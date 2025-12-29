MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 29.12.2025

«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; Η ανάρτηση που προκάλεσε σύγχυση

Η εικόνα με τα μαύρα φτερά αγγέλου και την ένδειξη «1990 - 2025» άναψε ξανά φωτιές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Δύο χρόνια μετά τον έντονο διαδικτυακό θόρυβο που είχε προκληθεί γύρω από φήμες για τον θάνατό του, το όνομα του Sin Boy βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο των social media, αυτή τη φορά εξαιτίας μιας ανάρτησης που άφησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, στον προσωπικό λογαριασμό του καλλιτέχνη στο Instagram εμφανίστηκε μια φωτογραφία στην οποία ο Sin Boy ποζάρει φορώντας μαύρα φτερά αγγέλου. Δίπλα στο πρόσωπό του διακρίνεται η λιτή ένδειξη «1990 – 2025», χωρίς καμία συνοδευτική λεζάντα ή εξήγηση. Η εικόνα αυτή ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο κύμα αντιδράσεων, σχολίων και εικασιών.

www.instagram.com/isyourboysinboy

Στα σχόλια που ακολούθησαν, αρκετοί χρήστες αντιμετώπισαν την ανάρτηση με ειρωνική διάθεση, κάνοντας λόγο για έναν «δεύτερο θάνατο» του καλλιτέχνη. Άλλοι, ωστόσο, αντέδρασαν πιο έντονα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους και κατηγορώντας τον Sin Boy ότι αξιοποιεί για ακόμη μία φορά ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα ως μέσο αυτοπροβολής και δημιουργίας θορύβου.

www.instagram.com/isyourboysinboy

Παράλληλα, δεν έλειψαν και εκείνοι που προσέγγισαν την ανάρτηση με πιο συμβολική ματιά, εκτιμώντας ότι ίσως υποδηλώνει το τέλος του καλλιτεχνικού του alter ego ή την έναρξη μιας νέας φάσης στην πορεία του. Οι ερμηνείες ποικίλλουν, καθώς η απουσία οποιασδήποτε επίσημης διευκρίνισης αφήνει ανοιχτό το πεδίο των υποθέσεων.

Μέχρι στιγμής, ο Sin Boy δεν έχει προχωρήσει σε καμία δημόσια τοποθέτηση που να εξηγεί τι ακριβώς σηματοδοτεί η συγκεκριμένη εικόνα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ανάρτηση με τα μαύρα φτερά αγγέλου και την ένδειξη «1990 – 2025» λειτούργησε ξανά ως καταλύτης για φήμες και έντονη συζήτηση. Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Φεβρουαρίου 2023 είχε σημειωθεί αντίστοιχος διαδικτυακός ντόρος, όταν κυκλοφόρησε φωτογραφία που εμφάνιζε τον Sin Boy σε ασθενοφόρο με μάσκα οξυγόνου. Το περιστατικό εκείνο αποδείχθηκε τελικά μία από τις πιο χαρακτηριστικές διαδικτυακές φάρσες των τελευταίων ετών, γεγονός που ενισχύει σήμερα τη δυσπιστία πολλών απέναντι στη νέα αυτή ανάρτηση.

