Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του «The Voice of Greece»

Ο μεγάλος τελικός του «The Voice of Greece» που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 29/12 ανέδειξε ως φιναλίστ τον Χριστόδουλο Μυλωνά και τον Κωνσταντίνο Κωμοδρόμο. Τελικός νικητής, έπειτα από την ψήφο του κοινού, ήταν ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, που ανήκε στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Ο νικητής ανέβηκε στη σκηνή βαθιά συγκινημένος για να παραλάβει το έπαθλό του και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τη Minos EMI, a Universal Music Company. Με την κόρη του στην αγκαλιά, ευχαρίστησε εμφανώς φορτισμένος, λέγοντας πως εκείνη ήταν η δύναμη που τον ώθησε να συμμετάσχει, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη στήριξη και τη βοήθεια του ξαδέλφου του, Σπύρου, παραδεχόμενος πως η συγκίνησή του δεν του επέτρεπε να συνεχίσει να μιλά.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο, με τη μουσική να μπαίνει από νωρίς στην καθημερινότητά του. Στη Γ’ Γυμνασίου γνώρισε για πρώτη φορά τα ντραμς, ενώ στην Α’ Λυκείου άρχισε μαθήματα κιθάρας, μαθαίνοντας τις πρώτες συγχορδίες με τη βοήθεια του ξαδέλφου του. Αργότερα συνέχισε μόνος του, εξελισσόμενος ως αυτοδίδακτος τόσο στα μουσικά όργανα όσο και στο τραγούδι. Παράλληλα, εκείνα τα χρόνια είχε έντονη ενασχόληση με τον αθλητισμό, συμμετέχοντας σε στίβο, μπάσκετ και ποδόσφαιρο, το οποίο έπαιζε συστηματικά μέχρι τα 18 του.





Κατά τη φοιτητική του ζωή δοκίμασε να τραγουδήσει στον δρόμο, όμως σύντομα συνειδητοποίησε πως αυτή η μορφή έκφρασης δεν τον κάλυπτε. Από τα 19 του στράφηκε επαγγελματικά στη μουσική, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε μπαρ και μουσικές σκηνές σε ολόκληρη την Κύπρο. Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει καθιερωθεί στη μουσική σκηνή της Λάρνακας, ενώ εδώ και δεκατρία χρόνια εμφανίζεται σταθερά στον ίδιο χώρο. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει κυρίως ελληνικό ποπ και ροκ ρεπερτόριο. Αν και ως ακροατής προτιμά τη ροκ μουσική, στις ζωντανές του εμφανίσεις επιλέγει συχνά πιο ποπ και συναισθηματικές μπαλάντες.





