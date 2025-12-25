MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 25.12.2025

Η Nicki Minaj χάνει 10 εκατ. ακόλουθους και απενεργοποιεί το Instagram της

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δημόσια πολιτική τοποθέτηση της Nicki Minaj στο AmericaFest και η συνέντευξη στην Erika Kirk
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Nicki Minaj προχώρησε στην απενεργοποίηση του λογαριασμού της στο Instagram, λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της στο AmericaFest της οργάνωσης Turning Point USA και εν μέσω έντονης διαδικτυακής αντίδρασης που συνοδεύτηκε από απώλεια σχεδόν 10 εκατομμυρίων ακολούθων. Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, οι επισκέπτες του λογαριασμού της 43χρονης ράπερ αντίκριζαν μήνυμα που ανέφερε ότι η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη. Η απόφαση της Nicki Minaj ήρθε μετά τη συνέντευξή της με την Erika Kirk, σύζυγο του πολιτικού σχολιαστή Charlie Kirk, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Φοίνιξ στις 21 Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Nicki Minaj εξέφρασε τον θαυμασμό της προς τον Πρόεδρο Donald Trump και τον Αντιπρόεδρο JD Vance, χαρακτηρίζοντάς τους «καταπληκτικά πρότυπα». Σε μια αμήχανη στιγμή, αναφέρθηκε λανθασμένα στον JD Vance ως «δολοφόνο», συνειδητοποιώντας αμέσως το λάθος της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Nicki Minaj υψώνει τη φωνή της στον ΟΗΕ

Η Erika Kirk έσπευσε να την καθησυχάσει, λέγοντάς της ότι δεν είπε κάτι ανησυχητικό και εκφράζοντας τη στήριξή της. Το περιστατικό ωστόσο πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να επικρίνουν τη στάση της Nicki Minaj και να αποχωρούν μαζικά από τον λογαριασμό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Nicki Minaj έχει απενεργοποιήσει και στο παρελθόν τον λογαριασμό της στο Instagram, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον Οκτώβριο, ωστόσο η χρονική συγκυρία της παρούσας κίνησης συνδέθηκε άμεσα με την πολιτική της τοποθέτηση.

Τους τελευταίους μήνες, η Nicki Minaj έχει υιοθετήσει πιο έντονη πολιτική παρουσία, εκφράζοντας δημόσια τη διαφωνία της με την υποτιθέμενη δίωξη χριστιανών στη Νιγηρία. Η στάση αυτή την οδήγησε και σε ομιλία σε εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών τον Νοέμβριο, σηματοδοτώντας μια νέα φάση δημόσιας έκφρασης που φαίνεται να επηρεάζει καθοριστικά τη σχέση της με το κοινό της και την εικόνα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Nicki Minaj εξαφανίστηκε από το Instagram και οι Barbz τα ’χουν χαμένα!

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Instagram Nicki Minaj
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Sean «Diddy» Combs καταθέτει έφεση και ζητά άμεση αποφυλάκιση

Ο Sean «Diddy» Combs καταθέτει έφεση και ζητά άμεση αποφυλάκιση

25.12.2025
Επόμενο
Sabrina Carpenter: Χριστουγεννιάτικο «δώρο» η bonus έκδοση του Man’s Best Friend

Sabrina Carpenter: Χριστουγεννιάτικο «δώρο» η bonus έκδοση του Man’s Best Friend

25.12.2025

Δες επίσης

Sabrina Carpenter: Χριστουγεννιάτικο «δώρο» η bonus έκδοση του Man’s Best Friend
Μουσικά Νέα

Sabrina Carpenter: Χριστουγεννιάτικο «δώρο» η bonus έκδοση του Man’s Best Friend

25.12.2025
Η Madonna γιορτάζει τα Χριστούγεννα με αισθησιακή φωτογράφιση – Τι έγραψε στον Άγιο Βασίλη
Μουσικά Νέα

Η Madonna γιορτάζει τα Χριστούγεννα με αισθησιακή φωτογράφιση – Τι έγραψε στον Άγιο Βασίλη

25.12.2025
Οι ελληνικές συναυλίες του 2025 που άφησαν εποχή
Reviews

Οι ελληνικές συναυλίες του 2025 που άφησαν εποχή

25.12.2025
Η Taylor Swift μοιράζει εκατομμύρια σε δωρεές ενόψει Χριστουγέννων
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift μοιράζει εκατομμύρια σε δωρεές ενόψει Χριστουγέννων

25.12.2025
Η Lady Gaga φέρνει το Harlequin Live την παραμονή των Χριστουγέννων στο YouTube
Μουσικά Νέα

Η Lady Gaga φέρνει το Harlequin Live την παραμονή των Χριστουγέννων στο YouTube

24.12.2025
Ρήγμα στην Ιταλία για τη Eurovision 2026 – Συνδικάτα ζητούν αποχώρηση από τον διαγωνισμό
Μουσικά Νέα

Ρήγμα στην Ιταλία για τη Eurovision 2026 – Συνδικάτα ζητούν αποχώρηση από τον διαγωνισμό

24.12.2025
Η Ήβη Αδάμου αποκαλύπτει μια ολόκληρη μέρα της ζωής της στο νέο video clip του «Λέει Λέει Λέει»
Μουσικά Νέα

Η Ήβη Αδάμου αποκαλύπτει μια ολόκληρη μέρα της ζωής της στο νέο video clip του «Λέει Λέει Λέει»

24.12.2025
50 χρόνια μετά: Το ανέκδοτο κομμάτι των Queen παίρνει ζωή ξανά
Μουσικά Νέα

50 χρόνια μετά: Το ανέκδοτο κομμάτι των Queen παίρνει ζωή ξανά

24.12.2025
Άννα Βίσση: Οι συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο κυκλοφορούν σε live album!
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Οι συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο κυκλοφορούν σε live album!

24.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει