TV 29.12.2025

Survivor – Αθηναίοι VS Επαρχιώτες: Η ημερομηνία πρεμιέρας, οι παίκτες και το τεράστιο χρηματικό έπαθλο

Survivor - Αθηναίοι VS Επαρχιώτες: Η ημερομηνία πρεμιέρας, οι παίκτες και το τεράστιο χρηματικό έπαθλο
Το νέο trailer με μεγάλες αλλαγές και σκληρές δοκιμασίες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Survivor, το απόλυτο reality επιβίωσης που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει δυναμικά μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, πλήρως ανανεωμένο και πιο απαιτητικό από ποτέ. Η νέα σεζόν έρχεται με μεγάλες αλλαγές, έντονο ανταγωνισμό και το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ σε ελληνικό τηλεοπτικό παιχνίδι: 250.000 ευρώ.

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του παιχνιδιού έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιανουαρίου, ενώ το πρώτο trailer που κυκλοφόρησε πρόσφατα έδωσε στο κοινό μια δυνατή πρώτη γεύση από όσα πρόκειται να παρακολουθήσουμε. Εντυπωσιακά πλάνα, σκληρές δοκιμασίες και ξεκάθαρο μήνυμα: τίποτα δεν θα είναι εύκολο.

Αντιδράσεις για το νέο Survivor - Καταγγελία στο ΕΣΡ για τον όρο «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

Διάβασε επίσης: The Voice: Αυτοί είναι οι 8 φιναλίστ που περνούν στον μεγάλο τελικό

Σε αυτή τη σεζόν, το Survivor φέρνει αντιμέτωπους δύο διαφορετικούς κόσμους: Αθηναίοι VS Επαρχιώτες. Δύο ομάδες με διαφορετικές εμπειρίες, νοοτροπίες και τρόπο ζωής καλούνται να συνυπάρξουν και να συγκρουστούν σε ένα πεδίο μάχης που δεν συγχωρεί λάθη.


Ο ΣΚΑΪ έχει ήδη αρχίσει να αποκαλύπτει σταδιακά τους παίκτες του νέου κύκλου, παρουσιάζοντας στο κοινό τους τρεις πρώτους διαγωνιζόμενους που ανήκουν στην ομάδα των Αθηναίων. Πρόκειται για πρόσωπα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δυναμική παρουσία και ξεκάθαρη διάθεση να φτάσουν μέχρι το τέλος.


Στο νέο Survivor δεν υπάρχουν φαβορί και κανείς δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του ασφαλή. Όλοι ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, με ίσες ευκαιρίες και μοναδικό στόχο την επιβίωση, τη στρατηγική και τελικά τη νίκη.Ποιος θα αντέξει στις κακουχίες, ποιος θα ξεχωρίσει στις δοκιμασίες και ποιος  θα καταφέρει να κατακτήσει το τεράστιο χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ; Η απάντηση έρχεται σύντομα, με την επιστροφή του Survivor που υπόσχεται να καθηλώσει.

Διάβασε επίσης: MEGA: Η ημερομηνία πρεμιέρας της πολυαναμενόμενης νέας σειράς «Οι Αθώοι»

