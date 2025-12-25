Οι ταινίες της εβδομάδας: Κλασικός Jim Jarmusch και Καποδίστριας στα σινεμά

Ο Γιάννης Σμαραγδής με τον Καποδίστρια φωτίζει μια από τις πιο σύνθετες και καθοριστικές μορφές της νεότερης Ιστορίας

Οι κινηματογραφικές αίθουσες αυτή τη εβδομάδα φιλοξενούν ένα πολυσυλλεκτικό τοπίο, όπου το προσωπικό σινεμά δημιουργών συναντά την Ιστορία, την κοινωνική αλληγορία και την ψυχαγωγία. Από την επιστροφή του Jim Jarmusch με μια ταινία που συνοψίζει τη διαχρονική του ματιά πάνω στην οικογένεια, τη μνήμη και την υπαρξιακή αποξένωση, μέχρι μια βραζιλιάνικη παραγωγή που μετατρέπει το γήρας σε πράξη αντίστασης και φυγής, το πρόγραμμα της εβδομάδας κινείται ανάμεσα στο στοχαστικό και το πολιτικό. Στο ελληνικό σινεμά, ο Γιάννης Σμαραγδής ολοκληρώνει τον κύκλο των βιογραφικών του έργων με τον Ιωάννη Καποδίστρια, φωτίζοντας μια από τις πιο σύνθετες και καθοριστικές μορφές της νεότερης Ιστορίας, ενώ η εγχώρια παραγωγή δίνει το παρών και με μια ρομαντική κομεντί για τη δημιουργία και τις δεύτερες ευκαιρίες, αλλά και με ένα ανατρεπτικό σπαγγέτι γουέστερν ελληνικής κοπής. Την ίδια στιγμή, το οικογενειακό κοινό βρίσκει τη δική του πρόταση με την επιστροφή του Μπομπ Σφουγγαράκη σε μια ακόμη κινηματογραφική περιπέτεια. Μια εβδομάδα που αποτυπώνει τη συνύπαρξη διαφορετικών ειδών, χωρών και κινηματογραφικών φωνών, επιβεβαιώνοντας ότι το σινεμά εξακολουθεί να λειτουργεί ως καθρέφτης εποχών, ανησυχιών και συλλογικών αφηγήσεων.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Επικό Avatar: Φωτιά και Στάχτη, η πολυσυζητημένη Αγγελία και ο Ποντικούλης

Father Mother Sister Brother

Οικογενειακήςμνήμη και υπαρξιακή ειρωνεία δια χειρός Jim Jarmusch

(«Father Mother Sister Brother») Δραματική κομεντί αμερικανικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Jim Jarmusch με τους Adam Driver, Cate Blanchett, Mayim Bialik, Vicky Krieps, Charlotte Rampling και Tom Waits.

Με λίγα λόγια… Τρεις αυτόνομες αλλά θεματικά συνδεδεμένες οικογενειακές ιστορίες εκτυλίσσονται σε τρεις διαφορετικές πόλεις. Ενας μοναχικός πατέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες δέχεται την επίσκεψη των ενήλικων παιδιών του, δύο αδελφές ταξιδεύουν στο Δουβλίνο για να δουν τη μητέρα τους, μια καταξιωμένη μυθιστοριογράφο, ενώ δύο ενήλικα δίδυμα επιστρέφουν στο παλιό τους διαμέρισμα στο Παρίσι για να αντιμετωπίσουν μια οικογενειακή τραγωδία.

Γαλάζιο Μονοπάτι

Μια αλληγορία για το γήρας, την ελευθερία και την απόδραση

(«O Ultimo Azul») Δραματική περιπέτεια βραζιλιάνικης παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Gabriel Mascaro με τους Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarras και Clarissa Pinheiro.

Με λίγα λόγια… Σε μια δυστοπική εκδοχή του κοντινού μέλλοντος, η κυβέρνηση δημιουργεί απομακρυσμένες αποικίες για ηλικιωμένους πολίτες με το πρόσχημα ενός άνετου τέλους ζωής. Μια 77χρονη γυναίκα που εντάσσεται απροσδόκητα στο πρόγραμμα αρνείται να αποδεχθεί τη μοίρα της και δραπετεύει, ξεκινώντας ένα επικίνδυνο αλλά λυτρωτικό ταξίδι στον Αμαζόνιο.

Καποδίστριας

Βιογραφική ταινία για τον Ιωάννη Καποδίστρια, τη σπουδαία μορφή της Ρωμιοσύνης

(«Καποδίστριας») Βιογραφική ταινία εποχής ελληνικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Γιάννη Σμαραγδή με τους Αντώνη Μυριαγκό, Τάσο Χαλκιά, Μάξιμο Μουμούρη, Νικορέστη Χανιωτάκη, Γιάννη Σύριο, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Μιχάλη Ιατρόπουλο και Παύλο Κοντογιαννίδη.

Διάβασε επίσης: Καποδίστριας: Η ταινία για τη ζωή και το έργο του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη

Με λίγα λόγια… Η ταινία αφηγείται τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια από τα πρώτα του βήματα στην πολιτική και τη διεθνή διπλωματία έως την ανάληψη της ευθύνης ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας και τη δολοφονία του. Ο Γιάννης Σμαραγδής ολοκληρώνει έτσι τον κύκλο των βιογραφικών του έργων για εμβληματικές μορφές της Ρωμιοσύνης, που ξεκίνησε με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και συνεχίστηκε με τους Κωνσταντίνο Καβάφη, Ελ Γκρέκο, Ιωάννη Βαρβάκη και Νίκο Καζαντζάκη.

Διάβασε επίσης: Η Disney ετοιμάζει live action ταινία με επίκεντρο τον Gaston

Ο Έρωτας Γράφεται

Pομαντική κομεντί για τη δημιουργία, τις δεύτερες ευκαιρίες και τον έρωτα

(«Ο Έρωτας Γράφεται…») Αισθηματική κομεντί ελληνικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Βασίλη Μυριανθόπουλου και παραγωγή Gareth Unwin με τους Παύλο Ορκόπουλο, Γιώργο Γεροντιδάκη, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ελένη Ουζουνίδου, Κώστα Κάππα και Μαρία Αλιφέρη.

Με λίγα λόγια… Μια ανερχόμενη συγγραφέας προσπαθεί να ολοκληρώσει το πρώτο της βιβλίο, ενώ το οικογενειακό βιβλιοπωλείο κινδυνεύει να κλείσει λόγω χρεών. Η τυχαία γνωριμία της με έναν ιδεαλιστή δικηγόρο ανατρέπει τη ζωή της και τη φέρνει αντιμέτωπη με επιλογές που αφορούν τόσο τον έρωτα όσο και τη δημιουργία.

Μπομπ Σφουγγαράκης Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή

Ο Μπομπ Σφουγγαράκης επιστρέφει με πειρατική περιπέτεια

(«The SpongeBob Movie: Search for SquarePants») Το δημοφιλές animation επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τη τέταρτη κινηματογραφική του περιπέτεια.

Σε σκηνοθεσία Derek Drymon, ο Μπομπ Σφουγγαράκης καλείται να αποδείξει την αξία του στον κύριο Καβούρη ακολουθώντας τον Ιπτάμενο Ολλανδό σε μια πειρατική αποστολή στα πιο βαθιά και άγνωστα νερά του ωκεανού. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Διάβασε επίσης: Peaky Blinders: Ο Cillian Murphy επιστρέφει ως Tommy Shelby – Δες το trailer του The Immortal Man (Video)

The Loner

Ελληνικό σπαγγέτι γουέστερν με χιούμορ, εκδίκηση και ανατροπές

(« The loner») Γουέστερν ελληνικής παραγωγής του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Τάκη Βογόπουλου με τους Τάκη Βογόπουλο, Νίκο Δροσάκη, Μαρία Επιτροπάκη και Ηώ Αντωνοπούλου.

Με λίγα λόγια… Στο Τέξας του 1923, ένας φιλήσυχος φωτογράφος βλέπει την έγκυο γυναίκα του να δολοφονείται βάναυσα. Από την τέφρα αυτής της τραγωδίας γεννιέται ο Loner, ένας άνδρας που εγκαταλείπει το φως και ακολουθεί τον σκοτεινό δρόμο της εκδίκησης, σε ένα σπαγγέτι γουέστερν με έντονο ελληνικό χιούμορ.

Διάβασε επίσης: Χρονιά ορόσημο για τη Disney – Ξεπερνά τα 6 δισ. δολάρια στο box office

Δες κι αυτό…