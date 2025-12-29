Survivor 2026: Η πρώτη τριάδα των Survivors της Αθήνας αποκαλύπτεται

MadWalk 2025 highlights
Στις μέρες που ακολουθούν θα αποκαλύπτονται σταδιακά, μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ, οι Survivors που πήραν το εισιτήριο για τον Άγιο Δομίνικο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

SURVIVOR, το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό και όλα όσα ξέραμε, αλλάζουν! 250.000 ευρώ περιμένουν εκείνον ή εκείνη που θα κατακτήσει την κορυφή, όμως στο Survivor τίποτα δεν έρχεται εύκολα! Στις μέρες που ακολουθούν θα αποκαλύπτονται σταδιακά, μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ, οι Survivors που πήραν το εισιτήριο για τον Άγιο Δομίνικο. Αθηναίοι και Επαρχιώτες μιλούν σε πρώτο πρόσωπο για όλα όσα τους κάνουν να ξεχωρίζουν!

Ας γνωρίσουμε την πρώτη τριάδα των Survivors της Αθήνας:

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, 29 ετών, Καλλιθέα

Μια δυναμική προσωπικότητα, με έντονη παρουσία στον χώρο του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας, που διαθέτει πειθαρχία, ευαισθησία και αυθεντικότητα. Ασχολήθηκε ενεργά με το ποδόσφαιρο παίζοντας σε τοπικές ομάδες και πρωταθλήματα και σπούδασε Αθλητική Δημοσιογραφία. Είναι αθλητικογράφος σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπου αξιοποιεί την επικοινωνιακή του άνεση, τη γνώση του αθλητικού χώρου και τον άμεσο τρόπο έκφρασής του. Στον ελεύθερο χρόνο του χαλαρώνει φτιάχνοντας παζλ και Lego, δραστηριότητες που τον βοηθούν να συγκεντρώνεται και να αποφορτίζεται.

Αλέξανδρος Κούρτοβικ, 29 ετών, Άγιος Δημήτριος

Ξεχωρίζει για την πειθαρχία, την ενέργεια και την αγάπη του για την άθληση. Εργάζεται στο χώρο της εστίασης ως manager σε μεγάλο ξενοδοχείο όμως η καθημερινότητά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αθλητισμό και τη φύση. Προπονείται στην καλλισθενική ενώ από τις αγαπημένες του δραστηριότητες είναι η πεζοπορία και το SUP. Έχει ασχοληθεί σε επίπεδο πρωταθλητισμού με την ενόργανη γυμναστική καταλαμβάνοντας τη 2η και την 3η θέση σε πανελλήνια πρωταθλήματα αλλά και με το Tae Kwon Do όπου απέσπασε διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Γιάννης Στίνης, 41 ετών, Γλυφάδα

Ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να συνδυάσει στο επάγγελμά του την επιστημονική γνώση με την εμπειρία και το πάθος του για τον αθλητισμό. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών και ιδιοκτήτης ενός σύγχρονου γυμναστηρίου με πρωτοποριακές μεθόδους άθλησης όπως είναι το Serfset, του οποίου είναι αντιπρόσωπος για όλη την Ευρώπη. Αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του στη θάλασσα, το διάβασμα και τα ταξίδια ενώ ασχολείται με την σκοποβολή. Ως πρώην αθλητής κολύμβησης, έχει σημαντικές διακρίσεις, όπως η 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 50μ ύπτιο το 2003 και η 1η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα το 2002.

