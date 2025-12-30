Οι red carpet εμφανίσεις που έκαναν το naked dress το πιο hot trend του 2025

Ανασκόπηση των πιο εντυπωσιακών naked dresses του 2025, με διασημότητες όπως η Dakota Johnson, η Margot Robbie, η Miley Cyrus και η Sydney Sweeney να κυριαρχούν στο κόκκινο χαλί

Το 2025 ήταν μια χρονιά που τα naked dresses κυριάρχησαν στα φεστιβάλ, τις απονομές και τις πασαρέλες, επιβεβαιώνοντας ότι η διαφάνεια και η τόλμη συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία στη μόδα. Από την ανακοίνωση του επίσημου dress code των Καννών, που απαγόρευσε τα see-through looks για λόγους «ευπρέπειας», μέχρι τις πιο τολμηρές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, η τάση απέδειξε ότι δεν υπάρχει φρένο για όσους θέλουν να προκαλέσουν με στυλ και αυτοπεποίθηση.

Από τη Dakota Johnson που δηλώνει ανοιχτά την αγάπη της για διαφανή φορέματα, μέχρι τη Sydney Sweeney με το εντυπωσιακό Christian Cowan chainmail gown και τη Mia Goth που έκανε το see-through το αδιαφιλονίκητο dress code στις πρεμιέρες του Frankenstein του Guillermo del Toro, το 2025 μας χάρισε μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της χρονιάς. Από παιχνιδιάρικα LBD μέχρι εντυπωσιακά χρώματα και αψεγάδιαστες γραμμές, τα naked dresses απέδειξαν ότι το θάρρος και η αισθητική μπορούν να συνυπάρξουν με απόλυτη κομψότητα.

Greta Lee

Η Greta Lee εντυπωσίασε το 2025 με ένα custom Dior φόρεμα, αποδεικνύοντας ότι η διαφάνεια και η κομψότητα μπορούν να συνυπάρχουν τέλεια στο κόκκινο χαλί. Το look της ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα naked dresses της χρονιάς, κερδίζοντας τα βλέμματα και τον θαυμασμό των fashion insiders.

Dakota Johnson

Η Dakota Johnson κράτησε την παράδοση του τολμηρού στυλ με ένα λαμπερό Gucci φόρεμα, συνδυάζοντας θηλυκότητα και αυτοπεποίθηση. Η εμφάνισή της ήταν ένα από τα highlights της χρονιάς, αποδεικνύοντας γιατί αγαπά τα see-through looks.

Margot Robbie

Η Margot Robbie ξεχώρισε με Armani Privé, με ένα naked dress που ισορροπούσε ανάμεσα στη φινέτσα και τη dramtic διάθεση. Η ηθοποιός απέδειξε για άλλη μια φορά ότι μπορεί να φέρει κάθε τολμηρό σχέδιο στο υψηλότερο επίπεδο κομψότητας.

Hailey Bieber

Η Hailey Bieber επέλεξε ένα κομψό Gucci φόρεμα, αποδεικνύοντας ότι τα naked dresses μπορούν να είναι ταυτόχρονα σέξι και διαχρονικά. Η εμφάνισή της ενίσχυσε τη θέση της ως μία από τις πιο καλοντυμένες διασημότητες της χρονιάς.

Kendall Jenner

Η Kendall Jenner μαγνήτισε τα βλέμματα σε ένα δημιουργικό Schiaparelli φόρεμα, επιδεικνύοντας την αγάπη της για avant-garde και διαφανή σχέδια. Το look της ήταν ένα από τα πιο talked-about naked dresses του 2025.

Sabrina Carpenter

Η Sabrina Carpenter επέλεξε ένα Valentino φόρεμα, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να συνδυάζει διαφάνεια με αψεγάδιαστη κομψότητα. Η εμφάνισή της ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά naked dresses της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη θέση της στον χάρτη της μόδας.

Miley Cyrus

Η Miley Cyrus το 2025 επέλεξε ένα διαφανές, τολμηρό φόρεμα Ludovic de Saint Sernin, συνδυάζοντας τον χαρακτήρα της με υψηλή μόδα. Η εμφάνισή της απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται από τις πιο avant-garde παρουσίες στο κόκκινο χαλί.

Sydney Sweeney

Η Sydney Sweeney ξεχώρισε σε ένα λαμπερό Christian Cowan gown, αποδεικνύοντας ότι τα see-through σχέδια μπορούν να γίνουν statement στα μεγάλα events. Το look της κατέκτησε το διαδίκτυο και αναδείχθηκε ως ένα από τα πιο iconic naked dresses της χρονιάς.

Demi Moore

Η Demi Moore επέλεξε ένα κλασικό, σαγηνευτικό Gucci φόρεμα, αποδεικνύοντας ότι η θηλυκότητα και η αυτοπεποίθηση δεν έχουν ηλικία. Η εμφάνισή της απέσπασε το θαυμασμό των fashion critics και των fans, ενισχύοντας την κυριαρχία των naked dresses στο 2025.

Jenna Ortega

Η Jenna Ortega εντυπωσίασε με ένα Givenchy φόρεμα, συνδυάζοντας νεανική φρεσκάδα και υψηλή αισθητική. Η εμφάνισή της ήταν ένα από τα πιο συζητημένα naked dresses της χρονιάς, δείχνοντας ότι η νέα γενιά διασημοτήτων αγκαλιάζει πλήρως την τάση.

