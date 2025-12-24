MadWalk 2025 Mega
Living 24.12.2025

Αθόρυβα πυροτεχνήματα: Η νέα τάση που προστατεύει τους τετράποδους φίλους μας τις γιορτινές μέρες

Οργανώσεις και φορείς στηρίζουν τη νέα καμπάνια για ήρεμες γιορτές
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι γιορτές φέρνουν χαρά, φωτεινά στολίδια και φυσικά… πυροτεχνήματα! Το θέαμα των πολύχρωμων εκρήξεων στον ουρανό χαρίζει ενθουσιασμό και εορταστική διάθεση σε μικρούς και μεγάλους. Ωστόσο, λίγοι σκέφτονται την άλλη πλευρά του εντυπωσιακού θεάματος: τον τεράστιο φόβο και τον κίνδυνο που προκαλούν σε ζώα και πουλιά.

Τα δυνατά μπαμ και ο ξαφνικός θόρυβος προκαλούν πανικό, τραυματισμούς και ακόμα και βασανιστικό θάνατο σε χιλιάδες πουλιά και ζώα, σε όλη τη διάρκεια των γιορτών.

SOS από τις αρμόδιες αρχές

Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων και πλήθος οργανώσεων, καλεί τους δήμους αλλά και τους πολίτες να προτιμήσουν αθόρυβα πυροτεχνήματα. Η επιλογή αυτή προστατεύει τα ζώα, διατηρεί τη γιορτινή ατμόσφαιρα και επιτρέπει σε όλους να χαρούν τις γιορτές χωρίς φόβο.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη γνωστοποιηθεί σε 332 δήμους σε όλη τη χώρα, με στόχο να περιοριστούν τα συμβάντα τραυματισμών και θανάτων ζώων, χωρίς να στερηθεί κανείς το μαγικό θέαμα των γιορτών.

Στήριξη από οργανώσεις για τα ζώα και την άγρια ζωή

Η πρωτοβουλία για αθόρυβα πυροτεχνήματα υποστηρίζεται ενεργά από:

  • Πανελλήνια Φιλοζωϊκή Ομοσπονδία
  • Φιλοζωϊκή Ομοσπονδία Ελλάδος
  • ΑΝΙΜΑ
  • WWF Ελλάς
  • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

και άλλες ενώσεις που δραστηριοποιούνται για την προστασία των ζώων και των πτηνών.

Το μήνυμά τους είναι σαφές και εύληπτο: «Κάνουμε τις γιορτές χωρίς τρόμο, για να γιορτάσουμε όλοι άφοβα».

Γιατί τα αθόρυβα πυροτεχνήματα είναι η καλύτερη επιλογή

  • Προστατεύουν τα ζώα και τα πουλιά από πανικό, τραυματισμούς και θανάτους.
  • Διατηρούν την εορταστική ατμόσφαιρα που όλοι απολαμβάνουμε.
  • Είναι φιλικά προς τους κατοίκους, ειδικά ηλικιωμένους και βρέφη, που ευαισθητοποιούνται στους δυνατούς θορύβους.
  • Αποτελούν ένα παράδειγμα υπεύθυνης γιορτής που σέβεται τη φύση και την κοινότητα.

Με λίγη προσοχή και υπευθυνότητα, μπορούμε να απολαύσουμε τις γιορτές με ασφάλεια, χαρά και σεβασμό προς όλους τους ζωντανούς γύρω μας.

