Αθηνά Οικονομάκου: Ξεχωριστή Πρωτοχρονιά στην Αργεντινή με τον Μπρούνο Τσερέλα (φωτογραφίες)

Η Αθηνά Οικονομάκου βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Αργεντινή μαζί με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, λίγες ημέρες πριν κάνει ποδαρικό το 2026.

Το ζευγάρι επέλεξε να περάσει τις γιορτές μακριά από την Ελλάδα, απολαμβάνοντας χαλάρωση και ιδιωτικότητα σε έναν ιδιαίτερα αγαπημένο προορισμό για τον μπασκετμπολίστα, καθώς πρόκειται για τον τόπο καταγωγής του.

Η Αθηνά και ο Μπρούνο έφτασαν το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου και οι πρώτες φωτογραφίες και βίντεο από τις δραστηριότητές τους έχουν ήδη κατακλύσει τα social media. Η ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο αυτή τη μικρή απόδραση, με την Πρωτοχρονιά να τους βρίσκει σε ένα άκρως ρομαντικό και ξεχωριστό σκηνικό.

Στις αναρτήσεις τους, το ζευγάρι δείχνει να περνάει χρόνο κάνοντας βουτιές σε πισίνα, πεζοπορία σε γραφικά τοπία της Αργεντινής και φυσικά επισκέψεις στο γυμναστήριο, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της εκδρομής τους.

