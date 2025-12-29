Σε σχέση Νίκος Οικονομόπουλος – Μελίνα Νικολαΐδη; Η απάντηση του τραγουδιστή

Τέλος στις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες γύρω από την προσωπική του ζωή έβαλε ο Νίκος Οικονομόπουλος. Συγκεκριμένα, δημοσιεύματα και συζητήσεις στα social media ήθελαν τον γνωστό τραγουδιστή να διατηρεί σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη, κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη.

Την απάντηση του Νίκου Οικονομόπουλου μετέφερε δημόσια ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό». Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως επικοινώνησε προσωπικά με τον τραγουδιστή, καθώς οι δυο τους διατηρούν φιλική σχέση, θέλοντας να διασταυρώσει την εγκυρότητα των πληροφοριών πριν το θέμα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Όπως ξεκαθάρισε ο Γιώργος Λιάγκας, ο Νίκος Οικονομόπουλος διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ερωτική σχέση με τη 21χρονη Μελίνα Νικολαΐδη, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά σενάρια απολύτως ανυπόστατα. Μάλιστα, ο τραγουδιστής του έδωσε ξεκάθαρη εξουσιοδότηση να μεταφέρει δημόσια τη διάψευσή του, προκειμένου να σταματήσει κάθε παραφιλολογία.





Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο παρουσιαστής, ο Νίκος Οικονομόπουλος ανέφερε πως γνωρίζει τη Μελίνα Νικολαΐδη από πολύ μικρή ηλικία, καθώς εκείνη επισκέπτεται συχνά τον χώρο όπου εμφανίζεται μαζί με την παρέα της. Όπως υπογράμμισε, η σχέση τους δεν ξεπερνά σε καμία περίπτωση το επίπεδο μιας απλής γνωριμίας, χωρίς να υπάρχει ή να έχει υπάρξει ποτέ κάτι παραπάνω.

Με τη δημόσια αυτή τοποθέτηση, ο Γιώργος Λιάγκας έβαλε οριστικό τέλος στις φήμες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, ξεκαθαρίζοντας πως ουδέποτε υπήρξε σχέση ανάμεσα στον Νίκο Οικονομόπουλο και τη Μελίνα Νικολαΐδη.

