MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 25.12.2025

Ο Sean «Diddy» Combs καταθέτει έφεση και ζητά άμεση αποφυλάκιση

Ο Sean «Diddy» Combs προσφεύγει στο εφετείο αμφισβητώντας τη νομιμότητα της ποινής των 50 μηνών για αδικήματα που τον αφορούν
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Sean «Diddy» Combs κατέθεσε επίσημο αίτημα έφεσης ζητώντας την άμεση αποφυλάκισή του και την ανατροπή της καταδίκης του για 2 αδικήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Η προσφυγή κατατέθηκε στο Δεύτερο Εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών και συνοδεύεται από αίτημα ταχείας εξέτασης. Στο δικαστικό υπόμνημα, η συνήγορος υπεράσπισης Alexandra Shapiro υποστηρίζει ότι ο Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης κατά παράβαση του νόμου και του Συντάγματος. Χαρακτήρισε την ποινή των 50 μηνών «παράνομη, αντισυνταγματική και διαστροφή της δικαιοσύνης», ζητώντας είτε την πλήρη ακύρωση της καταδίκης είτε την εκδίκαση εκ νέου της υπόθεσης ώστε να μειωθεί σημαντικά η ποινή.

Η έφεση αποτελεί τη νεότερη προσπάθεια της νομικής ομάδας Sean «Diddy» Combs να ανατρέψει ή να περιορίσει τις συνέπειες της απόφασης, μετά την αποτυχία προηγούμενων αιτημάτων για απαλλαγή ή επανάληψη της δίκης. Το Γραφείο του Εισαγγελέα της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, που χειρίστηκε την υπόθεση, αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάθεση της έφεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Sean Combs The Reckoning: Το Netflix περνά στην αντεπίθεση και κατακεραυνώνει τον Diddy 

Ο Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε μετά από πολύκροτη δίκη την άνοιξη, κατά την οποία ομοσπονδιακοί εισαγγελείς υποστήριξαν ότι χρησιμοποίησε την οικονομική του ισχύ, τη φήμη και την απειλή βίας για να εξαναγκάσει γυναίκες σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές πράξεις. Το δικαστήριο άκουσε καταθέσεις από 2 πρώην συντρόφους του, την Cassie Ventura και μία γυναίκα που κατέθεσε με το ψευδώνυμο Jane Doe, οι οποίες περιέγραψαν κακοποιητική συμπεριφορά.

Το σώμα των ενόρκων αθώωσε τον Sean «Diddy» Combs από τις 2 σοβαρότερες κατηγορίες που αφορούσαν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και εμπορία ανθρώπων, αλλά τον έκρινε ένοχο για 2 κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία. Μετά την ετυμηγορία, ο Sean «Diddy» Combs είχε ζητήσει από τον δικαστή Arun Subramanian απαλλαγή ή νέα δίκη, επικαλούμενος εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου Mann Act, χωρίς αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν ποινή που θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με τον χρόνο κράτησης που είχε ήδη εκτίσει, κάτι που θα οδηγούσε σε άμεση αποφυλάκιση. Οι εισαγγελείς, αντίθετα, πρότειναν ποινή τουλάχιστον 11 ετών. Ο δικαστής Arun Subramanian επέβαλε τελικά ποινή φυλάκισης άνω των 4 ετών, επισημαίνοντας ότι έλαβε υπόψη τόσο την κοινωνική προσφορά του κατηγορουμένου όσο και τις μαρτυρίες υπέρ του, αλλά τόνισε ότι «ένα ιστορικό καλών πράξεων δεν μπορεί να σβήσει το ποινικό μητρώο». Παράλληλα με την ποινική υπόθεση, ο Sean «Diddy» Combs αντιμετωπίζει δεκάδες αστικές αγωγές. Η εξέλιξη της έφεσης αναμένεται να κρίνει το επόμενο κεφάλαιο μιας από τις πιο πολυσυζητημένες δικαστικές υποθέσεις στον χώρο της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας.

Διάβασε επίσης Ο Diddy ζητά από το Netflix να αποσύρει τη σειρά του 50 Cent

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Sean «Diddy» Combs δικαστήριο έφεση φυλακή
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η πριγκίπισσα Charlotte και η Kate Middleton σε χριστουγεννιάτικο ντουέτο στο πιάνο

Η πριγκίπισσα Charlotte και η Kate Middleton σε χριστουγεννιάτικο ντουέτο στο πιάνο

25.12.2025
Επόμενο
Η Nicki Minaj χάνει 10 εκατ. ακόλουθους και απενεργοποιεί το Instagram της

Η Nicki Minaj χάνει 10 εκατ. ακόλουθους και απενεργοποιεί το Instagram της

25.12.2025

Δες επίσης

Η πριγκίπισσα Charlotte και η Kate Middleton σε χριστουγεννιάτικο ντουέτο στο πιάνο
Celeb News

Η πριγκίπισσα Charlotte και η Kate Middleton σε χριστουγεννιάτικο ντουέτο στο πιάνο

25.12.2025
Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»
Celeb News

Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»

24.12.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Παίρνει αναβολή ο γάμος της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Παίρνει αναβολή ο γάμος της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

24.12.2025
Bradley Cooper – Gigi Hadid: Ένα βήμα πριν τον γάμο για το πιο συζητημένο ζευγάρι του Hollywood
Celeb News

Bradley Cooper – Gigi Hadid: Ένα βήμα πριν τον γάμο για το πιο συζητημένο ζευγάρι του Hollywood

24.12.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα 2 ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

23.12.2025
Αλεξάνδρα Νίκα: Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ποζάρει αγκαλιά με τον γιο τους μπροστά από το δέντρο
Celeb News

Αλεξάνδρα Νίκα: Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ποζάρει αγκαλιά με τον γιο τους μπροστά από το δέντρο

23.12.2025
Enrique Iglesias – Anna Kournikova: Γονείς για τέταρτη φορά – Η πρώτη φωτογραφία του μωρού
Celeb News

Enrique Iglesias – Anna Kournikova: Γονείς για τέταρτη φορά – Η πρώτη φωτογραφία του μωρού

23.12.2025
Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια
Celeb News

Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια

23.12.2025
Anok Yai: Από την πασαρέλα στο χειρουργείο για κρίσιμη επέμβαση στους πνεύμονες
Celeb News

Anok Yai: Από την πασαρέλα στο χειρουργείο για κρίσιμη επέμβαση στους πνεύμονες

23.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει