορεί να σε γλιτώσει από ζημιές, αυξημένους λογαριασμούς ή στη χειρότερη περίπτωση από ένα σοβαρό ατύχημα.

Οι συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν φύγεις για ταξίδι

Κονσόλες παιχνιδιών

Ακόμα και σε κατάσταση αναμονής, οι κονσόλες συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα και είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις υπερτάσεις. Αν τις αφήνεις μόνιμα συνδεδεμένες, μια λύση είναι το UPS, αλλά στις διακοπές καλύτερα να τις αποσυνδέεις τελείως.

Υπολογιστές

Οι επιτραπέζιοι υπολογιστές πρέπει πάντα να βγαίνουν από την πρίζα. Μια ξαφνική αύξηση τάσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο hardware, ακόμα κι αν τα αρχεία σου είναι αποθηκευμένα στο cloud.

Συσκευές με μπαταρίες ιόντων λιθίου

Κινητά, tablets, laptops, powerbanks, ηλεκτρικά εργαλεία, πατίνια, ποδήλατα ή ακόμα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι συγκεκριμένες μπαταρίες είναι πιο ευαίσθητες απ’ όσο νομίζουμε και καλό είναι να μην παραμένουν συνδεδεμένες χωρίς λόγο.

Φορτιστές

Οι φορτιστές συνεχίζουν να τραβούν ρεύμα ακόμα και χωρίς συσκευή συνδεδεμένη. Επιπλέον, είναι από τα πρώτα πράγματα που θα χρειαστείς στο ταξίδι σου, οπότε βγάλ’ τους από την πρίζα και πάρε τους μαζί.

Συσκευές styling μαλλιών

Σεσουάρ, ισιωτικά και ψαλίδια μπορεί να έχουν λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, αλλά δεν είναι πάντα αξιόπιστη. Μια δυσλειτουργία αρκεί για να προκαλέσει ζημιά ή ακόμα και πυρκαγιά.

Μικρές συσκευές κουζίνας

Μπλέντερ, καφετιέρες, φριτέζες αέρος, πολυμάγειρες και γενικά ό,τι δεν χρειάζεται όσο λείπεις, καλό είναι να αποσυνδέεται ειδικά αν πρόκειται να λείπεις αρκετές μέρες.

Φούρνος μικροκυμάτων

Ακόμα και σε κατάσταση stand-by καταναλώνει ενέργεια. Αν δεν μπορείς να τον βγάλεις εύκολα από την πρίζα, τουλάχιστον κατέβασε τον αντίστοιχο διακόπτη στον πίνακα.

Τηλεοράσεις

Οι σύγχρονες τηλεοράσεις είναι ακριβές και ευαίσθητες στις υπερτάσεις. Βγάζοντάς τες από την πρίζα, μειώνεις τόσο τον λογαριασμό ρεύματος όσο και τον κίνδυνο ζημιάς.

Πριν φύγεις, κάνε έναν τελευταίο γρήγορο έλεγχο στην κουζίνα και στο μπάνιο. Μικρές κινήσεις, όπως να αποσυνδέσεις έναν φορτιστή ή ένα σεσουάρ, μπορεί να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ξέγνοιαστο ταξίδι και μια δυσάρεστη επιστροφή.

