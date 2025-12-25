Η Nicki Minaj χάνει 10 εκατ. ακόλουθους και απενεργοποιεί το Instagram της

Η Nicki Minaj προχώρησε στην απενεργοποίηση του λογαριασμού της στο Instagram, λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της στο AmericaFest της οργάνωσης Turning Point USA και εν μέσω έντονης διαδικτυακής αντίδρασης που συνοδεύτηκε από απώλεια σχεδόν 10 εκατομμυρίων ακολούθων. Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, οι επισκέπτες του λογαριασμού της 43χρονης ράπερ αντίκριζαν μήνυμα που ανέφερε ότι η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη. Η απόφαση της Nicki Minaj ήρθε μετά τη συνέντευξή της με την Erika Kirk, σύζυγο του πολιτικού σχολιαστή Charlie Kirk, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Φοίνιξ στις 21 Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Nicki Minaj εξέφρασε τον θαυμασμό της προς τον Πρόεδρο Donald Trump και τον Αντιπρόεδρο JD Vance, χαρακτηρίζοντάς τους «καταπληκτικά πρότυπα». Σε μια αμήχανη στιγμή, αναφέρθηκε λανθασμένα στον JD Vance ως «δολοφόνο», συνειδητοποιώντας αμέσως το λάθος της.

Διάβασε επίσης: Η Nicki Minaj υψώνει τη φωνή της στον ΟΗΕ

Η Erika Kirk έσπευσε να την καθησυχάσει, λέγοντάς της ότι δεν είπε κάτι ανησυχητικό και εκφράζοντας τη στήριξή της. Το περιστατικό ωστόσο πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να επικρίνουν τη στάση της Nicki Minaj και να αποχωρούν μαζικά από τον λογαριασμό της.

Η Nicki Minaj έχει απενεργοποιήσει και στο παρελθόν τον λογαριασμό της στο Instagram, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον Οκτώβριο, ωστόσο η χρονική συγκυρία της παρούσας κίνησης συνδέθηκε άμεσα με την πολιτική της τοποθέτηση.

Τους τελευταίους μήνες, η Nicki Minaj έχει υιοθετήσει πιο έντονη πολιτική παρουσία, εκφράζοντας δημόσια τη διαφωνία της με την υποτιθέμενη δίωξη χριστιανών στη Νιγηρία. Η στάση αυτή την οδήγησε και σε ομιλία σε εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών τον Νοέμβριο, σηματοδοτώντας μια νέα φάση δημόσιας έκφρασης που φαίνεται να επηρεάζει καθοριστικά τη σχέση της με το κοινό της και την εικόνα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Nicki Minaj εξαφανίστηκε από το Instagram και οι Barbz τα ’χουν χαμένα!

Δες κι αυτό…