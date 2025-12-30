Οι celebrities που έγιναν viral το 2025 για τους λάθος λόγους!

Το 2025 αποδεικνύεται μια χρονιά όπου η γραμμή ανάμεσα στην απόλυτη λάμψη και την απόλυτη αμηχανία είναι πιο λεπτή από ποτέ. Παρά τις στρατιές από image makers και social media managers, οι αγαπημένοι μας celebrities υπενθύμισαν σε όλους πως παραμένουν άνθρωποι, και πως οι πιο «άβολες» στιγμές τους είναι αυτές που τελικά γίνονται viral μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Από τεχνικά προβλήματα σε παγκόσμιες περιοδείες μέχρι ατυχήματα που προκάλεσε η υπερβολική φιλοδοξία, το feed μας φέτος «πήρε φωτιά» για όλους τους λάθος λόγους.

Η δύναμη του live streaming και η ταχύτητα του TikTok δεν αφήνουν περιθώρια για μοντάζ ή διορθώσεις. Όταν κάτι πάει στραβά μπροστά σε εκατομμύρια μάτια, η μόνη λύση είναι το χιούμορ, αν και στην περίπτωση των παρακάτω celebrities, η αμηχανία ήταν τόσο διάχυτη που ούτε το πιο έξυπνο caption δεν μπόρεσε να τη σώσει. Ας δούμε τα περιστατικά που μας έκαναν να κλείσουμε τα μάτια από ντροπή (αλλά να μην σταματήσουμε να κάνουμε scroll) μέσα στο 2025.

Διάβασε επίσης: Pop culture 2025: Ανασκόπηση σε όλες τις viral στιγμές που έγραψαν την δική τους ιστορία στα feeds μας

Katy Perry

Τον Απρίλιο, η Blue Origin του Jeff Bezos πραγματοποίησε μια ιστορική εκτόξευση με πλήρωμα αποκλειστικά γυναικών, παρουσία της Lauren Sanchez και της Gayle King. Ωστόσο, η Katy Perry κατάφερε να κλέψει όλα τα βλέμματα. Είτε τραγουδούσε το «What a Wonderful World», είτε θαύμαζε ένα αιωρούμενο λουλούδι χωρίς να κοιτάει τη θέα της Γης, είτε φιλιόταν με το έδαφος κατά την επιστροφή, κάθε της κίνηση έγινε viral και μετατράπηκε σε meme μέσα σε μόλις έντεκα λεπτά ταξιδιού.

@katyperry One day when you’re older, will YOU still look up in wonder? Still processing this incredible journey ✨ Thank you Blue Origin and to my space sisters, taking up space AND making room in space for all – 143 See you on tour (when I come down, figuratively) ♬ original sound – Katy Perry

Coldplay

Ίσως να ήταν το ιδανικό ραντεβού, αλλά για ένα ζευγάρι η βραδιά μετατράπηκε σε απόλυτο εφιάλτη. Κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay, βρέθηκαν ξαφνικά στην οθόνη του Jumbotron, αγκαλιασμένοι, με την στιγμή να μετατρέπεται σε αιτία πανικού. Μόλις συνειδητοποίησαν ότι ήταν υπό το βλέμμα όλων, έκρυψαν τα πρόσωπά τους και σωριάστηκαν στο έδαφος. Οι διαδικτυακοί ντετέκτιβ τους εντόπισαν, αποκαλύπτοντας ότι ήταν συνάδελφοι, με αποτέλεσμα και οι δύο να παραιτηθούν αργότερα, ένα ακριβό τίμημα για ένα φιλί υπό τους ήχους του «Viva La Vida».

Sydney Sweeney

Όταν η Sydney Sweeney εμφανίστηκε σε διαφήμιση της American Eagle δηλώνοντας ότι φορά «great jeans», δεν περίμενε το κύμα αντιδράσεων που θα ακολουθούσε. Η φράση ακούστηκε σαν «great genes», και πολλοί θεώρησαν ότι είχε ανεπιθύμητες συνδηλώσεις περί λευκής υπεροχής. Οι πιέσεις για δημόσια συγγνώμη αυξήθηκαν, ενώ μια κακοδιατυπωμένη συνέντευξη σε podcast επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση για την ηθοποιό.

Beyonce

Η Beyoncé βρέθηκε σε μια από τις πιο αμήχανες στιγμές της χρονιάς, όταν κατά τη διάρκεια συναυλίας στο NRG Stadium του Χιούστον, η κατακόκκινη Cadillac πάνω στην οποία καθόταν άρχισε ξαφνικά να γέρνει επικίνδυνα πάνω από το κοινό. Δεμένη με ζώνη ασφαλείας, η τραγουδίστρια διαχειρίστηκε την κατάσταση με ψυχραιμία, σταματώντας τη μουσική και ζητώντας «Stop, stop, stop» από το μικρόφωνο, ενώ οι θεατές παρακολουθούσαν με αγωνία και χειροκροτούσαν τον επαγγελματισμό της, δημιουργώντας μία αξέχαστη στιγμή social media viral.

Jennifer Lopez

Η Jennifer Lopez βρέθηκε σε μία από τις πιο αμήχανες στιγμές της χρονιάς κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στη Βαρσοβία για τα 56α γενέθλιά της, όταν η χρυσή φούστα που φορούσε ξαφνικά έπεσε, αφήνοντάς την μόνο με τα εσώρουχά της μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Με χαρακτηριστική ψυχραιμία και χιούμορ, πέταξε τη φούστα στο κοινό λέγοντας «Μπορείτε να την κρατήσετε» και μοιράστηκε το περιστατικό στο επίσημο κανάλι της στο YouTube, μετατρέποντας την αμήχανη στιγμή σε viral και αξέχαστη εμπειρία.

Hailey Bieber

Η Hailey Bieber βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη θέση όταν ένα μεγάλο κύμα κατά τη διάρκεια φωτογράφισης σε παραλία του St. Barts είχε ως αποτέλεσμα να… χάσει το πάνω μέρος του μαγιό της. Παρόλο που οι παπαράτσι ήταν εκεί, η ίδια η Hailey ανέβασε κατά λάθος ένα story από τα παρασκήνια όπου φαινόταν η πανικόβλητη αντίδρασή της να μαζέψει τα ασυμμάζευτα. Το story διεγράφη σε δευτερόλεπτα, αλλά η “μάχη με το κύμα” είχε ήδη γίνει το πιο πολυσυζητημένο fashion fail της σεζόν.

Justin Bieber

Ο Justin Bieber είχε ένα ατυχηματικό περιστατικό με το ηλεκτρικό του σκέιτμπορντ, που τον άφησε με έντονους πόνους στα πλευρά και μια απρόσμενη δημόσια παραδοχή: «Τα πλευρά μου πονάνε τόσο πολύ, αδελφέ». Παρά την ενόχληση που επηρεάζει ακόμη και τις πιο απλές κινήσεις, όπως το τραγούδι και το γέλιο του, ο pop star παρέμεινε αφοσιωμένος στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, συμμετέχοντας κανονικά σε ζωντανή πρόβα ενόψει του Coachella Music Festival 2026 και δείχνοντας αποφασισμένος να επιστρέψει στη σκηνή με την ενέργεια και τη δυναμική που τον καθιέρωσαν.

Διάβασε επίσης: TikTok 2025: Τα trends που μας έκαναν να χορέψουμε, να γελάσουμε και να κολλήσουμε

Δες κι αυτό…