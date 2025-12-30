Ο George Clooney απέκτησε γαλλική υπηκοότητα μαζί με την οικογένειά του

Ο George Clooney και η οικογένειά του απέκτησαν επίσημα τη γαλλική υπηκοότητα, σύμφωνα με δημοσίευση στην κυβερνητική εφημερίδα της Γαλλίας

Ο George Clooney έγινε επίσημα Γάλλος πολίτης, μαζί με τη σύζυγό του Amal Clooney και τα δύο τους παιδιά, όπως επιβεβαιώνεται από διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην κυβερνητική εφημερίδα της Γαλλίας.

Η απόκτηση της γαλλικής υπηκοότητας ανταποκρίνεται σε παλαιότερη δήλωση του ηθοποιού, ο οποίος στις αρχές Δεκεμβρίου είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για τους γαλλικούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, οι οποίοι διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του απέναντι στους παπαράτσι.

«Αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα και τη γλώσσα σας, ακόμα κι αν παραμένω αρκετά κακός μετά από 400 ημέρες μαθημάτων», είχε πει τότε στο ραδιόφωνο RTL. «Εδώ τα παιδιά μας δεν φωτογραφίζονται συνέχεια. Δεν υπάρχουν παπαράτσι κρυμμένοι στις εισόδους των σχολείων. Αυτό είναι το σημαντικότερο για εμάς», είχε προσθέσει.

Ο πλέον διπλός υπήκοος ΗΠΑ–Γαλλίας έχει μακροχρόνιους δεσμούς με την Ευρώπη που υπήρχαν πριν από τον γάμο του το 2014 με τη Βρετανίδα δικηγόρο Amal Clooney. Το ζευγάρι διαθέτει πολυάριθμα ακίνητα στην Ευρώπη: ένα κτήμα στη Λίμνη Κόμο στην Ιταλία από το 2002, ένα ιστορικό αρχοντικό στην Αγγλία, και από το 2021 το πρώην οινοποιείο Domaine du Canadel στη νότια Γαλλία, κοντά στο χωριό Brignoles.

Παράλληλα, οι Clooney διατηρούν διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και ένα ακίνητο στο Κεντάκι, ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν πουλήσει κατοικίες στο Λος Άντζελες και στο Μεξικό. Το ζευγάρι είναι γονείς των οκτώ ετών διδύμων τους.

Ο George Clooney ανέφερε στο RTL ότι, παρά τα συχνά ταξίδια της οικογένειας, το σπίτι τους στη Γαλλία παραμένει το μέρος όπου αισθάνονται πιο ευτυχισμένοι και ήρεμοι.

