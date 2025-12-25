MadWalk 2025 Mega
Food 25.12.2025

Τα σπιτικά marshmallow με βανίλια και κανέλα που θα απογειώσουν κάθε σου χριστουγεννιάτικο ρόφημα

marshmallows_rofima
Σπιτικά marshmallow με άρωμα βανίλιας και κανέλας, αφράτα και γιορτινά, έτοιμα για κάθε γλυκιά στιγμή των γιορτών
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μαγεία των Χριστουγέννων περνάει συχνά μέσα από μικρές γλυκές απολαύσεις και τα σπιτικά marshmallow με άρωμα βανίλιας και κανέλας είναι ιδανικά για να προσθέσουν ζεστασιά στις γιορτές. Αυτά τα αφράτα γλυκίσματα δεν είναι μόνο υπέροχα για να τα απολαύσεις μόνα τους, αλλά μεταμορφώνουν και τα ζεστά ροφήματα, τις σοκολάτες ή ακόμα και τα γιορτινά γλυκά σε μοναδικές εμπειρίες.

Το άρωμα της βανίλιας συνδυάζεται αρμονικά με τη ζεστασιά της κανέλας, δημιουργώντας ένα γευστικό αποτέλεσμα που θυμίζει Χριστούγεννα και χειμωνιάτικες στιγμές δίπλα στο τζάκι. Η παρασκευή τους δεν απαιτεί περίπλοκες τεχνικές, παρά μόνο λίγη υπομονή και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Το μυστικό είναι η σωστή θερμοκρασία του σιροπιού ζάχαρης και το προσεκτικό «χτύπημα».

marshmallows
Pinterest

Διάβασε επίσης: Αυτό το σοκολατένιο δέντρο με ξηρούς καρπούς είναι το ιδανικό δώρο για να πεις «Σε σκέφτομαι»

Υλικά:

  • 200 γρ. ζάχαρη άχνη
  • 150 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
  • 100 ml νερό
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • 1/2 κ.γ. κανέλα σε σκόνη
  • 10 γρ. ζελατίνη σε σκόνη
  • Λίγο αλάτι
  • Ζάχαρη άχνη ή κορν φλάουρ για πασπάλισμα
spitika_marshmallows
Pinterest

Εκτέλεση

Για την εκτέλεση, αρχικά διάλυσε τη ζελατίνη σε λίγο κρύο νερό και άφησέ τη να φουσκώσει. Σε ένα κατσαρολάκι ζέστανε την κρυσταλλική ζάχαρη με το νερό και λίγο αλάτι, ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και το σιρόπι να φτάσει περίπου στους 115°C.

Κατέβασε από τη φωτιά και πρόσθεσε τη φουσκωμένη ζελατίνη, ανακατεύοντας καλά μέχρι να ενσωματωθεί. Στη συνέχεια χτύπησε το μείγμα με μίξερ σε υψηλή ταχύτητα για περίπου 10–12 λεπτά, μέχρι να γίνει παχύρευστο και αφράτο. Πρόσθεσε τη βανίλια και την κανέλα και ανακάτεψε απαλά. Στρώσε ένα ταψί με λαδόκολλα και πασπάλισε με ζάχαρη άχνη ή κορν φλάουρ, άδειασε το μείγμα και ίσιωσε την επιφάνεια. Άφησέ το να σταθεροποιηθεί για μερικές ώρες ή όλη νύχτα. Στη συνέχεια κόψε σε μικρά τετράγωνα ή ροδέλες και πασπάλισε ξανά με ζάχαρη άχνη για να μην κολλήσουν. Τα marshmallow είναι έτοιμα να τα απολαύσεις μόνα σου ή να γίνουν η γιορτινή προσθήκη σε σοκολάτες, κακάο και άλλα γλυκά.

Διάβασε επίσης: Η Δούκισσα Νομικού αποκαλύπτει τη συνταγή για τα μελομακάρονα της γιαγιάς της (Video)

