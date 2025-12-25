MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Go out 25.12.2025

Την Παρασκευή 26/12 η «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση καθώς η καταιγίδα την Παραμονή των Χριστουγέννων (24/12) την ματαίωσε
Ιωάννα Ανδριοπούλου

H καταιγίδα στην Αθήνα την Παραμονή των Χριστουγέννων (24/12), όπου και είχε προγραμματιστεί «Η Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά χάλασε τα σχέδια του Δήμου Αθηναίων και το φαντασμαγορικό θέαμα μεταφέρεται την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 18.00.  Ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί όλους τους Αθηναίους, να στείλουν τις ευχές τους για το νέο έτος με τα παραδοσιακά βιοδιασπώμενα φαναράκια, που θα ελευθερωθούν στον αττικό ουρανό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας είχε δηλώσει πριν από την αναβολή της εκδήλωσης: «Γιορτάζουμε την πιο μαγική νύχτα του χρόνου στην πλατεία Κοτζιά. Παραμονή Χριστουγέννων αφήνουμε χιλιάδες φαναράκια να φωτίσουν τον ουρανό της Αθήνας. Στέλνουμε φως ελπίδας και αλληλεγγύης με τις ευχές μας να “ταξιδεύουν” πάνω από την πόλη. Σας περιμένουμε όλους στη “Νύχτα των Ευχών”».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Αθόρυβα πυροτεχνήματα: Η νέα τάση που προστατεύει τους τετράποδους φίλους μας τις γιορτινές μέρες

Φέτος, η «Νύχτα των Ευχών» αποκτά μια ακόμα πιο γιορτινή διάσταση. Για πρώτη φορά, τα φαναράκια θα «πετάξουν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα 9.84, θα δίνει τον ρυθμό από το πρωί με ένα ειδικό DJ set και τον παραγωγό Νίκο Λυμπερόπουλο να επιλέγει γιορτινές μελωδίες για να βάλει τους παρευρισμόμενους στο κλίμα της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, θα συνεχίσει με ζωντανή μετάδοση από το Music Corner της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Κλασικός Jim Jarmusch και Καποδίστριας στα σινεμά

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2025 MAD Christmas δημος αθηναιων Νύχτα των Ευχών Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι ταινίες της εβδομάδας: Κλασικός Jim Jarmusch και Καποδίστριας στα σινεμά

Οι ταινίες της εβδομάδας: Κλασικός Jim Jarmusch και Καποδίστριας στα σινεμά

25.12.2025
Επόμενο
Τα σπιτικά marshmallow με βανίλια και κανέλα που θα απογειώσουν κάθε σου χριστουγεννιάτικο ρόφημα

Τα σπιτικά marshmallow με βανίλια και κανέλα που θα απογειώσουν κάθε σου χριστουγεννιάτικο ρόφημα

25.12.2025

Δες επίσης

Τα καλύτερα βιβλία του 2025 σύμφωνα με το Goodreads
City Guide

Τα καλύτερα βιβλία του 2025 σύμφωνα με το Goodreads

25.12.2025
KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz
Cinema

KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz

23.12.2025
Το μυστικό του Χριστόψωμου: Γιατί βάζουμε πάντα ένα καρύδι και τι συμβολίζει για τα Χριστούγεννα και την τύχη του σπιτιού;
City Guide

Το μυστικό του Χριστόψωμου: Γιατί βάζουμε πάντα ένα καρύδι και τι συμβολίζει για τα Χριστούγεννα και την τύχη του σπιτιού;

22.12.2025
Έφυγε από τη ζωή η Ντόρα Γιαννακοπούλου, η συγγραφέας της Πρόβας νυφικού
City Guide

Έφυγε από τη ζωή η Ντόρα Γιαννακοπούλου, η συγγραφέας της Πρόβας νυφικού

22.12.2025
Mailo’s The Pasta Project: Η τέλεια φρέσκια μακαρονάδα έγινε το πιο hot Street Food της πόλης!
City Guide

Mailo’s The Pasta Project: Η τέλεια φρέσκια μακαρονάδα έγινε το πιο hot Street Food της πόλης!

19.12.2025
Στο κυνήγι του χαμένου έργου του Banksy οι κάτοικοι στο Hull
City Guide

Στο κυνήγι του χαμένου έργου του Banksy οι κάτοικοι στο Hull

19.12.2025
Το COW | DEER των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson στο Εθνικό Θέατρο – Royal Court Theatre
City Guide

Το COW | DEER των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson στο Εθνικό Θέατρο – Royal Court Theatre

18.12.2025
Οι LUKUMÁΔΕΣ και το Primer Music Festival team παρουσιάζουν το πιο unexpected soft clubbing project
City Guide

Οι LUKUMÁΔΕΣ και το Primer Music Festival team παρουσιάζουν το πιο unexpected soft clubbing project

18.12.2025
Επί Κολωνώ: «Άσπρο Μαύρο» (The Sunset Limited) του Cormac McCarthy
City Guide

Επί Κολωνώ: «Άσπρο Μαύρο» (The Sunset Limited) του Cormac McCarthy

18.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει