Τα 5 πιο συχνά λάθη που κάνουμε όλοι στο αεροδρόμιο και πώς να τα αποφύγουμε

Πολλά ταξίδια ξεκινούν από το αεροδρόμιο για αυτό αποφύγετε τις παγίδες που κοστίζουν χρόνο, άγχος και χρήματα

Τα αεροδρόμια μπορεί να είναι συναρπαστικά αλλά και… αγχωτικά μιας κι από τον έλεγχο ασφαλείας μέχρι τον έλεγχο διαβατηρίων, πολλοί ταξιδιώτες πέφτουν σε συνηθισμένα λάθη που μπορούν να κάνουν το ταξίδι πιο δύσκολο.

Δείτε ποια είναι τα πιο συχνά λάθη και πώς να τα αποφύγετε.

Διάβασε επίσης: Pet-friendly χειμώνας: 5+1 tips για ταξίδια με τον τετράποδο φίλο σου

1. Άφιξη την τελευταία στιγμή

Το λάθος: Πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να φτάσουν λίγο πριν την επιβίβαση.

Η λύση: Φτάστε στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2 ώρες πριν για εσωτερικές πτήσεις και 3 ώρες για διεθνείς. Θα έχετε χρόνο για check-in, έλεγχο ασφαλείας και απρόβλεπτες καθυστερήσεις.

2. Κακή οργάνωση χειραποσκευών

Το λάθος: Βάζουμε υγρά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ή ξεχνάμε έγγραφα σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία.

Η λύση: Χρησιμοποιήστε διαφανή σακουλάκια για τα υγρά και κρατήστε όλα τα σημαντικά έγγραφα, όπως διαβατήριο και κάρτα επιβίβασης, σε εύκολα προσβάσιμη θέση.

3. Αγνοούμε τους κανόνες ασφαλείας

Το λάθος: Ξεχνάμε να βγάλουμε laptop ή υγρά από τις τσάντες ή φοράμε αξεσουάρ που προκαλούν καθυστερήσεις.

Η λύση: Διαβάστε τους κανονισμούς του αεροδρομίου και οργανώστε τα πράγματά σας πριν φτάσετε στο σημείο ελέγχου. Έτσι περνάτε τον έλεγχο πιο γρήγορα και χωρίς άγχος.

4. Δεν ελέγχουμε τις πτήσεις μας

Το λάθος: Υποθέτουμε ότι η πτήση μας θα αναχωρήσει στην ώρα της χωρίς καθυστερήσεις.

Η λύση: Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της πτήσης μέσω εφαρμογών ή οθονών πληροφοριών. Αυτό σας γλιτώνει από περιττό άγχος και τρέξιμο.

5. Απροσεξία στην επιλογή καθίσματος και gate

Το λάθος: Περιμένουμε τελευταία στιγμή για να διαλέξουμε κάθισμα ή αγνοούμε την αλλαγή πύλης επιβίβασης.

Η λύση: Κλείστε το κάθισμά σας νωρίς και παρακολουθείτε τις ενημερώσεις για πιθανές αλλαγές gate. Έτσι αποφεύγετε άσκοπη ταλαιπωρία.

Με λίγη οργάνωση και λίγη προσοχή, τα αεροδρόμια μπορούν να γίνουν όχι πηγή άγχους, αλλά μια ευκαιρία να ξεκινήσει το ταξίδι σας με τον καλύτερο τρόπο. Ακολουθήστε αυτά τα tips και θα δείτε ότι ακόμα και οι πιο φορτωμένες πτήσεις γίνονται πιο… ανώδυνες.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Οι 5 πιο συχνές «παγίδες» στα χειμερινά ταξίδια (και πώς να τις αποφύγεις)

Δες κι αυτό…