MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 30.12.2025

Γενέθλια για την Μαρίνα Σάττι – Το λαμπερό και ξέφρενο πάρτι που διοργάνωσε (φωτογραφίες)

Μαρίνα Σάττι γενέθλια
Η αγαπημένη τραγουδίστρια γιόρτασε με φίλους και χαμόγελα, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μαρίνα Σάττι γιόρτασε πριν από λίγες ημέρες τα γενέθλιά της, αφήνοντας οριστικά πίσω της τη δοκιμασία που πρόσφατα αντιμετώπισε με την υγεία της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, μετά το σύντομο διάστημα αποχής από τις δημόσιες εμφανίσεις λόγω της περιπέτειας υγείας, επέστρεψε πιο χαμογελαστή και αισιόδοξη από ποτέ, σβήνοντας τα κεράκια σε μια εντυπωσιακή τούρτα και εκπέμποντας θετική ενέργεια.

Μαρίνα Σάττι γενέθλια
https://www.instagram.com/marina_satti/

Διάβασε επίσης: Eurovision: Η δημόσια στήριξη της Μαρίνας Σάττι στο Nemo για την επιστροφή του τρόπαιου λόγω Ισραήλ

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, η Μαρίνα Σάττι διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων, προσκαλώντας αγαπημένους φίλους για να γιορτάσουν μαζί της σε χαλαρό και γιορτινό κλίμα.

Μαρίνα Σάττι γενέθλια
https://www.instagram.com/marina_satti/

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια εμφανίζεται ανανεωμένη και ευδιάθετη, στέλνοντας το μήνυμα πως έχει ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις της και είναι έτοιμη για δυναμική συνέχεια.

Μαρίνα Σάττι γενέθλια
https://www.instagram.com/marina_satti/

Τα social media γέμισαν από ευχές και θερμά σχόλια τόσο από θαυμαστές όσο και από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, που της ευχήθηκαν υγεία, δύναμη και έμπνευση για τη συνέχεια.

Διάβασε επίσης: Μαρίνα Σάττι: Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο και το μήνυμα που έστειλε για την περιπέτεια υγείας της

Δες κι αυτό… 

ΓΕΝΕΘΛΙΑ Μαρίνα Σάττι ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
