Γενέθλια για την Μαρίνα Σάττι – Το λαμπερό και ξέφρενο πάρτι που διοργάνωσε (φωτογραφίες)

Η Μαρίνα Σάττι γιόρτασε πριν από λίγες ημέρες τα γενέθλιά της, αφήνοντας οριστικά πίσω της τη δοκιμασία που πρόσφατα αντιμετώπισε με την υγεία της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, μετά το σύντομο διάστημα αποχής από τις δημόσιες εμφανίσεις λόγω της περιπέτειας υγείας, επέστρεψε πιο χαμογελαστή και αισιόδοξη από ποτέ, σβήνοντας τα κεράκια σε μια εντυπωσιακή τούρτα και εκπέμποντας θετική ενέργεια.

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, η Μαρίνα Σάττι διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων, προσκαλώντας αγαπημένους φίλους για να γιορτάσουν μαζί της σε χαλαρό και γιορτινό κλίμα.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια εμφανίζεται ανανεωμένη και ευδιάθετη, στέλνοντας το μήνυμα πως έχει ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις της και είναι έτοιμη για δυναμική συνέχεια.

Τα social media γέμισαν από ευχές και θερμά σχόλια τόσο από θαυμαστές όσο και από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, που της ευχήθηκαν υγεία, δύναμη και έμπνευση για τη συνέχεια.

