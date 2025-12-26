MadWalk 2025 Mega
Νύχτα των Ευχών: Μια βραδιά γεμάτη φως, ευχές και χαμόγελα

Η πλατεία Κοτζιά μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης ανθρώπων κάθε ηλικίας για μια αξέχαστη γιορτή όπου ο ουρανός φωτίστηκε από τα φαναράκια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, η Χριστουγεννιάτικα στολισμένη πλατεία Κοτζιά πλημμύρισε από φως, μουσική και χαμόγελα, καθώς πραγματοποιήθηκε η «Νύχτα των Ευχών».

Παρά την αναβολή της την Παραμονή των Χριστουγέννων λόγω της κακοκαιρίας, το κοινό ανταποκρίθηκε δυναμικά στο κάλεσμα του Δήμου Αθηναίων και κατέκλυσε την πλατεία, δημιουργώντας μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, οικογένειες με μικρά παιδιά, νέοι αλλά και μεγαλύτεροι, συγκεντρώθηκαν από νωρίς για να συμμετάσχουν σε αυτή τη μαγική βραδιά.

Με φόντο τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά και τις λαμπερές διακοσμήσεις, χιλιάδες φαναράκια υψώθηκαν στον ουρανό της Αθήνας, μεταφέροντας ευχές για υγεία, ελπίδα, αγάπη και αλληλεγγύη για το νέο έτος.

Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό και συγκινητικό, χαρίζοντας έντονες στιγμές χαράς στους παρευρισκόμενους.

