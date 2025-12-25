Sabrina Carpenter: Χριστουγεννιάτικο «δώρο» η bonus έκδοση του Man’s Best Friend

Η Sabrina Carpenter παρουσιάζει την ειδική έκδοση με το «Such a Funny Way» και ευχαριστεί το κοινό για μια ξεχωριστή χρονιά

Η Sabrina Carpenter επέλεξε την παραμονή των Χριστουγέννων για να προσφέρει ένα απρόσμενο μουσικό δώρο στους θαυμαστές της. Η 26χρονη ποπ σταρ κυκλοφόρησε τη νέα έκδοση του album της «Man’s Best Friend Bonus Track Edition» σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, εμπλουτισμένη με το τραγούδι «Such a Funny Way», το οποίο μέχρι πρότινος δεν ήταν ευρέως διαθέσιμο στο streaming.

Η Sabrina Carpenter ανακοίνωσε την κυκλοφορία μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας «Για να σας ευχαριστήσω για μια τόσο όμορφη χρονιά και για να προσφέρω σε όποιον το χρειάζεται ένα καθαρτικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το ‘Man’s Best Friend Bonus Track Edition’ με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, το ‘Such a Funny Way’, είναι πλέον διαθέσιμο. Σας αγαπώ τόσο πολύ και σας ευχαριστώ που φροντίζετε αυτά τα τραγούδια όπως τα φροντίζω κι εγώ και για ένα τόσο ξεχωριστό 2025».

Παράλληλα με τη νέα έκδοση του άλμπουμ, η Sabrina Carpenter έδωσε στη δημοσιότητα και το lyric video του «Such a Funny Way» στο YouTube, ολοκληρώνοντας τη χριστουγεννιάτικη έκπληξη προς το κοινό της.

Το «Man’s Best Friend» αποτελεί το έβδομο στούντιο άλμπουμ της Sabrina Carpenter και κυκλοφόρησε αρχικά στις 29 Αυγούστου. Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του Billboard 200 τον Σεπτέμβριο, χαρίζοντας στην καλλιτέχνιδα τη δεύτερη κορυφή της καριέρας της, μετά την επιτυχία του άλμπουμ «Short n’ Sweet» το 2024. Το τραγούδι «Such a Funny Way» ήταν μέχρι πρόσφατα διαθέσιμο μόνο ως ψηφιακό bonus με την αγορά του άλμπουμ στην τιμή των 7.99 δολαρίων και νωρίτερα αποτελούσε αποκλειστικότητα της deluxe έκδοσης σε βινύλιο.

Η Sabrina Carpenter είχε μιλήσει για την έμπνευση πίσω από το τραγούδι σε συνέντευξή της στο Apple Music 1 και στον Zane Lowe. Όπως είχε εξηγήσει τότε, «Αντιλαμβάνομαι το χιούμορ με έναν ανάλαφρο τρόπο, αλλά συχνά χρησιμοποιείται για να καλύψει κάτι βαθύτερο και για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις, όχι πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Είχα δυσκολίες στις σχέσεις μου γιατί κάποιοι μου έλεγαν να είμαι σοβαρή». Η ίδια πρόσθεσε ότι «πολλές φορές μοιάζει λιγότερο σκληρό ή επώδυνο να μπορείς απλώς να γελάσεις με κάτι, κάτι που κάποιες φορές είναι καλό και κάποιες φορές όχι».

Το τραγούδι κλείνει το άλμπουμ με τον στίχο «Είναι τόσο αστείο που πρέπει να γελάσω μόνο και μόνο για να μη βάλω τα κλάματα», συνοψίζοντας τη συναισθηματική ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ και την ευαλωτότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη δουλειά της Sabrina Carpenter και που φαίνεται να βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό της.

