Την Παρασκευή 26/12 η «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά

H καταιγίδα στην Αθήνα την Παραμονή των Χριστουγέννων (24/12), όπου και είχε προγραμματιστεί «Η Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά χάλασε τα σχέδια του Δήμου Αθηναίων και το φαντασμαγορικό θέαμα μεταφέρεται την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 18.00. Ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί όλους τους Αθηναίους, να στείλουν τις ευχές τους για το νέο έτος με τα παραδοσιακά βιοδιασπώμενα φαναράκια, που θα ελευθερωθούν στον αττικό ουρανό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας είχε δηλώσει πριν από την αναβολή της εκδήλωσης: «Γιορτάζουμε την πιο μαγική νύχτα του χρόνου στην πλατεία Κοτζιά. Παραμονή Χριστουγέννων αφήνουμε χιλιάδες φαναράκια να φωτίσουν τον ουρανό της Αθήνας. Στέλνουμε φως ελπίδας και αλληλεγγύης με τις ευχές μας να “ταξιδεύουν” πάνω από την πόλη. Σας περιμένουμε όλους στη “Νύχτα των Ευχών”».

Φέτος, η «Νύχτα των Ευχών» αποκτά μια ακόμα πιο γιορτινή διάσταση. Για πρώτη φορά, τα φαναράκια θα «πετάξουν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα 9.84, θα δίνει τον ρυθμό από το πρωί με ένα ειδικό DJ set και τον παραγωγό Νίκο Λυμπερόπουλο να επιλέγει γιορτινές μελωδίες για να βάλει τους παρευρισμόμενους στο κλίμα της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, θα συνεχίσει με ζωντανή μετάδοση από το Music Corner της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

