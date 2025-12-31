MadWalk 2025 highlights
V-neck shoes: Η τάση που θα απογειώσει τα look σου το 2026

Από τις πασαρέλες των Céline, Chanel και Prada έως τα street style looks, τα V-neck shoes αναδεικνύουν κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα V-neck παπούτσια έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο καυτά trends της σεζόν, συνδυάζοντας κομψότητα, δυναμισμό και άνεση. Από την εποχή της Phoebe Philo στην Céline, που παρουσίασε για πρώτη φορά τα δερμάτινα σχέδια που αγκαλιάζουν το πόδι σαν κάλτσα, η σιλουέτα αυτή έχει καταφέρει να παραμείνει επίκαιρη και να μεταμορφώνεται συνεχώς. Η πρωτοποριακή πρόταση του φθινοπώρου/χειμώνα 2016 αποτέλεσε την αφετηρία μιας τάσης που δεν δείχνει σημάδια κόπωσης.

Στη νέα σεζόν, ο Matthieu Blazy έδωσε τη δική του εκδοχή στη Chanel Métiers d’art, με two-tone slingback σε συνδυασμούς όπως λευκό/μαύρο, κόκκινο/μαύρο και baby blue/μαύρο, με διακριτικά καρφιά στα λουράκια της φτέρνας, ιδανικά για γυναίκες που θέλουν να κινούνται με άνεση αλλά και στυλ στην πόλη.

Παράλληλα, οι προτάσεις της Miuccia Prada και του Raf Simons για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026 αναδεικνύουν χαμηλό κόψιμο που αποκαλύπτει το «toe cleavage», ενώ τα λεπτεπίλεπτα δερμάτινα φιογκάκια προσθέτουν μια βραδινή, παιχνιδιάρικη διάθεση. Οι τσαλακωμένες δημιουργίες της Louise Trotter για την Bottega, με κόμπο στον αχίλλειο και kitten heel, προσφέρουν την ιδανική ισορροπία άνεσης και κομψότητας για κάθε περίσταση.

Όπως το κλασικό πουλόβερ με V λαιμόκοψη, έτσι και τα V-neck shoes συνδυάζουν πρακτικότητα και στυλ, κάνοντάς τα ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Από casual πρωινές εμφανίσεις έως κομψές βραδινές εξόδους, αυτή η σιλουέτα αναδεικνύει το πόδι, δίνει ένα αστικό twist και επιβεβαιώνει ότι είναι η σούπερ τάση του 2026 που όλες οι fashionistas θα θέλουν στη συλλογή τους.

