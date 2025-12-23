MadWalk 2025 Mega
Υγεία 23.12.2025

Έξαρση γρίπης τα Χριστούγεννα: Προσοχή στην ταχεία μετάδοση – 5 βασικά μέτρα προστασίας

Έξαρση γρίπης τα Χριστούγεννα: Προσοχή στην ταχεία μετάδοση - 5 βασικά μέτρα προστασίας
Προβλέψεις για την έξαρση γρίπης κατά την εορταστική περίοδο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η εποχική γρίπη κάνει αισθητή την παρουσία της νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, προκαλώντας ανησυχία στις υγειονομικές αρχές σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, η φετινή έξαρση οφείλεται κυρίως στον υποκλάδο K του ιού της γρίπης A(H3N2), ο οποίος φαίνεται να μεταδίδεται ταχύτερα, εντείνοντας τη διασπορά και την πίεση στα συστήματα υγείας.

Η κατάσταση αυτή προειδοποιεί ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση τις επόμενες εβδομάδες, ιδιαίτερα εν μέσω της εορταστικής περιόδου και των κοινωνικών συναναστροφών.



Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το συγκεκριμένο στέλεχος A(H3N2) αντιπροσωπεύει έως και το 90% των επιβεβαιωμένων περιστατικών στην Ευρώπη. Η υψηλότερη κυκλοφορία παρατηρείται στα παιδιά 5-14 ετών, ενώ αυξημένες νοσηλείες καταγράφονται κυρίως στους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών. Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, επισημαίνει ότι η ταχεία διασπορά αυξάνει σημαντικά το φορτίο στα συστήματα υγείας, όπως φαίνεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το NHS αντιμετωπίζει έντονη πίεση με εκατοντάδες εισαγωγές καθημερινά.

Η φετινή περίοδος γρίπης ξεκίνησε περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από άλλες χρονιές, και η αυξημένη κοινωνική δραστηριότητα των γιορτών (συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους, ταξίδια, μετακινήσεις) δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για μετάδοση του ιού. Ο ΠΟΥ υπενθυμίζει ότι η μετάδοση γίνεται μέσω σταγονιδίων (βήχας, φτέρνισμα, ομιλία σε κοντινή απόσταση) αλλά και μέσω επαφής με μολυσμένες επιφάνειες, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους με ανεπαρκή αερισμό.



Ποιες ομάδες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι:

  • Άτομα άνω των 60 ετών
  • Άτομα με χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά, πνευμονικά, διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια)
  • Ανοσοκατεσταλμένοι
  • Έγκυες γυναίκες
  • Παιδιά κάτω των 5 ετών

Για αυτές τις ομάδες, η γρίπη μπορεί να προκαλέσει πνευμονία, επιδείνωση υποκείμενων νοσημάτων και ανάγκη νοσηλείας.

γιατροσόφια


Μέτρα προστασίας και εμβολιασμός

Η πρόληψη παραμένει ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης:

  • Ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός, ακόμη και αν γίνεται αργότερα μέσα στη σεζόν
  • Δωρεάν εμβολιαστική κάλυψη για άτομα τρίτης ηλικίας και ειδικά ανοσοενισχυτικά εμβόλια
  • Ρινικό εμβόλιο για παιδιά
  • Υγιεινή χεριών, καλός αερισμός, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους
  • Απομόνωση σε περίπτωση συμπτωμάτων και ιατρική συμβουλή
  • Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής για άτομα υψηλού κινδύνου
  • Διαγνωστικά kits για διαφοροδιάγνωση μεταξύ γρίπης Α/Β, κορονοϊού και RSV


Η καθηγήτρια Ψαλτοπούλου τονίζει ότι η συμμόρφωση με τις οδηγίες και η πρόληψη είναι καθοριστικές για την προστασία των ευπαθών ομάδων και της κοινωνίας συνολικά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

