Ο Sean «Diddy» Combs καταθέτει έφεση και ζητά άμεση αποφυλάκιση

Ο Sean «Diddy» Combs κατέθεσε επίσημο αίτημα έφεσης ζητώντας την άμεση αποφυλάκισή του και την ανατροπή της καταδίκης του για 2 αδικήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Η προσφυγή κατατέθηκε στο Δεύτερο Εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών και συνοδεύεται από αίτημα ταχείας εξέτασης. Στο δικαστικό υπόμνημα, η συνήγορος υπεράσπισης Alexandra Shapiro υποστηρίζει ότι ο Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης κατά παράβαση του νόμου και του Συντάγματος. Χαρακτήρισε την ποινή των 50 μηνών «παράνομη, αντισυνταγματική και διαστροφή της δικαιοσύνης», ζητώντας είτε την πλήρη ακύρωση της καταδίκης είτε την εκδίκαση εκ νέου της υπόθεσης ώστε να μειωθεί σημαντικά η ποινή.

Η έφεση αποτελεί τη νεότερη προσπάθεια της νομικής ομάδας Sean «Diddy» Combs να ανατρέψει ή να περιορίσει τις συνέπειες της απόφασης, μετά την αποτυχία προηγούμενων αιτημάτων για απαλλαγή ή επανάληψη της δίκης. Το Γραφείο του Εισαγγελέα της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, που χειρίστηκε την υπόθεση, αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάθεση της έφεσης.

Ο Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε μετά από πολύκροτη δίκη την άνοιξη, κατά την οποία ομοσπονδιακοί εισαγγελείς υποστήριξαν ότι χρησιμοποίησε την οικονομική του ισχύ, τη φήμη και την απειλή βίας για να εξαναγκάσει γυναίκες σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές πράξεις. Το δικαστήριο άκουσε καταθέσεις από 2 πρώην συντρόφους του, την Cassie Ventura και μία γυναίκα που κατέθεσε με το ψευδώνυμο Jane Doe, οι οποίες περιέγραψαν κακοποιητική συμπεριφορά.

Το σώμα των ενόρκων αθώωσε τον Sean «Diddy» Combs από τις 2 σοβαρότερες κατηγορίες που αφορούσαν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και εμπορία ανθρώπων, αλλά τον έκρινε ένοχο για 2 κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία. Μετά την ετυμηγορία, ο Sean «Diddy» Combs είχε ζητήσει από τον δικαστή Arun Subramanian απαλλαγή ή νέα δίκη, επικαλούμενος εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου Mann Act, χωρίς αποτέλεσμα.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν ποινή που θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με τον χρόνο κράτησης που είχε ήδη εκτίσει, κάτι που θα οδηγούσε σε άμεση αποφυλάκιση. Οι εισαγγελείς, αντίθετα, πρότειναν ποινή τουλάχιστον 11 ετών. Ο δικαστής Arun Subramanian επέβαλε τελικά ποινή φυλάκισης άνω των 4 ετών, επισημαίνοντας ότι έλαβε υπόψη τόσο την κοινωνική προσφορά του κατηγορουμένου όσο και τις μαρτυρίες υπέρ του, αλλά τόνισε ότι «ένα ιστορικό καλών πράξεων δεν μπορεί να σβήσει το ποινικό μητρώο». Παράλληλα με την ποινική υπόθεση, ο Sean «Diddy» Combs αντιμετωπίζει δεκάδες αστικές αγωγές. Η εξέλιξη της έφεσης αναμένεται να κρίνει το επόμενο κεφάλαιο μιας από τις πιο πολυσυζητημένες δικαστικές υποθέσεις στον χώρο της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας.

