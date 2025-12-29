MadWalk 2025 highlights
Το Avatar η πιο εμπορική τριλογία όλων των εποχών

Το έργο του James Cameron ξεπερνά το «Star Wars» κατά 1 δισεκατομμύριο δολάρια και κατακτά την κορυφή στην λίστα με τις πιο εμπορικές τριλογίες όλων των εποχών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Με την κυκλοφορία της ταινίας «Avatar: Fire And Ash», το κινηματογραφικό σύμπαν που δημιούργησε ο James Cameron κατέκτησε και επίσημα μια θέση στην ιστορία. Η τριλογία «Avatar» αναδείχθηκε η πιο κερδοφόρα τριλογία ταινιών όλων των εποχών, ξεπερνώντας το «Star Wars» με διαφορά που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η εμπορική αυτή κορύφωση ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του τρίτου μέρους της σειράς. Το «Avatar: Fire And Ash» ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, λειτουργώντας ως καταλύτης για να εκτοξεύσει το συνολικό άθροισμα των τριών ταινιών στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης. Συνολικά, οι ταινίες της τριλογίας «Avatar» έχουν συγκεντρώσει 5.66 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί πλέον η τριλογία «Star Wars», με συνολικά έσοδα 4.48 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι σειρές «Jurassic World» με 3,98 δισεκατομμύρια δολάρια, το «Spider Man» με 3,93 δισεκατομμύρια δολάρια και το «Lord of the Rings» με 2,96 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη διαχρονική απήχηση του οράματος του James Cameron και την ικανότητά του να μετατρέπει κάθε νέα κινηματογραφική πρόταση σε παγκόσμιο γεγονός.

Το «Avatar: Fire And Ash» έκανε πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου, τρία χρόνια μετά το «Avatar: The Way of Water», και η πορεία του στο box office ήταν άμεση και εκρηκτική. Η επιτυχία του τρίτου μέρους ενίσχυσε περαιτέρω τη δυναμική ενός franchise που ήδη θεωρείται σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο κινηματογράφο επιστημονικής φαντασίας. Στις 25 Δεκεμβρίου, οι επίσημοι λογαριασμοί της ταινίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσαν το ιστορικό ρεκόρ, συνοδεύοντας την είδηση με οπτικό υλικό από την ταινία.

Η πορεία της τριλογίας ξεκίνησε το 2009 με το πρώτο «Avatar», το οποίο σημείωσε περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο άνοιγμά του και έφτασε συνολικά τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια εξελίχθηκε στο πιο εμπορικό φιλμ όλων των εποχών, αγγίζοντας σχεδόν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Το 2022 ακολούθησε το «Avatar: The Way of Water», το οποίο άνοιξε με 134 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και ολοκλήρωσε την κινηματογραφική του πορεία με παγκόσμια έσοδα 2.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατακτώντας την τρίτη θέση στη λίστα των πιο εμπορικών ταινιών όλων των εποχών.

Η πρωτιά της τριλογίας «Avatar» αφήνει πλέον το «Star Wars» σε απόσταση ασφαλείας. Στην περίπτωση της θρυλικής διαστημικής σειράς, τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τις ταινίες «Star Wars: The Force Awakens» του 2015, «Star Wars: The Last Jedi» του 2017 και «Star Wars: The Rise of Skywalker» του 2019. Παρά τη διαχρονική της αξία, η συγκεκριμένη τριλογία δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό που επέβαλε το κινηματογραφικό σύμπαν του James Cameron.

www.unboxholics.com

Το επίτευγμα αυτό επιβεβαιώνει ότι το «Avatar» δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχημένη σειρά ταινιών, αλλά ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο που επαναπροσδιόρισε τα όρια της κινηματογραφικής εμπειρίας και της εμπορικής δυναμικής στο διεθνές box office.

