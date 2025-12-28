MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Διακόσμηση 28.12.2025

Το έξυπνο trick του TikTok για να δέσεις τις πετσέτες σου φιόγκο στο λεπτό

xristougenniatiko_trapezi
Οι πετσέτες σε φιόγκο προσθέτουν γιορτινή ατμόσφαιρα και ζεσταίνουν το τραπέζι με μαγικές λεπτομέρειες και χαρούμενες στιγμές
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που κάθε λεπτομέρεια μετράει, από τα λαμπερά στολίδια στο δέντρο μέχρι την πιο μικρή πινελιά στο τραπέζι. Ακόμα και οι απλές πετσέτες μπορούν να γίνουν το κεντρικό διακοσμητικό στοιχείο που θα κλέψει τις εντυπώσεις και θα δώσει αμέσως γιορτινή ατμόσφαιρα.

Φέτος, οι πετσέτες πρωταγωνιστούν στο γιορτινό τραπέζι, προσφέροντας έναν εύκολο τρόπο να δείξεις δημιουργικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Επιλέγοντας πετσέτες σε έντονα χρώματα και δίνοντάς τους μια διαφορετική μορφή, μπορείς να προσθέσεις στιλ χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε επιπλέον αξεσουάρ.

petseta
Pinterest

Διάβασε επίσης: Αυτό το DIY αρωματικό «κλείνει» ολόκληρα τα Χριστούγεννα σε ένα μπουκάλι

Ο πιο εύκολος τρόπος για φιόγκο

Μια πετσέτα αρκεί για να δημιουργηθεί ένας όμορφος φιόγκος που θα στολίσει κάθε πιάτο. Ξεκίνησε σχηματίζοντας ένα τρίγωνο και τύλιξε την πετσέτα προς τα κάτω. Στη συνέχεια, πάρε τις άκρες σαν να θέλεις να κάνεις έναν κόμπο και πέρασέ τες μέσα από ένα διακοσμητικό κρικάκι. Το αποτέλεσμα είναι ένας φιόγκος που φέρνει αμέσως γιορτινή διάθεση και ζωντανεύει το τραπέζι.

Μικρές λεπτομέρειες όπως αυτή κάνουν το γιορτινό τραπέζι πιο ζεστό και προσεγμένο, έτοιμο να υποδεχτεί οικογένεια και φίλους. Κάθε φωτεινή πινελιά και κάθε γιορτινό στολίδι δημιουργεί μια μαγική ατμόσφαιρα, γεμάτη χαμόγελα και αξέχαστες στιγμές γύρω από το τραπέζι.

@itsbeckylane

How to make bow napkins Using @LaRedouteUK linen napkins and gold napkins rings (AD) Save for Xmas 🎄🎀🤍 #mrschristmas #christmasmoodboard #christmasvibes #christmas #christmasaddict #christmasblogger #christmasdecoration #christmascheer #christmaslover #xmas #christmasinspiration #christmasornament #kerstmis#christmascountdown #christmastable #christmastablestyling #bownapkin

♬ original sound – Christmas Countdown🤶

Διάβασε επίσης: 3 στολίδια που φέρνουν τύχη – Πρόσθεσέ τα στο δέντρο ακόμα και τελευταία στιγμή

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas διακόσμηση Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιορτές χωρίς στερήσεις: Πώς να μετατρέψεις τους κουραμπιέδες από θερμιδική βόμβα, σε πρωτεϊνικό γλυκό

Γιορτές χωρίς στερήσεις: Πώς να μετατρέψεις τους κουραμπιέδες από θερμιδική βόμβα, σε πρωτεϊνικό γλυκό

28.12.2025

Δες επίσης

Γιορτές χωρίς στερήσεις: Πώς να μετατρέψεις τους κουραμπιέδες από θερμιδική βόμβα, σε πρωτεϊνικό γλυκό
Life

Γιορτές χωρίς στερήσεις: Πώς να μετατρέψεις τους κουραμπιέδες από θερμιδική βόμβα, σε πρωτεϊνικό γλυκό

28.12.2025
Light, εύκολοι και με λίγα υλικά – Αυτή είναι η viral συνταγή για λουκουμάδες που αγαπά η Gen Z
Food

Light, εύκολοι και με λίγα υλικά – Αυτή είναι η viral συνταγή για λουκουμάδες που αγαπά η Gen Z

28.12.2025
Το ιδανικό φόρεμα για τις γιορτές κρύβεται στη ντουλάπα της μαμάς σου
Fashion

Το ιδανικό φόρεμα για τις γιορτές κρύβεται στη ντουλάπα της μαμάς σου

28.12.2025
Η mascara με glitter είναι το beauty προϊόν που θα λατρέψεις αυτές τις γιορτές
Beauty

Η mascara με glitter είναι το beauty προϊόν που θα λατρέψεις αυτές τις γιορτές

28.12.2025
Δεν είναι μόνο ο Ταύρος: Τα 4 ζώδια που θα έτρωγαν το γλυκό άλλου χωρίς καμία τύψη!
Life

Δεν είναι μόνο ο Ταύρος: Τα 4 ζώδια που θα έτρωγαν το γλυκό άλλου χωρίς καμία τύψη!

27.12.2025
Τι να κάνεις όταν το δώρο είναι από καρδιάς αλλά… δεν σου αρέσει καθόλου
Life

Τι να κάνεις όταν το δώρο είναι από καρδιάς αλλά… δεν σου αρέσει καθόλου

27.12.2025
4+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις για να εξαφανίσεις το λίπος από τα πόδια σου
Fitness

4+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις για να εξαφανίσεις το λίπος από τα πόδια σου

27.12.2025
Οι 10 μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την υγεία την περίοδο των γιορτών
Life

Οι 10 μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την υγεία την περίοδο των γιορτών

27.12.2025
Πού να τοποθετήσεις το αλεξανδρινό σου για να γεμίσει το σπίτι θετική ενέργεια
Life

Πού να τοποθετήσεις το αλεξανδρινό σου για να γεμίσει το σπίτι θετική ενέργεια

27.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού