MadWalk 2025 Mega
Reviews 28.12.2025

Τα 16 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έγραψαν ιστορία στο Billboard

Από τον Nat King Cole έως την Mariah Carey, τα εορταστικά hits που κατάφεραν να μπουν στο κλειστό κλαμπ της πρώτης δεκάδας και να γίνουν παγκόσμια σύμβολα των γιορτών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Υπάρχουν τραγούδια που ανήκουν σε μια εποχή και άλλα που γίνονται στιγμιαία hit και ξεχνιούνται. Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, όμως, ανήκουν σε κάτι πιο ανθεκτικό από τον χρόνο και πιο ισχυρό από τις τάσεις. Ανήκουν στη συλλογική μνήμη. Κάθε Δεκέμβριο επιστρέφουν, ανεξάρτητα από το έτος κυκλοφορίας τους, από το μουσικό είδος ή από το αν οι δημιουργοί τους βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Για δεκαετίες, η εορταστική μουσική λειτουργούσε ως ένα ξεχωριστό, σχεδόν παράλληλο σύμπαν στο ραδιόφωνο και στα σπίτια, χωρίς όμως να αποτυπώνεται ουσιαστικά στις επίσημες λίστες επιτυχιών του Billboard.

Αυτό άλλαξε ριζικά τα τελευταία χρόνια. Με την άνοδο του streaming και την ενσωμάτωση των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών στις βασικές μουσικές πλατφόρμες, τα εορταστικά hits άρχισαν να επιστρέφουν δυναμικά στο Billboard Hot 100, όχι ως νοσταλγικές εξαιρέσεις αλλά ως πραγματικές εμπορικές επιτυχίες. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Μόλις 16 χριστουγεννιάτικα τραγούδια έχουν καταφέρει σε όλη την ιστορία του chart να φτάσουν στην πρώτη δεκάδα, όμως η επιρροή τους είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τον αριθμό τους.

Το πρώτο που άνοιξε τον δρόμο ήταν το «The Chipmunk Song» των The Chipmunks με τον David Seville το 1958, ένα τραγούδι που όχι μόνο μπήκε στο Top 10 αλλά έφτασε και στο νούμερο 1 για 4 εβδομάδες. Χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες για να δούμε ξανά χριστουγεννιάτικο τραγούδι στην κορυφή, μέχρι η Mariah Carey να μετατρέψει το «All I Want for Christmas Is You» σε πολιτισμικό φαινόμενο, καταγράφοντας συνολικά 21 εβδομάδες στο νούμερο 1 από το 2019 και μετά. Στο ίδιο πάνθεον μπήκε πρόσφατα και η Brenda Lee, όταν το «Rockin’ Around the Christmas Tree» έφτασε επίσης στην κορυφή το 2023, αποδεικνύοντας ότι ένα τραγούδι του 1958 μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα τις σύγχρονες κυκλοφορίες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα περισσότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που μπήκαν στο Top 10 το έκαναν τη δεκαετία του 2020. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στη νοσταλγία, αλλά στη ριζική αλλαγή του τρόπου ακρόασης. Οι λίστες αναπαραγωγής, οι αλγόριθμοι και η επαναλαμβανόμενη κατανάλωση κάθε Δεκέμβριο μετατρέπουν τα ίδια τραγούδια σε σταθερά εμπορικά μεγέθη, ικανά να συναγωνιστούν τις νέες κυκλοφορίες της χρονιάς.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το πιο παλιό τραγούδι που έχει φτάσει ποτέ στην πρώτη δεκάδα είναι το «The Christmas Song» του Nat King Cole, το οποίο κυκλοφόρησε το 1946 και συνεχίζει να καταγράφει κορυφαίες θέσεις σχεδόν 80 χρόνια αργότερα. Στον αντίποδα, οι πιο σύγχρονες επιτυχίες, όπως το «Santa Tell Me» της Ariana Grande και το «Underneath the Tree» της Kelly Clarkson, επιβεβαιώνουν ότι η χριστουγεννιάτικη μουσική δεν είναι μόνο κληρονομιά αλλά και ζωντανό πεδίο δημιουργίας.

Ακολουθούν όλα τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έχουν φτάσει στην πρώτη δεκάδα του Billboard Hot 100, από το πιο πρόσφατο προς το παλαιότερο

  1. «Santa Tell Me» της Ariana Grande, κυκλοφορία 2014, υψηλότερη θέση Νο 5
  2. «Underneath the Tree» της Kelly Clarkson, κυκλοφορία 2013, υψηλότερη θέση Νο 7
  3. «Auld Lang Syne» του Kenny G, κυκλοφορία 1999, υψηλότερη θέση Νο 7
  4. «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey, κυκλοφορία 1994, υψηλότερη θέση Νο 1 για 21 εβδομάδες
  5. «This One’s for the Children» των New Kids on the Block, κυκλοφορία 1989, υψηλότερη θέση Νο 7
  6. «Last Christmas» των Wham!, κυκλοφορία 1984, υψηλότερη θέση Νο 2
  7. «Feliz Navidad» του José Feliciano, κυκλοφορία 1970, υψηλότερη θέση Νο 6
  8. «A Holly Jolly Christmas» του Burl Ives, κυκλοφορία 1964, υψηλότερη θέση Νο 4
  9. «It’s the Most Wonderful Time of the Year» του Andy Williams, κυκλοφορία 1963, υψηλότερη θέση Νο 5
  10. «Sleigh Ride» των The Ronettes, κυκλοφορία 1963, υψηλότερη θέση Νο 8
  11. «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» του Dean Martin, κυκλοφορία 1959, υψηλότερη θέση Νο 7
  12. «The Chipmunk Song» των The Chipmunks με τον David Seville, κυκλοφορία 1958, υψηλότερη θέση Νο 1 για 4 εβδομάδες
  13. «Rockin’ Around the Christmas Tree» της Brenda Lee, κυκλοφορία 1958, υψηλότερη θέση Νο 1 για 3 εβδομάδες
  14. «Run Rudolph Run» του Chuck Berry, κυκλοφορία 1958, υψηλότερη θέση Νο 10
  15. «Jingle Bell Rock» του Bobby Helms, κυκλοφορία 1957, υψηλότερη θέση Νο 2
  16. «The Christmas Song» του Nat King Cole, κυκλοφορία 1946, υψηλότερη θέση Νο 6

Αυτά τα τραγούδια αποδεικνύουν ότι τα Χριστούγεννα δεν έχουν ημερομηνία λήξης στη μουσική. Κάθε χρόνο επιστρέφουν, κάθε χρόνο ξανακερδίζουν το κοινό τους και κάθε χρόνο μας θυμίζουν ότι ορισμένες μελωδίες δεν γράφτηκαν απλώς για να ακουστούν, αλλά για να επαναλαμβάνονται.

