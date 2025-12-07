MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Ταξίδι 07.12.2025

Τα 5 πιο συχνά λάθη που κάνουμε όλοι στο αεροδρόμιο και πώς να τα αποφύγουμε

Τα 5 πιο συχνά λάθη που κάνουμε όλοι στα αεροδρόμια και πώς να τα αποφύγουμε
Πολλά ταξίδια ξεκινούν από το αεροδρόμιο για αυτό αποφύγετε τις παγίδες που κοστίζουν χρόνο, άγχος και χρήματα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα αεροδρόμια μπορεί να είναι συναρπαστικά αλλά και… αγχωτικά μιας κι από τον έλεγχο ασφαλείας μέχρι τον έλεγχο διαβατηρίων, πολλοί ταξιδιώτες πέφτουν σε συνηθισμένα λάθη που μπορούν να κάνουν το ταξίδι πιο δύσκολο.

Δείτε ποια είναι τα πιο συχνά λάθη και πώς να τα αποφύγετε.

Solo ταξίδι: Γιατί αξίζει να ταξιδέψεις μόνος έστω και μία φορά στη ζωή σου
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Pet-friendly χειμώνας: 5+1 tips για ταξίδια με τον τετράποδο φίλο σου

1. Άφιξη την τελευταία στιγμή

Το λάθος: Πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να φτάσουν λίγο πριν την επιβίβαση.
Η λύση: Φτάστε στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2 ώρες πριν για εσωτερικές πτήσεις και 3 ώρες για διεθνείς. Θα έχετε χρόνο για check-in, έλεγχο ασφαλείας και απρόβλεπτες καθυστερήσεις.

βαλίτσα αεροδρόμιο
Pinterest.com

2. Κακή οργάνωση χειραποσκευών

Το λάθος: Βάζουμε υγρά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ή ξεχνάμε έγγραφα σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία.
Η λύση: Χρησιμοποιήστε διαφανή σακουλάκια για τα υγρά και κρατήστε όλα τα σημαντικά έγγραφα, όπως διαβατήριο και κάρτα επιβίβασης, σε εύκολα προσβάσιμη θέση.

3. Αγνοούμε τους κανόνες ασφαλείας

Το λάθος: Ξεχνάμε να βγάλουμε laptop ή υγρά από τις τσάντες ή φοράμε αξεσουάρ που προκαλούν καθυστερήσεις.
Η λύση: Διαβάστε τους κανονισμούς του αεροδρομίου και οργανώστε τα πράγματά σας πριν φτάσετε στο σημείο ελέγχου. Έτσι περνάτε τον έλεγχο πιο γρήγορα και χωρίς άγχος.

βαλίτσα αεροδρόμιο
Pinterest.com

4. Δεν ελέγχουμε τις πτήσεις μας

Το λάθος: Υποθέτουμε ότι η πτήση μας θα αναχωρήσει στην ώρα της χωρίς καθυστερήσεις.
Η λύση: Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της πτήσης μέσω εφαρμογών ή οθονών πληροφοριών. Αυτό σας γλιτώνει από περιττό άγχος και τρέξιμο.

5. Απροσεξία στην επιλογή καθίσματος και gate

Το λάθος: Περιμένουμε τελευταία στιγμή για να διαλέξουμε κάθισμα ή αγνοούμε την αλλαγή πύλης επιβίβασης.
Η λύση: Κλείστε το κάθισμά σας νωρίς και παρακολουθείτε τις ενημερώσεις για πιθανές αλλαγές gate. Έτσι αποφεύγετε άσκοπη ταλαιπωρία.

βαλίτσα αεροδρόμιο
Pinterest.com

Με λίγη οργάνωση και λίγη προσοχή, τα αεροδρόμια μπορούν να γίνουν όχι πηγή άγχους, αλλά μια ευκαιρία να ξεκινήσει το ταξίδι σας με τον καλύτερο τρόπο. Ακολουθήστε αυτά τα tips και θα δείτε ότι ακόμα και οι πιο φορτωμένες πτήσεις γίνονται πιο… ανώδυνες.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Οι 5 πιο συχνές «παγίδες» στα χειμερινά ταξίδια (και πώς να τις αποφύγεις)

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
αεροδρόμιο λάθη ταξίδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
The Crystal Cuckoo: Το νέο ισπανικό θρίλερ-έκπληξη που δεν «ξεκολλάει» από το Top 10 του Netflix

The Crystal Cuckoo: Το νέο ισπανικό θρίλερ-έκπληξη που δεν «ξεκολλάει» από το Top 10 του Netflix

07.12.2025
Επόμενο
Αξίζουν τα ροφήματα κολλαγόνου τόσο μεγάλο hype; Οι ειδικοί απαντούν

Αξίζουν τα ροφήματα κολλαγόνου τόσο μεγάλο hype; Οι ειδικοί απαντούν

07.12.2025

Δες επίσης

Αξίζουν τα ροφήματα κολλαγόνου τόσο μεγάλο hype; Οι ειδικοί απαντούν
Life

Αξίζουν τα ροφήματα κολλαγόνου τόσο μεγάλο hype; Οι ειδικοί απαντούν

07.12.2025
Η άσκηση των 60 δευτερολέπτων που μεταμορφώνει όλο το σώμα
Fitness

Η άσκηση των 60 δευτερολέπτων που μεταμορφώνει όλο το σώμα

07.12.2025
Το μυστικό για να ησυχάσει το μυαλό σου από το «food noise»
Life

Το μυστικό για να ησυχάσει το μυαλό σου από το «food noise»

07.12.2025
Όλα τα tips για να δώσεις γιορτινή διάθεση στην είσοδο του σπιτιού σου
Life

Όλα τα tips για να δώσεις γιορτινή διάθεση στην είσοδο του σπιτιού σου

07.12.2025
Η μαγική συνταγή για Stollen που θα γεμίσει το σπίτι άρωμα Χριστουγέννων
Food

Η μαγική συνταγή για Stollen που θα γεμίσει το σπίτι άρωμα Χριστουγέννων

07.12.2025
Το trick για άψογες βλεφαρίδες χωρίς ψαλίδι ή μάσκαρα
Beauty

Το trick για άψογες βλεφαρίδες χωρίς ψαλίδι ή μάσκαρα

07.12.2025
Αυτό είναι το trend που θα σε κάνει να κρατήσεις το puffer jacket σου μέσα στη ντουλάπα
Fashion

Αυτό είναι το trend που θα σε κάνει να κρατήσεις το puffer jacket σου μέσα στη ντουλάπα

07.12.2025
Τα 3 ζώδια που βρίσκονται ένα βήμα πριν κάνουν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής τους πριν φύγει το 2025
Life

Τα 3 ζώδια που βρίσκονται ένα βήμα πριν κάνουν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής τους πριν φύγει το 2025

07.12.2025
Breadcrumbing: Η νέα μορφή φλερτ που σε αφήνει να… πεινάς για αγάπη
Life

Breadcrumbing: Η νέα μορφή φλερτ που σε αφήνει να… πεινάς για αγάπη

06.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!