Μουσικά Νέα 31.12.2025

Το Baby Shark συναντά την Πέππα το γουρουνάκι σε νέο χορευτικό remix

Οι δύο πιο δημοφιλείς παιδικοί χαρακτήρες ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους σε ένα μουσικό βίντεο που φιλοδοξεί να γίνει viral
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σχεδόν 10 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το τραγούδι «Baby Shark» επιστρέφει δυναμικά με μια νέα συνεργασία που απευθύνεται στη νεότερη γενιά θεατών και ακροατών. Ο διάσημος παιδικός χαρακτήρας συναντά για πρώτη φορά την απόλυτη σταρ Πέππα το γουρουνάκι σε ένα χορευτικό remix και ένα ολοκαίνουργιο μουσικό βίντεο, το οποίο παρουσιάστηκε σε συνεργασία της The Pinkfong Company και της Hasbro.

Το νέο remix, με τίτλο «Baby Shark x Peppa Pig», συνοδεύεται από ένα animated βίντεο όπου η Peppa Pig ταξιδεύει με υποβρύχιο στον υποθαλάσσιο κόσμο του Baby Shark και συμμετέχει ενεργά στο τραγούδι, προσθέτοντας τη δική της φωνή και παρουσία στο παγκόσμιο παιδικό hit. Οι γνώριμοι στίχοι «Baby Shark doo doo doo doo doo doo» εμπλουτίζονται με την είσοδο της Peppa Pig να τραγουδά «Oh, Peppa Pig, Peppa Pig!/ She’s Peppa Pig, Peppa Pig!/ I am Peppa Pig», δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε γονείς που γνωρίζουν καλά τη δύναμη αυτών των χαρακτήρων.

Το «Baby Shark» έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 2016 και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, φτάνοντας μέχρι τη θέση 32 στο Billboard Hot 100 το 2019. Το επίσημο βίντεο ξεπέρασε τα 10 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube το 2022, καταγράφοντας ένα από τα μεγαλύτερα ρεκόρ στην ιστορία της πλατφόρμας. Από την άλλη πλευρά, η Peppa Pig αποτελεί σταθερή αξία της παιδικής τηλεόρασης από το 2004 και έχει επεκτείνει την παρουσία της και στη μουσική, κυκλοφορώντας άλμπουμ και διασκευάζοντας δημοφιλή τραγούδια όπως το «Dynamite» των BTS και το «Roar» της Katy Perry.

Σε επίσημη ανακοίνωση για τη νέα συνεργασία αναφέρεται ότι «με τη σύγκρουση πολύχρωμων κόσμων, αγαπημένων χαρακτήρων που τραγουδούν μαζί και ένα άκρως μεταδοτικό soundtrack, η σύμπραξη αυτή έχει σχεδιαστεί για να αιχμαλωτίσει τη φαντασία και να προσφέρει χαρά σε θεατές κάθε ηλικίας». Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά που η Peppa Pig συνεργάζεται μουσικά με άλλο καλλιτεχνικό brand. Το νέο χορευτικό remix φιλοδοξεί να επαναφέρει το «Baby Shark» στο επίκεντρο της παιδικής ποπ κουλτούρας, αυτή τη φορά με τη συνδρομή της Peppa Pig, σε μια συνεργασία που ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον γονέων και παιδιών σε όλο τον κόσμο.

